/Birthday Special: पाकिस्तानमध्ये जन्मलेला कलाकार ज्याच्या नावी बॉलिवूडमध्ये अनेक गाणी-सिनेमे; अचानक घडली घटना अन् परतला मायदेशी

Written ByTejashree GaikwadUpdated byTejashree Gaikwad
Published: May 18, 2026, 07:07 AM IST|Updated: May 18, 2026, 07:48 AM IST

Pakistani actor Worked in Bollywood: पाकिस्तानात जन्मलेला हा कलाकार बॉलिवूडमध्ये एक मोठे नाव बनला, पण अचानक अशी एक घटना घडली ज्यामुळे त्याला आपल्या मायदेशी परतण्यास भाग पडले. या कलाकाराचा आज वाढदिसवस आहे. 

 

बॉलिवूडमधली अशी अनेक प्रसिद्ध गाणी आहेत जी खरतर पाकिस्तानी कलाकाराने गायलेली आहेत. या कलाकाराचा आज १८ मे रोजी वाढदिवस आहे. 

 

बॉलीवूडमध्ये अभिनय आणि आवाजाचा जादू पसरवणारा पाकिस्तानी अभिनेता अली जफर ही नाव ओळखीचीच आहे. पाकिस्तानमध्येच नव्हे, तर भारतातही त्याचे मोठे चाहते आहेत. अली फक्त गायक आणि अभिनेता नाही, तर ते एक प्रतिभावान पेंटर आणि प्रोड्यूसरही आहे. त्याने आपली मेहनत आणि टॅलेंट दाखवून बॉलीवूडमध्ये अनेक पाकिस्तानी कलाकारांना प्रेरणा दिली होती.

 

१८ मे १९८० रोजी लाहोर, पाकिस्तानमध्ये जन्मलेले अली जफर शालेय अभ्यासात हुशार होता. बालपणापासूनच त्याला पेंटिंगची आवड होती आणि फक्त आठ वर्षांच्या वयापासून तो चित्रकलेला मनसोक्त वेळ देऊ लागला. अभिनय आणि गाण्यापूर्वी त्यांची मुख्य आवड पेंटिंग होती, आणि त्याच काळात एका हॉटेलच्या लॉबीत त्याची भेट भविष्यातील पत्नी आयशा फाजलीशी झाली.

 

अलीने पाकिस्तानी टेलिव्हिजन शोपासून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. पण त्याला खरी प्रसिद्धी २००३ मध्ये त्यांच्या अल्बम ‘हुक्का पानी’ मधील ‘छन्नो’ या गाण्याने मिळाली. या गाण्यासाठी त्याला बेस्ट अल्बम आणि बेस्ट मेल आर्टिस्टचा पुरस्कारही मिळाला.

 

एका प्रसंगात अलीने सांगितले की, त्याचे गाणे हिमेश रेशमिया आणि प्रीतम यांनी त्याच्या चित्रपटात वापरले होते. त्याच्या अल्बमातील ‘रंगीन’ हे गाणे ‘आशिक बनाया आपने’ चित्रपटात वापरले गेले होते, आणि यामुळे अलीला आपली लोकप्रियता वाढत असल्याचे लक्षात आले. २००६ मध्ये त्याने आणखी एक अल्बम ‘मस्ती’ रिलीज केली, जी प्रचंड लोकप्रिय ठरली.

 

पाकिस्तानमध्ये खूप लोकप्रियता मिळवल्यानंतर अलीने बॉलीवूडकडे पाऊल टाकले आणि २०१० मध्ये ‘तेरे बिन लादेन’ या चित्रपटात दिसले. हा चित्रपट पाकिस्तानमध्ये बंद झाला, पण भारतात प्रेक्षकांनी खूप पसंत केला.

 

यानंतर अलीने ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’, ‘किल दिल’, ‘लंडन पॅरिस न्यूयॉर्क’, ‘टोटल सयापा’ आणि ‘चश्मे बद्दूर’सारख्या अनेक चित्रपटांत काम केले. त्याच्या अभिनय, गाणे आणि लूकची चाहत्यांनी खूप दाद दिली. पण जेव्हा भारतात पाकिस्तानी कलाकारांवर बँन लागला, तेव्हा अलीचा बॉलीवूड प्रवास थांबला. तरीसुद्धा, त्यांच्या केलेल्या चित्रपटांमुळे त्याने प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी ठसा उमठवला आहे. ‘वो देखने में कैसी’ हे गाणे आजही लोकांच्या जिभेवर आहे.

 

