/Birthday Special: अमीशा पटेल वयाच्या 51 व्या वर्षीही का आहे अविवाहित? लग्न न करण्यामागचे कारण अभिनेत्रीनेच उघड

Ameesha Patel Birthday Special: अमिशा पटेल आज तिचा 51 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. पण या वयातही ती अविवाहित आहे.
बॉलिवूडमधील लोकप्रिय आणि ग्लॅमरस अभिनेत्री अमीशा पटेल आजही आपल्या सौंदर्याने आणि व्यक्तिमत्त्वाने चाहत्यांची मनं जिंकत असते. करिअरमध्ये अनेक यशस्वी चित्रपट देणाऱ्या अमीषा 51 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. विशेष म्हणजे इतक्या वर्षांनंतरही त्यांनी लग्न केलेले नाही. याबाबत त्यांनी एका मुलाखतीत मनमोकळेपणाने आपली भूमिका मांडली होती.
कहो ना... प्यार है या चित्रपटातून अमीषाने बॉलिवूडमध्ये दमदार पदार्पण केले. पहिल्याच चित्रपटाने तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतर गदर: एक प्रेमकथा आणि आमची प्रेमकथा यांसारख्या चित्रपटांमधून तिने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.
एका मुलाखतीदरम्यान अमीषाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, तिला आजपर्यंत असा जोडीदार भेटला नाही ज्याच्यासोबत ती आयुष्य घालवण्याचा विचार करू शकेल. ती सध्या ज्या पद्धतीने आयुष्य जगत आहे त्यात समाधानी असल्याचेही तिने सांगितले.
तिच्या मते, स्वतःची ओळख, स्वातंत्र्य आणि करिअर यांना ती नेहमीच प्राधान्य देत आली आहे. त्यामुळे केवळ लग्नासाठी तडजोड करण्याची तिची तयारी कधीच नव्हती.
अमीषाने आणखी एका संवादात सांगितले होते की, तिला भेटलेल्या अनेक व्यक्तींची अपेक्षा होती की लग्नानंतर तिने अभिनय क्षेत्रापासून दूर राहावे आणि घरगुती आयुष्य स्वीकारावे. मात्र हा विचार तिला कधीच पटला नाही.
तिने स्पष्ट केले होते की, स्वतःच्या स्वप्नांचा आणि करिअरचा त्याग करून फक्त कोणाची पत्नी म्हणून आयुष्य जगणे तिला मान्य नव्हते. त्यामुळे तिने स्वतःच्या अटींवर आयुष्य जगण्याचा निर्णय घेतला.
अभिनेत्रीच्या मते, तिचे काम, मित्रपरिवार आणि वैयक्तिक आयुष्य यामध्ये ती पूर्णपणे समाधानी आहे. सध्या तिला कोणत्याही गोष्टीची कमतरता जाणवत नसल्याने लग्नाचा निर्णय घेण्याची घाईही नाही.
अमीषा पटेल अलीकडे तौबा तेरा जलवा या चित्रपटात दिसली होती. त्याआधी तिने गदर 2 मधून प्रेक्षकांचे पुन्हा एकदा मनोरंजन केले होते. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर मोठे यश मिळाले होते.