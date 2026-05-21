Birthday Special: जेव्हा घटस्फोटानंतर राणी मुखर्जीने दिली होती साथ! अशाप्रकारे झालेली 'किंग ऑफ रोमान्स'च्या प्रेमकथेला सुरुवात

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 21, 2026, 07:35 AM IST|Updated: May 21, 2026, 07:35 AM IST

बॉलिवूडमध्ये अनेक रोमँटिक चित्रपट दिलेले हे  निर्माते, पटकथा लेखक २१ मे २०२६ रोजी आपला ५५ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.  या विशेष प्रसंगी, चला 'किंग ऑफ रोमान्स'च्या प्रेमकथेबद्दल जाणून घेऊया, जी एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेपेक्षा कमी नाही.

 

Aditya Chopra Love Story: आदित्य चोप्रा आणि राणी मुखर्जीची प्रेमकहाणी ही एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटालाही मागे टाकेल अशी आहे. पडद्यामागे राहून अनेक सुपरहिट प्रेमकथा घडवणाऱ्या आदित्य चोप्रांनी स्वतःच्या आयुष्यातही एक खास लव्ह स्टोरी अनुभवली. विशेष म्हणजे, ही कथा ग्लॅमरपेक्षा भावनिक आधार आणि विश्वासावर उभी राहिलेली होती.

 

21 मे 1971 रोजी मुंबईत दिग्गज निर्माते यश चोप्रा आणि पामेला चोप्रा यांच्या घरी आदित्य चोप्रांचा जन्म झाला. यशराज फिल्म्सची धुरा सांभाळताना त्यांनी अनेक रोमँटिक चित्रपट दिले, पण स्वतः मात्र नेहमीच प्रसिद्धीपासून दूर राहिले. 

 

आदित्य चोप्रा हे एक प्रभावशाली भारतीय चित्रपट निर्माते, पटकथा लेखक आणि यश राज फिल्म्सचे (YRF) अध्यक्ष आहेत.

 

राणी मुखर्जी आणि आदित्य चोप्रांची पहिली भेट एका रेस्टॉरंटमध्ये झाल्याचं सांगितलं जातं. मात्र खरी ओळख वाढली ती ‘मुझसे दोस्ती करोगे’ चित्रपटाच्या निमित्ताने. त्यानंतर राणीने यशराज बॅनरखाली अनेक चित्रपट केले आणि दोघांमध्ये चांगली मैत्री निर्माण झाली.

 

त्या काळात आदित्य चोप्रा विवाहित होते. त्यांचा पायल खन्नासोबत संसार सुरू होता. पण नंतर त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात दुरावा निर्माण झाला आणि 2009 मध्ये दोघांचा घटस्फोट झाला. या कठीण काळात आदित्य खूपच खचले होते. अशा वेळी राणी त्यांच्या आयुष्यात मजबूत आधार बनून उभी राहिली.

 

राणीने एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, आदित्य हळूहळू त्या कठीण परिस्थितीतून बाहेर येत होते आणि त्यांच्यातील जवळीक त्याच काळात वाढली. सुरुवातीला मैत्री असलेलं नातं हळूहळू प्रेमात बदललं.

 

त्यांच्या नात्याची खास गोष्ट म्हणजे साधेपणा. आदित्य एकदा राणीच्या घरी गेले आणि तिच्या आई-वडिलांना थेट विचारलं की ते राणीला डेटवर घेऊन जाऊ शकतात का. आदित्यचा हा प्रामाणिक आणि आदराने वागण्याचा स्वभाव राणीला खूप भावला.

 

काही वर्षे नातं पूर्णपणे खासगी ठेवून अखेर 21 एप्रिल 2014 रोजी दोघांनी इटलीमध्ये अतिशय खाजगी समारंभात लग्न केलं. या लग्नाला फक्त कुटुंबीय आणि जवळचे मित्र उपस्थित होते. आज या दोघांना आदिरा नावाची गोंडस मुलगी आहे आणि ते बॉलिवूडमधील सर्वात प्रायव्हेट पण चर्चेत राहिलेल्या जोडप्यांपैकी एक मानले जातात.

 

