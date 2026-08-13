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नवरा म्हणाला, “तू जगातील सर्वात कुरूप स्त्री...”; अभिनेत्रीने मॉब अटॅक आणि सिगारेटच्या चटक्याचा सांगितला धक्कादायक अनुभव

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 13, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:08 AM IST

या दिगज्ज अभिनेत्रीने तिच्या घटस्फोटाबद्दल मोकळेपणाने भाष्य केले असून  तसेच जमावाकडून होणारा त्रास आणि सिगारेटने भाजले जाण्याच्या घटनेबद्दलही उघडपणे सांगितले आहे. 

 

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‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ या लोकप्रिय मालिकेतून घराघरात पोहोचलेल्या अभिनेत्री अपरा मेहता यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील काही कटू अनुभव नुकतेच शेअर केले आहेत. एका मुलाखतीत त्यांनी माजी पती आणि अभिनेते दर्शन जरीवाला यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दल, घटस्फोटामागील कारणांबद्दल तसेच करिअरच्या शिखरावर असताना आलेल्या एका धक्कादायक प्रसंगाबद्दल मनमोकळेपणाने सांगितले. आज १३ ऑगस्ट रोजी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्यांच्या प्रवासाबद्दल.... 

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कार्यक्रमात चाहत्यांनी घेरले

अपरा मेहता यांनी सांगितले की, त्यांच्या करिअरच्या सर्वोच्च काळात त्या एका गुजराती नाटकाच्या प्रयोगासाठी कोलकात्यात गेल्या होत्या. ‘कला मंदिर’ येथे सलग पाच प्रयोग आयोजित करण्यात आले होते आणि प्रत्येक प्रयोगासाठी मोठी गर्दी झाली होती. अपरा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या सभागृहात दाखल होताच प्रेक्षकांनी प्रचंड उत्साहात दांडिया हवेत उडवले. काही वेळातच त्या गर्दीत पूर्णपणे अडकल्या. लोकांनी त्यांना खेचत संगीतकारांच्या पोडियमपर्यंत नेले. सुरुवातीला चाहत्यांशी हात मिळवत असताना परिस्थिती अचानक बिघडली.

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अंगठी खेचली आणि सिगारेटने चटका दिला

काही लोकांनी त्यांच्या हातातील हिऱ्याची अंगठी खेचण्याचा प्रयत्न केला. एवढेच नाही तर गर्दीत कोणीतरी सिगारेटने त्यांना चटका दिला. त्यानंतर लोकांनी त्यांना चारही बाजूंनी घेरले आणि त्यांच्या इच्छेविरुद्ध स्पर्श करण्यास सुरुवात केली. त्या क्षणी नेमके काय घडत आहे, याचा धक्का बसण्यापेक्षा आपण परिस्थिती सांभाळण्याचा प्रयत्न करत होतो, असे अपरा यांनी सांगितले. मात्र पोडियम हादरू लागल्यावर परिस्थिती धोकादायक असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. अखेर त्यांना तेथून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.

 

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लग्नाच्या वाढदिवशीच मागितला घटस्फोट

अपरा मेहता यांनी त्यांच्या आणि दर्शन जरीवाला यांच्या वैवाहिक आयुष्याबद्दलही महत्त्वाचा खुलासा केला. दोघांनी 1980 मध्ये लग्न केले होते. त्यांना एक मुलगी आहे. मात्र 2003 मध्ये दोघे वेगळे झाले. अपरा यांच्या सांगण्यानुसार, 2003 मध्ये त्या एका कामानिमित्त अमेरिकेत होत्या. विशेष म्हणजे त्याच दिवशी त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस होता. दर्शन यांनी त्यांना फोनवरून सांगितले की, दोघांनी त्यांच्या नात्याबद्दल गंभीरपणे चर्चा करणे गरजेचे आहे.

 

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अपरा भारतात परतल्यानंतर रात्री घरी पोहोचल्या. दुसऱ्याच दिवशी सकाळी त्यांना शूटिंगसाठी जायचे होते. अशा परिस्थितीत दर्शन यांनी त्यांच्यासमोर वेगळे होण्याची इच्छा व्यक्त केली. अपरा यांनी सांगितले की, दर्शन यांनी त्यांना आपण आता प्रेम करत नसल्याचे सांगितले. त्यासोबतच त्यांच्या दिसण्याबद्दलही अत्यंत कठोर शब्द वापरले. त्यांच्या मते, दर्शन यांनी त्यांना “जगातील सर्वात कुरूप महिला” असल्याचे म्हटले. हे ऐकल्यानंतरही सुरुवातीला अपरा यांनी कदाचित त्यांनी हे मुद्दाम बोलले नसेल, असा विचार केला. मात्र काही दिवसांनंतर दर्शन घर सोडून निघून गेले आणि अखेर दोघे वेगळे झाले.

 

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कोण आहेत अपरा मेहता?

अपरा मेहता या हिंदी आणि गुजराती मनोरंजनसृष्टीतील अनुभवी अभिनेत्री आहेत. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ या मालिकेत त्यांनी सविता मनसुख वीरानी ही भूमिका साकारली आणि या भूमिकेमुळे त्यांना मोठी लोकप्रियता मिळाली. सुमारे पाच दशकांपासून त्या अभिनय क्षेत्रात सक्रिय आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत 100 हून अधिक नाट्यप्रयोगांचा समावेश आहे. ‘करम अपना अपना’, ‘खिचडी’, ‘सजन रे झूठ मत बोलो’, ‘सात फेरे’, ‘राजा की आएगी बारात’, ‘जमाई राजा’, ‘मैडम सर’ आणि ‘अनुपमा’ यांसारख्या मालिकांमध्ये त्यांनी विविध भूमिका साकारल्या आहेत. मालिकांसोबतच अपरा यांनी चित्रपटांमध्येही काम केले आहे. ‘ये तेरा घर ये मेरा घर’, ‘चोरी चोरी चुपके चुपके’, ‘देवदास’, ‘जस्ट मॅरिड’ आणि ‘तीस मार खान’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये त्या झळकल्या आहेत.

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दर्शन जरीवाला यांच्याशी लग्न

अपरा मेहता यांनी 1980 मध्ये अभिनेते दर्शन जरीवाला यांच्याशी विवाह केला. दर्शन हे हिंदी आणि गुजराती चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते आहेत. ‘गांधी, माय फादर’ या चित्रपटातील अभिनयासाठी त्यांना राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. ‘स्टाइल’, ‘एक्सक्यूज मी’, ‘आजा नचले’, ‘गुरू’, ‘हल्ला बोल’, ‘रक्त चरित्र’, ‘आरक्षण’, ‘कहानी’, ‘हमशकल’, ‘राधे’ आणि ‘फटा पोस्टर निकला हीरो’ यांसह अनेक चित्रपटांमध्ये त्यांनी भूमिका केल्या आहेत.

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अपरा मेहता यांच्या या खुलाशांमुळे त्यांच्या आयुष्यातील पडद्यामागची एक वेगळीच बाजू समोर आली आहे. प्रचंड लोकप्रियता आणि यश मिळूनही वैयक्तिक आयुष्यातील कठीण प्रसंगांना त्यांनी सामोरे जावे लागले, हे त्यांच्या अनुभवातून स्पष्ट होते.

 

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