Marathi News
एकाच ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेणारा एकमेव भारतीय गोलंदाज! रणजी, विजय हजारे आणि SMATमध्ये हॅट्रिक; आज 36वा वाढदिवस

Happy Birthday Abhimanyu Mithun: अभिमन्यूने वयाच्या 17 व्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली.  आज त्याच्या नावावर अनेक रेकॉर्ड्स आहेत. आज अभिमन्यू मिथुन त्याचा 36वा वाढदिवस साजरा करत आहे.   

Tejashree Gaikwad | Oct 25, 2025, 08:59 AM IST
1/8

Abhimanyu Mithun Only Indian Bowler With 5 Wickets in an Over

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

भारतीय क्रिकेटमधील एक अद्भुत विक्रम करणारा गोलंदाज म्हणजे अभिमन्यू मिथुन (Abhimanyu Mithun Birthday). एकाच ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेणारा तो एकमेव भारतीय गोलंदाज आहे. त्यानं रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी अशा तिन्ही स्पर्धांमध्ये हॅट्रिक घेऊन आपलं नाव इतिहासात कोरलं आहे.  

2/8

17व्या वर्षी त्याने क्रिकेटकडे वळण्याचा निर्णय

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

25 ऑक्टोबर 1989 रोजी बेंगळुरूमध्ये जन्मलेल्या अभिमन्यू मिथुनचा बालपणीचा ओढा क्रिकेटकडे नव्हता, तर तो अॅथलेटिक्समध्ये अधिक रस घेत होता. तो डिस्कस थ्रो आणि जेव्हलिन थ्रोमध्ये राज्यस्तरावर खेळला होता. पण वयाच्या 17व्या वर्षी त्याने क्रिकेटकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच क्षणापासून त्याचं आयुष्य बदललं.  

3/8

कर्नाटकचा दुसरा वेगवान गोलंदाज

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत अॅथलेटिक्स करणारा हा खेळाडू लवकरच कर्नाटकचा दुसरा वेगवान गोलंदाज म्हणून चमकला. 6 फूट 2 इंच उंचीच्या मिथुनने 2009-10 च्या रणजी सिझनमध्ये पदार्पण केलं आणि पहिल्याच हंगामात 47 विकेट घेत टीमला अंतिम फेरीत पोहोचवलं.  

4/8

लोअर ऑर्डर बॅट्समन म्हणूनही योगदान

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

त्याच दमदार कामगिरीच्या जोरावर 2010 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध टेस्ट आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे पदार्पण करण्याची संधी त्याला मिळाली. मात्र त्याचं आंतरराष्ट्रीय करिअर फारसं लांब टिकलं नाही. 2010 ते 2011 या काळात त्याने 4 टेस्ट आणि 5 वनडे सामने खेळले. या सामन्यांमध्ये त्याच्या खात्यात अनुक्रमे 9 आणि 3 विकेट जमा झाल्या. गोलंदाजीसोबत तो लोअर ऑर्डर बॅट्समन म्हणूनही योगदान देत असे  टेस्टमध्ये 120 आणि वनडेमध्ये 51 धावा त्यानं केल्या.  

5/8

कर्नाटक संघासाठी वर्षानुवर्षे मुख्य गोलंदाज

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

कर्नाटक संघासाठी तो वर्षानुवर्षे मुख्य गोलंदाज राहिला. 103 फर्स्ट क्लास सामन्यांत 338 विकेट, 96 लिस्ट-A सामन्यांत 136 विकेट आणि 74 टी20 सामन्यांत 69 विकेट्स असा त्याचा विक्रमी आकडा आहे.  

6/8

इराणी कप आणि विजय हजारे ट्रॉफी जिंकण्यात योगदान

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

2014-15 च्या रणजी सिझनमध्ये त्यानं 52 विकेट घेत कर्नाटकला विजेतेपद मिळवून दिलं, तर 2013-14 मध्ये इराणी कप आणि विजय हजारे ट्रॉफी जिंकण्यातही त्याचं योगदान महत्त्वाचं ठरलं.  

7/8

इतिहास घडवला

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

नव्हेंबर 2019 मध्ये त्यानं इतिहास घडवला सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत हरियाणाविरुद्ध एका ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेत विक्रमी कामगिरी केली. जगभरात केवळ काही गोलंदाजांनाच ही कामगिरी साधता आली आहे.  त्यात न्यूझीलंडचा नील वॅगनर आणि बांगलादेशचा अल-अमीन हुसैन यांचा समावेश आहे.  

8/8

भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले

Happy Birthday Abhimanyu Mithun

अभिमन्यू मिथुननं आयपीएलमध्ये आरसीबी, मुंबई इंडियन्स आणि सनरायजर्स हैदराबाद या संघांसाठी खेळलं. त्याची 140 किमी प्रतितास वेगाने चेंडू टाकण्याची क्षमता त्याला खास बनवत होती. 2021 मध्ये त्यानं फर्स्ट क्लास क्रिकेटला अलविदा म्हणत आपला प्रवास संपवला, पण त्यानं निर्माण केलेले विक्रम आजही भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरले गेले आहेत.  

