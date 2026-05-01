Birthday Special: सतत रिजेक्शन, नंतर यशराजची अभिनेत्री; 255 कोटीची नेटवर्थ असलेली सुंदरी 5 वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर

Anushka Sharma Birthday: एका मध्यमवर्गीय मुलीला वारंवार नकार सहन करावा लागला, त्यानंतर ती यशराज फिल्म्सची अभिनेत्री बनली आणि आज तिची संपत्ती कोट्यवधींची आहे.  

Tejashree Gaikwad | May 01, 2026, 08:25 AM IST
भारताच्या धनाढ्य आणि यशस्वी अभिनेत्रींच्या यादीत अनेक नावं येतात. यापैकीच एक सर्वात श्रीमंत अभिनेत्री म्हणजे अनुष्का शर्मा. अनुष्का गेल्या पाच वर्षांपासून मुख्य भूमिकेत कुठल्याही चित्रपटात दिसलेली नाहीत, परंतु त्या अनेक सिरीज आणि चित्रपटांचे निर्मिती काम करत आहेत. खास गोष्ट म्हणजे, त्यांच्या पती विराट कोहलीही देशातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटपटूंपैकी एक आहेत. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )

अनुष्का शर्मा आज 1 ,मे रोजी 38 वर्षांची झाली आहे. ती  भारताच्या पाचव्या क्रमांकावरच्या सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रींपैकी आहे. तिच्या करिअरची सुरुवात ‘रब ने बना दी जोड़ी’ या चित्रपटाने 2008 मध्ये झाली. त्या चित्रपटात तिने शाहरुख खानसोबत कमी केलं. त्यानंतर ‘बैंड बाजा बारात’, ‘पटियाला हाउस’, ‘लेडीज वर्सेस रिकी बहल’, ‘मटरू की बिजली का मंडोला’सारख्या चित्रपटांमध्ये काम केले. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

अनुष्काच्या करिअरमधील मोठा टर्निंग पॉईंट

अनुष्काच्या करिअरमधील मोठा टर्निंग पॉईंट म्हणजे आमिर खानचा ‘पीके’ आणि सलमान खानचा ‘सुल्तान’. या चित्रपटाने अभिनयाच्या जगात तिला  स्वतःचं स्थान निर्माण करायला मदत केली. तिने व्यवसायातही मोठा पाऊल टाकलं. तिने आपल्या प्रॉडक्शन हाऊस Clean Slate Filmz च्या माध्यमातून अनेक चित्रपट आणि सिरीज निर्मितीमध्ये हातभार लावला. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

प्रॉडक्युसर म्हणूनही काम

2018 मध्ये अनुष्का ‘परी’ या हॉरर चित्रपटात फक्त अभिनेत्री म्हणून नाही तर प्रॉडक्युसर म्हणूनही काम केले. त्याचबरोबर तिने ‘पाताल लोक’ या वेब सिरीजचे कार्यकारी प्रॉडक्युसर म्हणूनही योगदान दिलं. ‘बुलबुल’ चित्रपटातही तिने आर्थिक गुंतवणूक केली. लीड भूमिका कमी असली तरी प्रॉडक्शनच्या कामात तिची सक्रियता अधिक दिसून येते. तिची शेवटची फिल्म ‘कला’ मध्ये केमियो भूमिकेत दिसली, जी 2020 मध्ये रिलीज झाली होती. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

बायोपिकमुळे पुन्हा चर्चेत

सध्या अनुष्का ‘चकदा एक्ट्रेस’ या बायोपिकमुळे पुन्हा चर्चेत आहेत. वैयक्तिक आयुष्यात, अनुष्का शर्मा आणि क्रिकेटपटू विराट कोहली यांचे 2017 मध्ये लग्न झाले. त्यांना दोन मुले आहेत – मुलगी वामिका आणि मुलगा अकाय. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

अनुष्काची सध्याची नेटवर्थ

अनुष्काची सध्याची नेटवर्थ 255 कोटी रुपये आहे, तर विराट कोहलीची 1,050 कोटींच्या आसपास आहे. एकत्रितपणे त्यांच्या मालमत्तेचा अंदाज 1,300 कोटींपर्यंत आहे. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

प्रवास साधा आणि सरळ नव्हता

अनुष्काचा प्रवास साधा आणि सरळ नव्हता. उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथे जन्मलेल्या अनुष्काचा फिल्मी दुनियेचा पूर्व अनुभव नव्हता. तिचे आर्मी कुटुंबात वाढ पावली, ज्यामुळे बालपण अनुशासन, साधेपणा आणि सामान्य मूल्यांमध्ये घालवले गेले. तिचे वडील सैन्यात कार्यरत होते, त्यामुळे अनुष्काचे बालपण ग्लॅमरच्या जगापासून दूर गेले. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

स्वप्न पत्रकारिता किंवा मॉडेलिंगमध्ये करिअर घडवण्याचे

सुरुवातीला अनुष्काचे स्वप्न पत्रकारिता किंवा मॉडेलिंगमध्ये करिअर घडवण्याचे होते. कम वयातच तिने मॉडेलिंगमध्ये पाऊल टाकले आणि जवळजवळ 15 वर्षांच्या वयापासून तिने या क्षेत्रात प्रयत्न सुरु केले. मॉडेलिंग जग हे बाहेरून जितके आकर्षक दिसते, आतून तितकेच कठीण आहे. अनेक ऑडिशनमधून अनुष्का बाहेर पडली आणि  फाइनल राउंडमध्ये जाऊनही निवड न होणे, या सगळ्या अनुभवांचा सामना केला. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

चित्रपटासाठी स्क्रीन टेस्टची संधी

याच संघर्षाच्या काळात, अनुष्काला ‘रब ने बना दी जोड़ी’ या चित्रपटासाठी स्क्रीन टेस्टची संधी मिळाली. अनुष्का या ऑडिशनसाठी फारशी तयारी न करता, साध्या आणि नैसर्गिक लूकमध्ये गेली. पण या वेळेस नशीब तिच्याबरोबर होते. आदित्य चोपडाच्या टीमने तिला फाइनल राऊंडसाठी बोलावले आणि शेवटी  शाहरुख खानसारख्या स्टारसोबत तिने आपल्या करिअरची सुरुवात केली. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

अनुष्का शर्माचा प्रवास

अनुष्का शर्माचा प्रवास हे दाखवतो की सतत मिळणाऱ्या रिजेक्शननाही आपण आपल्या फायद्यासाठी वापरू शकतो. साधेपण, कष्ट आणि आत्मविश्वास यांच्यामुळेच तिने हिंदी सिनेमा आणि प्रॉडक्शनच्या दुनियेत आपले नाव निर्माण केले. (Photo Credit: anushkasharma/Instagram )  

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी... Missing Link उद्घाटनाआधीच Guinness बुकमध्ये! फडणवीसांनी सांगितलं कारण

