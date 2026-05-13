Birthday Special: बाळाविषयी 47 वर्षाच्या अभिनेत्रीचा मोठा निर्णय; म्हणते, " त्यांना जन्म देणं म्हणजे..."

Actress Birthday: मराठी ते हिंदी सिनेमात, टीव्ही सिरीयल ते नाटकात अशा प्रत्येक ठिकाणी दमादर भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्रीने बाळाला जन्माला घालण्याविषयी तीच स्पष्ट मत व्यक्त केलं आहे.
मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वात स्वतःच्या वेगळ्या अभिनयशैलीमुळे खास ओळख निर्माण करणारी अमृता सुभाष (Amruta Subhash) आज तिचा वाढदिवस साजरा करत आहे.
रंगभूमी, सिनेमा आणि ओटीटी अशा प्रत्येक माध्यमात तिने आपल्या अभिनयाची ताकद सिद्ध केली आहे. तिच्या भूमिका नेहमीच वास्तवाशी जोडलेल्या आणि प्रेक्षकांच्या मनाला भिडणाऱ्या असतात. गेल्या काही वर्षांत हिंदी प्रेक्षकांमध्येही अमृताची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणात वाढली. तिच्या अभिनयाइतक्याच तिच्या स्पष्ट आणि प्रामाणिक विचारांचीही चर्चा होताना दिसते.
काही वर्षांपूर्वी अमृताच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनेक चर्चा रंगल्या होत्या. विशेषतः ती आई होणार असल्याच्या अफवा सोशल मीडियावर पसरल्या होत्या. मात्र नंतर हे एका चित्रपटाच्या प्रमोशनचा भाग असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर अमृताने एका मुलाखतीत स्वतःच्या आयुष्यात घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केलं.
आई होण्याबाबत बोलताना अमृताने सांगितलं की, मुलं आवडणं आणि स्वतः पालक होण्याचा निर्णय घेणं या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. तिच्या मते, एखाद्या मुलाला जन्म देणं ही फक्त भावनिक गोष्ट नसून त्यासाठी आयुष्यभराची जबाबदारी स्वीकारावी लागते. मुलांचं संगोपन करताना त्यांना वेळ, प्रेम, लक्ष आणि योग्य वातावरण देणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे हा निर्णय केवळ समाजाच्या अपेक्षांमुळे घेणं योग्य नाही.
अमृता आणि तिच्या पतीने एकमेकांशी चर्चा करून मूल न होऊ देण्याचा निर्णय घेतला. दोघंही आपल्या करिअरमध्ये व्यस्त असून त्यांना त्यांच्या कामाबद्दल प्रचंड आवड आहे.
अशा परिस्थितीत भविष्यात मुलाला पुरेसा वेळ आणि योग्य न्याय देता येईल का, याचा त्यांनी गंभीरपणे विचार केला. शेवटी त्यांनी स्वतःशी प्रामाणिक राहत हा निर्णय स्वीकारला.
तिच्या मते, समाजात आता हळूहळू बदल होत आहेत. पूर्वी स्त्रीच्या आयुष्याचं यश हे लग्न आणि मातृत्वाशी जोडून पाहिलं जायचं. मात्र आज अनेक महिला स्वतःच्या करिअरमधून, स्वप्नांमधून आणि स्वतंत्र आयुष्यातून समाधान शोधताना दिसतात. प्रत्येक स्त्रीचा आनंद आणि पूर्णत्व वेगळं असू शकतं, हे आता लोक समजू लागले आहेत.
अमृताने व्यक्त केलेले हे विचार अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरले. कारण तिने समाजाच्या चौकटींपेक्षा स्वतःच्या मनाचा आवाज महत्त्वाचा मानला. तिचा हा निर्णय काहींसाठी वेगळा असू शकतो, पण त्यामागचा प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारीची जाणीव अनेकांना विचार करायला भाग पाडणारी आहे.