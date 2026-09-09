Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /अक्षय कुमारचं 80 कोटींचं घर बघितलं का? नाही एखाद्या 5 स्टार हॉटेलपेक्षा कमी; बघा Inside Photos

अक्षय कुमारचं 80 कोटींचं घर बघितलं का? नाही एखाद्या 5 स्टार हॉटेलपेक्षा कमी; बघा Inside Photos

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 09, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:52 AM IST

Akshay Kumar birthday:  बॉलिवूडमध्ये 'खिलाडी कुमार' म्हणून ओळखला जाणारा अक्षय कुमार हा चित्रपटसृष्टीतील सर्वात श्रीमंत सेलिब्रिटींपैकी एक आहेत. आज त्याच्या वाढदिवसानिमित्ताने बघुयात त्याच्या आलिशान घराची झलक...

 

Akshay Kumar Birthday1/8

बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार आज 59 वर्षांचा झाला आहे. आपल्या दमदार अभिनयासोबतच अक्षय त्याच्या शिस्तबद्ध जीवनशैलीसाठीही ओळखला जातो. एकेकाळी मुंबईत छोट्या घरात राहणाऱ्या अक्षयने आज आपल्या मेहनतीच्या जोरावर देश-विदेशात अनेक आलिशान प्रॉपर्टीज उभ्या केल्या आहेत. मुंबईतील जुहूपासून गोव्यापर्यंत आणि भारताबाहेर कॅनडापर्यंत अक्षयच्या नावावर अनेक मालमत्ता असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त बघुयात त्याचं मुंबईतील घर... 

 

Akshay Kumar Birthday2/8

जुहूमधील सी-फेसिंग घर

अक्षय कुमार मुंबईतील जुहू परिसरात आपल्या कुटुंबासोबत राहतो. त्याचे हे आलिशान घर थेट समुद्रासमोर असल्याने घरातूनच सुंदर सी-व्ह्यू पाहायला मिळतो. दुमजली असलेल्या या घराची सजावटही खास आहे. अक्षयची पत्नी ट्विंकल खन्ना हिने घराच्या इंटिरियरमध्ये स्वतःची कल्पकता वापरली आहे. घरातील प्रशस्त गार्डन, लाकडी काम आणि निवडक सजावटीच्या वस्तूंमुळे या घराला एक वेगळाच राजेशाही लूक मिळतो.

Akshay Kumar Birthday3/8

जुन्या आठवणींच्या ठिकाणीही घेतला फ्लॅट

अक्षयच्या आयुष्यात मुंबईतील बांद्रा परिसरातील एका छोट्या घरालाही विशेष स्थान आहे. स्ट्रगलच्या काळातील अनेक आठवणी या घराशी जोडलेल्या होत्या. म्हणूनच पुढे अक्षयला ते जुने घर पुन्हा आपल्या मालकीचे करायचे होते. मात्र, तोपर्यंत त्या इमारतीच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. जुनी इमारत पाडल्यानंतर त्याच जागेवर उभ्या राहणाऱ्या नव्या इमारतीत अक्षयने फ्लॅट घेतल्याचे सांगितले जाते.

Akshay Kumar Birthday4/8

किंमत तब्बल 80 कोटींच्या आसपास!

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमारचं मुंबईतील घर त्याच्या स्टारडमला साजेसं आहे. समुद्रासमोर असलेल्या या प्रशस्त घराला मोठं आणि हिरवाईने नटलेलं गार्डन आहे. घराची रचना आणि सजावट पाहिल्यावर अक्षय आणि ट्विंकल खन्ना यांच्या आवडीची झलक स्पष्टपणे दिसते. आरामदायी वातावरणासोबतच या घरात भव्यता, कलात्मकता आणि एक वेगळाच क्लासी टच पाहायला मिळतो. प्रमुख ठिकाणी असलेलं हे घर, त्यातील आकर्षक इंटिरियर आणि बाहेरील सुंदर कलाकृती यामुळे विशेष चर्चेत असतं. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अक्षय कुमारच्या या घराची अंदाजे किंमत 80 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जाते.

