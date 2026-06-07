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Amrita Rao birthday: रेडिओवरून केलं प्रपोज, अनेक वर्ष लोकांपासून लपवून ठेवलेलं प्रेम, अमृता रावची फिल्मी लव्ह स्टोरी जाणून घ्या

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 07, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:49 AM IST

Amrita Rao-RJ Anmol Love Story: 'विवाह' चित्रपटातील अभिनेत्री अमृता रावने 15 मे 2016 रोजी आरजे अनमोलशी लग्न केले. अमृताच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात दोघांची फिल्मी लव्ह स्टोरी...

 

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बॉलिवूडमधील साधेपणा आणि अभिनयासाठी ओळखली जाणारी अमृता राव आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. 'इश्क विश्क' आणि 'विवाह'सारख्या चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणाऱ्या अमृताने अभिनयासोबतच तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळेही अनेकदा चर्चेत स्थान मिळवले आहे. विशेषतः तिची आणि आरजे अनमोल यांची प्रेमकहाणी चाहत्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचा विषय ठरली आहे.

 

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अमृता आणि अनमोल यांची ओळख एका रेडिओ मुलाखतीदरम्यान झाली होती. पहिल्याच भेटीत अनमोल अमृताच्या प्रेमात पडल्याचे त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे. त्यानंतर दोघांमध्ये संवाद वाढत गेला आणि मैत्रीचे रूपांतर हळूहळू प्रेमात झाले.

 

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एका लोकप्रिय कार्यक्रमात अनमोल यांनी त्यांच्या प्रपोजलची आठवण सांगितली होती. शूटिंग संपवून अमृता घरी जात असताना त्यांनी तिला आपला रेडिओ शो ऐकण्याचा संदेश पाठवला. कार्यक्रमादरम्यान तिचे आवडते गाणे वाजवण्याचे सांगत त्यांनी थेट रेडिओवरूनच आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अचानक मिळालेल्या या प्रपोजलने अमृता सुखद धक्क्यात गेली होती.

 

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दीर्घकाळ एकमेकांना डेट केल्यानंतर या जोडीने २०१६ मध्ये लग्नगाठ बांधली. आजही दोघे त्यांच्या मजबूत नातेसंबंधासाठी आणि समंजस केमिस्ट्रीसाठी ओळखले जातात. २०२० मध्ये त्यांच्या आयुष्यात मुलगा वीरच्या आगमनाने आनंदाची भर पडली.

 

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करिअरबाबत बोलायचे झाल्यास, अमृता राव काही वर्षांपासून मोठ्या पडद्यापासून दूर होती. तिचा शेवटचा चित्रपट २०१९ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. आता ती पुन्हा एकदा बॉलिवूडमध्ये पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज असून, आगामी चित्रपटातून प्रेक्षकांना तिची झलक पाहायला मिळणार आहे.

 

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सध्या काय करतेय अमृता राव?

एकेकाळी बॉलिवूडमध्ये आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारी अमृता राव सध्या रुपेरी पडद्यापासून काहीशी दूर आहे. अभिनय क्षेत्रातील व्यस्त कारकिर्दीनंतर तिने आता कुटुंब आणि वैयक्तिक आयुष्याला अधिक वेळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१६ मध्ये तिने प्रसिद्ध रेडिओ जॉकी अनमोल सूदसोबत विवाह केला. या दाम्पत्याला वीर नावाचा मुलगा असून, त्याच्या संगोपनातही अमृता सक्रियपणे सहभागी होताना दिसते.

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चित्रपटांपासून दूर असली तरी अमृता मनोरंजनविश्वाशी जोडलेली आहे. ती आणि तिचा नवरा अनमोल मिळून एक लोकप्रिय पॉडकास्ट सादर करतात. या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींशी संवाद साधला जातो आणि त्यांच्या आयुष्यातील अनेक रंजक पैलूंवर चर्चा होते.

 

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याशिवाय या जोडप्याचा स्वतःचा यूट्यूब चॅनलही आहे, जिथे ते त्यांच्या आयुष्यातील अनुभव, गप्पा आणि सेलिब्रिटी मुलाखती प्रेक्षकांसोबत शेअर करतात. सोशल मीडियावरही अमृता चांगलीच सक्रिय असून, तिच्या दैनंदिन आयुष्यातील क्षण, कुटुंबासोबतचे फोटो आणि खास अपडेट्स ती चाहत्यांसोबत नियमितपणे शेअर करत असते.

 

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साधेपणा, यशस्वी करिअर आणि एका सुंदर प्रेमकथेच्या जोरावर अमृता राव आजही चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान राखून आहे. भिनयापासून थोडे अंतर ठेवले असले तरी अमृता राव आजही आपल्या चाहत्यांशी विविध डिजिटल माध्यमांतून जोडलेली आहे.

 

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