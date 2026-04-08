  • Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन आणि ‘666’चं अनोखं कनेक्शन; ज्याला जग अशुभ मानतं, तो त्याच्यासाठी खास! कारण...

Allu Arjun Birthday: अल्लू अर्जुन आणि ‘666’चं अनोखं कनेक्शन; ज्याला जग अशुभ मानतं, तो त्याच्यासाठी खास! कारण...

Allu Arjun and 666 Collection: अल्लू अर्जुन आणि '666' यांचा एक खास संबंध आहे. लोक हा अंक अशुभ मानतात पण पुष्पाच्या कारच्या नंबर प्लेटपासून ते मोबाईल नंबरपर्यंत सर्वत्र याच पॅटर्नचा वापर केलेला असतो. यामागील नेमकं कारण काय आहे हे जाणून घेऊयात..   

Tejashree Gaikwad | Apr 08, 2026, 01:13 PM IST
Allu Arjun 666 Special Connection: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार अल्लू अर्जुन याची लोकप्रियता आज देशभरातच नव्हे तर जगभरात पोहोचली आहे. पुष्पा  सिनेमाने तर त्याच्या फॅन फॉलोइंगमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. 8 एप्रिल 2026 रोजी तो आपला 44 वा वाढदिवस साजरा करत असून, सोशल मीडियावर त्यांच्याबद्दल विविध रंजक गोष्टी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘666’ या आकड्याशी त्याचा खास संबंध.    

सामान्यतः ‘666’ हा आकडा अनेक ठिकाणी अशुभ मानला जातो. पण अल्लू अर्जुन  याच्यासाठी याच आकड्याला वेगळंच महत्त्व आहे. त्याच्या मते हा आकडा नकारात्मक नसून शांतता, स्टाइल आणि वैयक्तिक ओळख दर्शवणारा आहे. त्यामुळेच त्याच्या आयुष्यात हा आकडा वारंवार दिसून येतो.    

त्याच्याकडे असलेल्या अनेक लक्झरी गाड्यांच्या नंबर प्लेटमध्ये ‘666’ हा क्रमांक दिसतो. विशेष म्हणजे, त्याच्या मोबाईल नंबरच्या शेवटच्या अंकांमध्येही हाच पॅटर्न आहे. 2017 साली त्याने घेतलेल्या मर्सिडीज कारच्या नंबरमध्येही ‘666’ होता. त्यावेळी त्यांनी स्वतः सोशल मीडियावर सांगितले होते की, “काही लोक हा आकडा वेगळ्या नजरेने पाहतात, पण माझ्यासाठी तो शांततेचं प्रतीक आहे.”    

अल्लू अर्जुनचा स्वभाव पडद्यावर दिसणाऱ्या भूमिकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. चित्रपटांमध्ये ते अँग्री यंग मॅनच्या भूमिकांमध्ये दिसतात, पण प्रत्यक्ष आयुष्यात ते अत्यंत शांत, साधे आणि नम्र व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चाहत्यांना नेहमीच कुतूहल असते.    

8 एप्रिल 1982 रोजी चेन्नई येथे त्याचा जन्म झाला. त्याचे वडील अल्लू अरविंद हे प्रसिद्ध निर्माते आहेत. लहान वयातच त्याने चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकले. 1985 मध्ये ‘विजेथा’ या चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून त्याने सुरुवात केली. नंतर 2003 मध्ये 'गंगोत्री'मधून ते मुख्य भूमिकेत झळकले आणि तिथून त्यांच्या करिअरला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.  

पुढील काही वर्षांत त्याने एकापेक्षा एक हिट चित्रपट दिले. ‘आर्य’, ‘आर्य २’, ‘जुलाई’, ‘सरैनोडू’, ‘अला वैकुंठपुरमुलू’ ’ आणि विशेषतः पुष्पा यासारख्या चित्रपटांनी त्याला सुपरस्टार बनवले. ‘Pushpa 2’ नंतर तर त्याची लोकप्रियता आणखी वाढली आहे.  

त्याच्या आवडत्या कलाकारांमध्ये गोविंदा याचे नाव वरच्या क्रमांकावर आहे. त्याचप्रमाणे सलमान खान याचा ‘हम आपके है कोण?’ हा चित्रपट त्याला खूप आवडतो, आणि शाहरुख खान याचेही तो चाहता आहे.  

