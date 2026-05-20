/Birthday Special: 100 ODI सामने खेळणारी पहिली भारतीय महिला क्रिकेटपटू, आज प्रसिद्ध टीव्ही समालोचक! प्रवास प्रेरणादायी

Women Cricketer Birthday Special: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची माजी कर्णधार, जी आता एक प्रसिद्ध टीव्ही समालोचक म्हणून काम करत आहे. तिच्या वाढदिवसानिमित्त्ताने आज तिचा प्रवास जाणून घेऊयात.
भारतीय महिला क्रिकेटच्या इतिहासात काही नावं कायम आदराने घेतली जातात, त्यापैकी एक महत्त्वाचं नाव म्हणजे अंजुम चोप्रा . आपल्या देखण्या फलंदाजीसाठी आणि शांत, आत्मविश्वासपूर्ण नेतृत्वासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अंजुम यांनी भारतीय महिला क्रिकेटला एका नव्या उंचीवर नेण्यात मोठा वाटा उचलला. मैदानावर त्यांच्या बॅटमधून निघणारे कव्हर ड्राइव्ह, संयमी खेळी आणि संघासाठी झटण्याची वृत्ती यामुळे त्या चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करू शकल्या. त्यांच्या फलंदाजीतील सहजता आणि क्लास पाहून अनेक क्रिकेटप्रेमी त्यांची तुलना इंग्लंडचे दिग्गज फलंदाज डेव्हिड गोवर यांच्याशी करत असत.
दिल्लीत जन्मलेल्या अंजुम यांचं बालपण क्रीडामय वातावरणात गेलं. त्यांच्या कुटुंबात खेळाला नेहमीच महत्त्व दिलं जात होतं. त्यामुळे लहानपणापासूनच त्यांना क्रिकेटची ओढ लागली. त्या काळात महिलांच्या क्रिकेटला फारसं प्रोत्साहन नव्हतं, सुविधा मर्यादित होत्या आणि महिला क्रिकेटपटूंना स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत होता. मात्र अंजुम यांनी या अडचणींना न घाबरता स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.
अवघ्या १७व्या वर्षी त्यांनी भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. १९९५ साली न्यूझीलंडविरुद्ध त्यांनी पहिला वनडे सामना खेळला आणि त्याच वर्षी इंग्लंडविरुद्ध कसोटी क्रिकेटमध्ये प्रवेश केला. पदार्पणानंतर लगेचच त्यांच्या सातत्यपूर्ण कामगिरीने सर्वांचं लक्ष वेधलं. इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेत त्यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करत ‘प्लेअर ऑफ द सिरीज’ किताब पटकावला आणि भारतीय महिला क्रिकेटला एक विश्वासार्ह सलामीवीर मिळाल्याची भावना निर्माण झाली.
अंजुम यांनी भारतीय महिला संघासाठी चार विश्वचषक स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला. त्या काळात महिला क्रिकेटला आजच्यासारखी प्रसिद्धी किंवा आर्थिक पाठबळ नव्हतं, पण अंजुम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपल्या मेहनतीने भारतीय महिला क्रिकेटची पायाभरणी मजबूत केली. २००५ च्या महिला विश्वचषकात भारताने प्रथमच अंतिम फेरी गाठली, आणि या यशामागे अंजुम यांच्या अनुभवाचा व फलंदाजीचा मोठा वाटा होता. त्या स्पर्धेत त्या भारताच्या सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांपैकी एक होत्या.
त्यांच्या कारकिर्दीतील आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा म्हणजे १०० एकदिवसीय सामने खेळणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला क्रिकेटपटू बनण्याचा मान. हा विक्रम त्या काळात भारतीय महिला क्रिकेटसाठी अभिमानाचा क्षण होता. त्यांनी भारतासाठी १२ कसोटी सामन्यांत ५४८ धावा, १२७ वनडे सामन्यांत २८५६ धावा आणि १८ टी-२० सामन्यांत २४१ धावा केल्या. वनडे क्रिकेटमध्ये त्यांनी एक शानदार शतकही झळकावलं. त्यांच्या खेळात आक्रमकतेपेक्षा तंत्र, संयम आणि संघासाठी परिस्थितीनुसार खेळण्याची क्षमता अधिक दिसून येत असे.
अंजुम या केवळ उत्कृष्ट फलंदाज नव्हत्या, तर एक प्रेरणादायी नेताही होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने दक्षिण आफ्रिकेत पहिली परदेशातील कसोटी मालिका जिंकली. त्यांच्या शांत स्वभावामुळे आणि खेळाडूंना समजून घेण्याच्या वृत्तीमुळे त्या सहकाऱ्यांमध्येही लोकप्रिय होत्या.
क्रिकेटमधील त्यांच्या योगदानाची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना अर्जुन पुरस्कार आणि नंतर पद्मश्री या प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी सन्मानित केलं. हे पुरस्कार त्यांच्या मेहनतीचा आणि भारतीय महिला क्रिकेटसाठी दिलेल्या योगदानाचा मोठा गौरव मानले जातात.
मैदानावरील यशानंतरही अंजुम यांनी क्रिकेटपासून अंतर ठेवले नाही. निवृत्तीनंतर त्यांनी समालोचक म्हणून नवी इनिंग सुरू केली आणि आपल्या अभ्यासू विश्लेषणामुळे प्रेक्षकांची पसंती मिळवली. महिला क्रिकेटला अधिक लोकप्रिय बनवण्यात त्यांचं योगदान आजही महत्त्वाचं मानलं जातं. टीव्ही स्टुडिओमध्ये आत्मविश्वासाने सामने विश्लेषित करणाऱ्या अंजुम आज अनेक तरुण महिला क्रिकेटपटूंसाठी प्रेरणास्थान आहेत.
भारतीय महिला क्रिकेट आज ज्या उंचीवर पोहोचलं आहे, त्या प्रवासात अंजुम चोप्रा यांसारख्या खेळाडूंचा मोठा वाटा आहे. त्यांनी केवळ धावा केल्या नाहीत, तर पुढच्या पिढीला मोठी स्वप्न पाहण्याचं धाडसही दिलं.