 

Akshay Kumar Birthday5/8

घराच्या प्रत्येक कोपऱ्यात दिसते कलात्मकता

अक्षयच्या घरात पेंटिंग्ज, कलाकृती आणि आकर्षक सजावटीच्या वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे घरातील प्रत्येक भागाला वेगळी ओळख मिळते. कुठे शांत आणि साधं वातावरण जाणवतं, तर कुठे भव्य सजावटीमुळे घराला लक्झरी लूक मिळतो. हे केवळ एक घर नसून अक्षय आणि त्याच्या कुटुंबासाठी आरामदायी आणि खासगी जागा आहे. हे प्रशस्त डुप्लेक्स असून त्यात नेहमीच्या खोल्यांसोबतच होम थिएटर आणि अत्याधुनिक जिमसारख्या सुविधाही आहेत.

Akshay Kumar Birthday6/8

ग्राउंड फ्लोअरवर लिव्हिंग एरिया ते होम थिएटर

घराच्या ग्राउंड फ्लोअरवर प्रशस्त लिव्हिंग रूम आहे. त्यासोबत लायब्ररी, फॅमिली एरिया, किचन आणि डायनिंग स्पेसची सुंदर मांडणी करण्यात आली आहे. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी किंवा मित्रमंडळींसोबत गप्पांचा आनंद घेण्यासाठी या जागा अगदी योग्य आहेत. याशिवाय घरात स्वतंत्र होम थिएटरही आहे. त्यामुळे चित्रपटांचा चाहता असलेल्या अक्षयला घरबसल्या सिनेमाचा आनंद घेण्याची खास सोय मिळते. घराच्या पहिल्या मजल्यावर बेडरूम्ससोबत ट्विंकल खन्नासाठी स्वतंत्र होम ऑफिसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ट्विंकल लेखन आणि इंटिरियर डिझाइनशी संबंधित कामासाठी ही जागा वापरत असल्याचे सांगितले जाते.

Akshay Kumar Birthday7/8

घराइतकंच सुंदर आहे बाहेरचं गार्डन

अक्षयच्या घराचं इंटिरियर जितकं आकर्षक आहे, तितकंच त्याचं बाहेरचं गार्डनही लक्ष वेधून घेतं. हिरवळीने वेढलेल्या या बागेत विविध प्रकारची झाडं आणि फुलझाडं आहेत. ट्विंकल खन्नाला निसर्ग आणि हिरवाईची विशेष आवड असल्याचं तिने अनेकदा सांगितलं आहे. त्यामुळे घराच्या गार्डनला या कुटुंबाच्या जीवनशैलीत खास स्थान मिळालं आहे.गार्डनमधील बसण्याची जागा शांत वेळ घालवण्यासाठी अगदी योग्य आहे. हातात पुस्तक घेऊन निवांत बसायचं असो किंवा मित्रांसोबत ब्रंचचा आनंद घ्यायचा असो, ही जागा त्यासाठी परफेक्ट वाटते. झाडं आणि फुलांनी वेढलेला हा भाग फोटोसाठीही आकर्षक आहे. विशेष म्हणजे गार्डनमधील निळ्या रंगाचा फ्लोअर हिरवाईच्या पार्श्वभूमीवर उठून दिसतो आणि संपूर्ण जागेला आणखी सुंदर लूक देतो.

 

Akshay Kumar Birthday8/8

एकूणच, अक्षय कुमारचं हे घर लक्झरी, आराम, कला आणि निसर्ग यांचा सुंदर संगम म्हणता येईल. समुद्राचं विहंगम दृश्य, प्रशस्त जागा, कलात्मक सजावट आणि हिरवाईने नटलेलं गार्डन यामुळे हे घर बॉलिवूडमधील आलिशान सेलिब्रिटी होम्सपैकी एक म्हणून नेहमीच चर्चेत राहतं.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबई पालिकेतील 79 नगरसेवकांचे नगरसेवकपद धोक्यात? सर्वात जास्त नगरसेवक अडचणीत असलेल्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल!
2
3
4
5