एकाच ओव्हरमध्ये 5 विकेट घेणारा एकमेव भारतीय गोलंदाज! रणजी, विजय हजारे आणि SMATमध्ये हॅट्रिक; आज 36वा वाढदिवस
Happy Birthday Abhimanyu Mithun: अभिमन्यूने वयाच्या 17 व्या वर्षी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली. आज त्याच्या नावावर अनेक रेकॉर्ड्स आहेत. आज अभिमन्यू मिथुन त्याचा 36वा वाढदिवस साजरा करत आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 25, 2025, 08:59 AM IST
Abhimanyu Mithun Only Indian Bowler With 5 Wickets in an Over
17व्या वर्षी त्याने क्रिकेटकडे वळण्याचा निर्णय
25 ऑक्टोबर 1989 रोजी बेंगळुरूमध्ये जन्मलेल्या अभिमन्यू मिथुनचा बालपणीचा ओढा क्रिकेटकडे नव्हता, तर तो अॅथलेटिक्समध्ये अधिक रस घेत होता. तो डिस्कस थ्रो आणि जेव्हलिन थ्रोमध्ये राज्यस्तरावर खेळला होता. पण वयाच्या 17व्या वर्षी त्याने क्रिकेटकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच क्षणापासून त्याचं आयुष्य बदललं.
कर्नाटकचा दुसरा वेगवान गोलंदाज
लोअर ऑर्डर बॅट्समन म्हणूनही योगदान
त्याच दमदार कामगिरीच्या जोरावर 2010 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध टेस्ट आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे पदार्पण करण्याची संधी त्याला मिळाली. मात्र त्याचं आंतरराष्ट्रीय करिअर फारसं लांब टिकलं नाही. 2010 ते 2011 या काळात त्याने 4 टेस्ट आणि 5 वनडे सामने खेळले. या सामन्यांमध्ये त्याच्या खात्यात अनुक्रमे 9 आणि 3 विकेट जमा झाल्या. गोलंदाजीसोबत तो लोअर ऑर्डर बॅट्समन म्हणूनही योगदान देत असे टेस्टमध्ये 120 आणि वनडेमध्ये 51 धावा त्यानं केल्या.
कर्नाटक संघासाठी वर्षानुवर्षे मुख्य गोलंदाज
इराणी कप आणि विजय हजारे ट्रॉफी जिंकण्यात योगदान
इतिहास घडवला
