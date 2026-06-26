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Arjun Kapoor Birthday: 150 किलो वजनापासून बॉलिवूडपर्यंतचा प्रवास; नैराश्य, ट्रोलिंग आणि संघर्षावर मात करत घडवली स्वतःची ओळख

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 26, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:36 PM IST

Arjun Kapoor Birthday: अर्जुन कपूरचा आज 26 जून रोजी 41 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यानिमित्ताने त्याचा प्रवास जाणून घेऊयात.

 

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Arjun Kapoor Birthday

बॉलिवूड अभिनेता अर्जुन कपूर आज (26 जून) आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. यंदाचा वाढदिवस त्याच्यासाठी आणखी खास ठरला आहे. कारण कपूर कुटुंबात लग्नसराईचे वातावरण असून, बहीण अंशुला कपूरच्या लग्नाच्या तयारीत संपूर्ण कुटुंब व्यस्त आहे. या आनंदाच्या वातावरणात अर्जुनचा वाढदिवसही साजरा होत आहे. चित्रपटसृष्टीची पार्श्वभूमी असलेल्या घरात जन्म असूनही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी अर्जुन कपूरला मोठा संघर्ष करावा लागला. वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक कठीण प्रसंग, नैराश्य, आरोग्याच्या समस्या आणि सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग यांचा सामना करत त्याने स्वतःला घडवले.

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150 किलो वजनापासून फिट अभिनेत्यापर्यंतचा प्रवास

आज फिटनेससाठी ओळखला जाणारा अर्जुन कपूर एकेकाळी लठ्ठपणामुळे त्रस्त होता. आई-वडिलांच्या विभक्त होण्याचा त्याच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम झाला आणि तो नैराश्यात गेला. त्या काळात भावनिक तणावामुळे त्याने खाण्याकडे अधिक ओढ घेतली. परिणामी अवघ्या 16व्या वर्षी त्याचे वजन सुमारे 150 किलोपर्यंत पोहोचले. याशिवाय त्याला दमा असल्याने दैनंदिन आयुष्यही कठीण झाले होते. मात्र, स्वतःमध्ये बदल घडवण्याचा निर्धार करून अर्जुनने अनेक वर्षे कठोर मेहनत घेतली आणि मोठ्या प्रमाणात वजन कमी केले. त्यानंतरच त्याने अभिनय क्षेत्रात पाऊल ठेवले.

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चित्रपटसृष्टीचा वारसा, पण स्वतःचा वेगळा मार्ग

अर्जुन कपूर हा चित्रपट निर्माता बोनी कपूर आणि मोना शौरी कपूर यांचा मुलगा आहे. त्याची बहीण अंशुला कपूर आहे. अभिनेता अनिल कपूर हे त्याचे काका असून, सोनम कपूर, जान्हवी कपूर आणि खुशी कपूर या त्याच्या चुलत बहिणी आहेत.

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आर्य विद्या मंदिर शाळेत शिक्षण

त्याने मुंबईतील आर्य विद्या मंदिर शाळेत शिक्षण घेतले. त्यानंतर नार्सी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स तसेच एशियन अकॅडमी ऑफ फिल्म अँड टेलिव्हिजनमध्ये शिक्षण पूर्ण केले. अभिनयाचे प्रशिक्षणही त्याने घेतले. सुरुवातीला अभिनेता बनण्यापेक्षा चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात काम करण्याची त्याची इच्छा होती.

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कॅमेऱ्यामागून सुरू झालेला प्रवास

अर्जुनने थेट अभिनेता म्हणून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले नव्हते. 'कल हो ना हो' या चित्रपटात त्याने सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केले. त्यानंतर 'सलाम-ए-इश्क'मध्येही त्याने सहाय्यक दिग्दर्शकाची जबाबदारी सांभाळली. याशिवाय वडील बोनी कपूर यांच्यासोबत 'नो एन्ट्री' आणि 'वाँटेड' या चित्रपटांमध्ये सहनिर्माता म्हणूनही तो सहभागी झाला होता. त्यामुळे अभिनयापूर्वीच चित्रपट निर्मितीची बारकावे त्याने जवळून अनुभवली.

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'इश्कजादे'ने बदलले करिअर

2012 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'इश्कजादे' या चित्रपटातून अर्जुन कपूरने अभिनेता म्हणून पदार्पण केले. परिणीती चोप्रासोबतची त्याची जोडी प्रेक्षकांना पसंत पडली. पहिल्याच चित्रपटातील अभिनयासाठी त्याला फिल्मफेअरच्या 'बेस्ट डेब्यू' पुरस्कारासाठी नामांकन मिळाले आणि बॉलिवूडमध्ये त्याची दमदार एन्ट्री झाली.

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अनेक हिट चित्रपटांमधून मिळवली लोकप्रियता

'इश्कजादे'नंतर अर्जुनने विविध धाटणीच्या चित्रपटांमध्ये काम केले. 'गुंडे', '2 स्टेट्स', 'फाइंडिंग फॅनी', 'की अँड का', 'हाफ गर्लफ्रेंड' आणि 'मुबारकां' या चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिका विशेष गाजल्या. त्यापैकी '2 स्टेट्स' हा त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक यशस्वी चित्रपटांपैकी एक मानला जातो.

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वैयक्तिक आयुष्यही कायम चर्चेत

अर्जुन कपूरच्या प्रेमसंबंधांचीही बरीच चर्चा झाली. चित्रपटांमध्ये येण्यापूर्वी त्याचे नाव अर्पिता खानसोबत जोडले गेले होते. त्यानंतर अभिनेत्री मलायका अरोरासोबतच्या नात्यामुळे तो अनेक वर्षे चर्चेत राहिला. दोघेही अनेक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र दिसत असत. मात्र, नंतर त्यांच्या विभक्त झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. काही काळापूर्वी अर्जुनने आपण सध्या सिंगल असल्याचे स्पष्ट केले होते.

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