सध्या ते दिग्दर्शक ऍटले याच्या आगामी पॅन-इंडिया चित्रपटात दिसणार आहेत, ज्यामध्ये त्याच्या सोबत दीपिका पदुकोण देखील असणार आहे. या प्रोजेक्टबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे.  

आज अल्लू अर्जुन एका चित्रपटासाठी तब्बल 100 ते 125 कोटी रुपये मानधन घेतो, अशी माहिती समोर येते. त्याची एकूण संपत्ती सुमारे 400 कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते.  

एकूणच, ‘666’ या आकड्याला स्वतःच्या पद्धतीने सकारात्मक अर्थ देत त्याने आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा एक वेगळाच पैलू दाखवला आहे. त्याच्या स्टाइल, आत्मविश्वास आणि वेगळेपणामुळेच तो आज केवळ दक्षिणेतच नव्हे तर संपूर्ण भारतात एक मोठे सुपरस्टार बनला आहे.  

अल्लू अर्जुन आज ८ एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत अशी. हा तेलुगू सुपरस्टार आपला ४४ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. तो अनेकदा मोठ्या फॅन सेलिब्रेशन आणि मोठ्या चित्रपटांच्या घोषणा करून हा प्रसंग साजरा करतो. २०२६ मध्ये, दिग्दर्शक ॲटलीसोबतच्या त्याच्या आगामी 'राका' या चित्रपटाचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले.  

सुनेत्रा पवारांकडे नेमकी किती संपत्ती? सासरे शरद पवारांपेक्षा किती श्रीमंत? संपत्तीचा आकडा आला समोर

पुढील अल्बम

सुनेत्रा पवारांकडे नेमकी किती संपत्ती? सासरे शरद पवारांपेक्षा किती श्रीमंत? संपत्तीचा आकडा आला समोर

सुनेत्रा पवारांकडे नेमकी किती संपत्ती? सासरे शरद पवारांपेक्षा किती श्रीमंत? संपत्तीचा आकडा आला समोर

सुनेत्रा पवारांकडे नेमकी किती संपत्ती? सासरे शरद पवारांपेक्षा किती श्रीमंत? संपत्तीचा आकडा आला समोर 8
मोठं काहीतरी घडणार? शिंदेंची &#039;भाकरी फिरवण्याची&#039; तयारी? लवकर कोणत्याच निवडणुका नसल्याने...

मोठं काहीतरी घडणार? शिंदेंची 'भाकरी फिरवण्याची' तयारी? लवकर कोणत्याच निवडणुका नसल्याने...

मोठं काहीतरी घडणार? शिंदेंची 'भाकरी फिरवण्याची' तयारी? लवकर कोणत्याच निवडणुका नसल्याने... 9
चंद्राची कधीही न पाहिलेली बाजू जगासमोर, पाहता आलं अनोखं विश्व! Artemis 2 नं टीपलेले HD फोटो नजर खिळवून ठेवणारे

चंद्राची कधीही न पाहिलेली बाजू जगासमोर, पाहता आलं अनोखं विश्व! Artemis 2 नं टीपलेले HD फोटो नजर खिळवून ठेवणारे

चंद्राची कधीही न पाहिलेली बाजू जगासमोर, पाहता आलं अनोखं विश्व! Artemis 2 नं टीपलेले HD फोटो नजर खिळवून ठेवणारे 10
₹300 कोटींचा तोटा... प्रत्येक तिसऱ्या भारतीयाचं खातं असलेल्या बँकेत खळबळ; नक्की झालंय काय? तुमचंही इथं खातं आहे का?

₹300 कोटींचा तोटा... प्रत्येक तिसऱ्या भारतीयाचं खातं असलेल्या बँकेत खळबळ; नक्की झालंय काय? तुमचंही इथं खातं आहे का?

₹300 कोटींचा तोटा... प्रत्येक तिसऱ्या भारतीयाचं खातं असलेल्या बँकेत खळबळ; नक्की झालंय काय? तुमचंही इथं खातं आहे का? 11