English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
Arijit Singh Birthday: ज्या शोमध्ये पराभव झाला त्याच्याच विजेतीशी केलं लग्न, अवघ्या 12 महिन्यांच्या आतच अरिजीत सिंगचा झालेला घटस्फोट

Arijit Singh First Wife: अरिजीत सिंहची पत्नी सगळ्यांचं माहिती आहे. पण अरिजीत सिंहचे हे दुसरे लग्न होते. या आधी नेमकं त्याने कोणाशी लग्न केलेलं आणि त्याचा घटस्फोट का झाला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 25, 2026, 08:35 AM IST
twitter
1/8

अरिजीत सिंहची दोन लग्न

Happy Birthday Arjit Singh

बॉलीवूडमधील लोकप्रिय गायक अरिजीत सिंह आपल्या आवाजामुळे कोट्यवधी चाहत्यांच्या मनावर राज्य करतात. पण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल फार कमी लोकांना माहिती आहे. विशेष म्हणजे, त्याची दोन लग्न झाले होते, ही गोष्ट अनेकांना ठाऊकही नाही.  

twitter
2/8

पहिलं लग्न

अरिजीत सिंह यांची पहिली पत्नी होती रूपरेखा बनर्जी, जी फेम गुरुकुल या रिअॅलिटी शोची विजेती होती. या शोदरम्यान दोघांची ओळख झाली. गंमत म्हणजे, ज्या शोमध्ये अरिजीत सिंहचा पराभव झाला होता, त्याच शोच्या विजेत्यासोबत त्याने नंतर लग्न केलं.

twitter
3/8

लवकर झालेला घटस्फोट

शो संपल्यानंतर त्यांचं नातं अधिक जवळचं झालं आणि त्यांनी लग्न केलं. पण लग्नानंतर त्यांच्यात ताळमेळ बसला नाही. परिणामी, अवघ्या एका वर्षातच त्यांनी घटस्फोट घेतला. हा त्याच्या आयुष्यातील एक फारसा चर्चेत नसलेला पण महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.  

twitter
4/8

दुसऱ्या आयुष्याची सुरुवात

पहिल्या लग्नानंतर अरिजीत याने आपलं वैयक्तिक आयुष्य खूपच खाजगी ठेवायला सुरुवात केली. काही वर्षांनी त्याने त्याच्या बालमैत्रीण कोयल रॉयसोबत लग्न केलं. कोयल या आधीच घटस्फोटीत होत्या आणि त्यांना एक मुलगीही होती.

twitter
5/8

कुटुंबासोबत साधं आणि शांत आयुष्य

आज अरिजित सिंह आपल्या कुटुंबासोबत साधं आणि शांत आयुष्य जगतो, आणि शक्यतो प्रकाशझोतात राहणं टाळतो.  

twitter
6/8

करिअर, यश

अरिजीत सिंहचा संगीतप्रवास खडतर होता, पण त्याच्या मेहनतीमुळे तो इंडस्ट्रीतील सर्वात विश्वासार्ह आणि लोकप्रिय गायक बनला. 'तुम ही हो', 'चन्ना मेरेया' आणि 'केसरिया' सारख्या गाण्यांनी त्याला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली.  

twitter
7/8

४०० पेक्षा अधिक गाणी गायली

त्याने ४०० पेक्षा अधिक गाणी गायली असून अनेक मोठ्या कलाकारांसाठी तो आवाज बनला आहे. मात्र, त्याच्या करिअरमध्ये काही वादही झाले. एका पुरस्कार सोहळ्यात सलमान खान याच्यासोबत झालेला वाद खूप चर्चेत राहिला होता, ज्याचा त्याच्या कामावरही परिणाम झाला.  

twitter
8/8

पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा

अरिजीत सिंगने २७ जानेवारी २०२६ रोजी इंस्टाग्रामद्वारे बॉलिवूड पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याने सांगितले की तो आता नवीन चित्रपटांची कामे स्वीकारणार नाही. तो स्वतंत्रपणे संगीत निर्मिती सुरू ठेवेल, आपल्या क्रिएटिव्ह विकासावर लक्ष केंद्रित करेल आणि सध्याची कामे पूर्ण करेल. व्यावसायिक पार्श्वगायनातील सर्जनशील एकसुरीपणातून बाहेर पडण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  

twitter
पुढील
अल्बम

मुलींसोबत हॉटेल रूमवर पकडला गेला क्रिकेटर, मग कुटुंबाने मामाच्या मुलीसोबत लावून दिलं लग्न

पुढील अल्बम

संसार गुंडाळत रिक्षाचालकांनी धरली परतीची वाट; मुंबई आग्रा महामार्गावर महाराष्ट्र सोडणाऱ्यांची गर्दी

मुलींसोबत हॉटेल रूमवर पकडला गेला क्रिकेटर, मग कुटुंबाने मामाच्या मुलीसोबत लावून दिलं लग्न

स्वप्नात स्वतःचच लग्न पाहणं, याचा काय अर्थ? कोणत्या गोष्टीचे मिळतात संकेत?

नवीन फोन घेताय? 10,499 रुपयात मिळणार नवा स्मार्टफोन, Redmi चा नवा सेल झाला सुरु

