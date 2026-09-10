/रस्त्यावर झोपून काढल्या रात्री, आज कोट्यवधींची कमाई; महिन्याला जवळपास 6 कोटी कमवणाऱ्या अनुराग कश्यपची नेट वर्थ माहितेय का?

Anurag Kashyap Birthday: बॉलिवूडचा टॉपचा दिग्दर्शक अनुराग कश्यपचा आज 10 सप्टेंबर रोजी वाढदिवस आहे. त्याचनिमित्ताने जाणून घेऊयात अनुराग कश्यपची नेमकी नेट वर्थ किती आहे.
बॉलिवूडमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या दिग्दर्शकांमध्ये अनुराग कश्यप याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. हटके विषय, वास्तववादी मांडणी आणि दमदार कथा यामुळे त्याने सिनेसृष्टीत आपला ठसा उमटवला. मात्र आज यश, प्रसिद्धी आणि कोट्यवधींची संपत्ती असलेल्या अनुराग कश्यपचा सुरुवातीचा काळ अत्यंत संघर्षमय होता. मुंबईत करिअर करण्यासाठी आलेल्या अनुराग याने अनेकदा रस्त्यावर आणि फुटपाथवर झोपून रात्री काढाव्या लागल्या होत्या. खिशात मोजके पैसे घेऊन सुरू झालेला त्याचा प्रवास आज कोट्यवधींच्या संपत्तीपर्यंत पोहोचला आहे.
10 सप्टेंबर हा अनुराग कश्यप याचा वाढदिवस. दिग्दर्शनासोबतच पटकथा लेखन, संवादलेखन आणि निर्मिती क्षेत्रातही त्याने आपली छाप सोडली आहे. अभिनयातही त्याने हात आजमावला आहे. आपल्या चित्रपटांइतकंच स्पष्टवक्तेपणा आणि बेधडक वक्तव्यांमुळेही तो अनेकदा चर्चेत असतात. त्याच्या वाढदिवसानिमित्त जाणून घेऊया त्याच्या संघर्षापासून यशापर्यंतच्या प्रवासाबद्दल...
अनुराग कश्यप याचा जन्म 10 सप्टेंबर 1972 रोजी उत्तर प्रदेशातील गोरखपुर येथे झाला. त्याचं शिक्षण दिल्लीतील हंसराज कॉलेजमध्ये झालं. कॉलेजमध्ये असतानाच त्याला अभिनयाची आवड निर्माण झाली. नाटकांमध्ये काम करत असताना त्याचा कल हळूहळू सिनेमाकडे वाढत गेला. चित्रपट पाहण्याची त्याला प्रचंड आवड होती. याच काळात सिनेमाचं वेगळं जग त्याला खुणावू लागलं आणि भविष्यात याच क्षेत्रात काहीतरी करण्याचा निर्णय त्याने घेतला.
सिनेसृष्टीत नशीब आजमावण्यासाठी अनुराग कश्यप 1993 मध्ये मुंबईत दाखल झाले. त्यावेळी त्याच्या खिशात अवघे 5 हजार रुपये होते. मात्र स्वप्न मोठं होतं. कामाच्या शोधात त्याने मुंबईत अनेक ठिकाणी भटकंती केली. मुंबईसारख्या शहरात सुरुवातीचे दिवस त्याच्यासाठी अत्यंत कठीण होते. राहण्यासाठी ठराविक जागा नसल्याने कधी रस्त्यावर, तर कधी फुटपाथवर त्याने रात्री घालवल्या. काही वेळा सिग्नलजवळही रात्र काढण्याची वेळ त्याच्यावर आली. मात्र या कठीण परिस्थितीने त्याचा आत्मविश्वास कमी झाला नाही.
अनुराग कश्यप याने सुरुवातीला पटकथा आणि संवादलेखनातून आपली ओळख निर्माण केली. 1998 मध्ये आलेल्या 'सत्या' या चित्रपटाच्या लेखनाशी त्याचं नाव जोडले गेलं आणि त्याला मोठी ओळख मिळाली. यानंतर 1999 मधील 'शूल' या चित्रपटासाठी त्याने संवाद लिहिले. त्याच वर्षी आलेल्या 'कौन'ची पटकथाही त्याने लिहिली होती. याशिवाय 'वॉटर'चे हिंदी संवाद, 'उड़ान' आणि 'भावेश जोशी सुपरहीरो'सारख्या चित्रपटांच्या लेखनातही त्याचा सहभाग होता. सुरुवातीच्या काळात अनेक प्रोजेक्ट्सवर काम करून त्याने इंडस्ट्रीत आपलं स्थान मजबूत केलं.
दिग्दर्शक म्हणून अनुराग कश्यप याने 'पांच' या चित्रपटातून सुरुवात केली. मात्र हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकला नाही. त्यानंतर 'ब्लॅक फ्रायडे' या चित्रपटाचं दिग्दर्शन त्याने केलं. 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटांवर आधारित असल्याने या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाच्या परवानगीसाठी बराच काळ संघर्ष करावा लागला. यानंतर 'नो स्मोकिंग', 'देव डी', 'गुलाल', 'द गर्ल इन यलो बूट्स' यांसारखे चित्रपट त्याने प्रेक्षकांसमोर आणले. मात्र 2012 मध्ये आलेल्या 'गँग्स ऑफ वासेपुर'ने त्याने देशभरात मोठी ओळख मिळवून दिली. या चित्रपटाने अनुराग कश्यप याने बॉलिवूडमधील वेगळ्या धाटणीचे दिग्दर्शक म्हणून स्थापित केलं.
'गँग्स ऑफ वासेपुर'नंतर अनुराग कश्यप याने 'बॉम्बे वेल्वेट', 'रमन राघव 2.0', 'मुक्काबाज', 'मनमर्जियां', 'चोक्ड', 'दोबारा' आणि 'ऑलमोस्ट प्यार विथ डीजे मोहब्बत' यांसारख्या चित्रपटांचं दिग्दर्शन केलं. दिग्दर्शनासोबतच त्यांनी निर्मिती क्षेत्रातही काम केलं. 'मसान', 'द लंचबॉक्स', 'क्वीन' आणि 'उड़ता पंजाब' यांसारख्या चर्चेत राहिलेल्या चित्रपटांच्या निर्मितीत त्याचा सहभाग होता.
एकेकाळी मुंबईत राहण्यासाठी जागा नसलेले अनुराग कश्यप आज आलिशान आयुष्य जगतात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याची एकूण संपत्ती तब्बल 850 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचा दावा केला जातो. त्याची मासिक कमाईही कोट्यवधींच्या घरात असल्याचं रिपोर्ट्समध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. 'अनुराग कश्यप फिल्म्स' या प्रोडक्शन हाऊसच्या माध्यमातून ते चित्रपट निर्मितीच्या क्षेत्रातही सक्रिय आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर झोपून संघर्ष सुरू केलेल्या अनुराग कश्यप याने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर बॉलिवूडमध्ये केवळ नावच कमावलं नाही, तर मोठं आर्थिक साम्राज्यही उभं केलं आहे.