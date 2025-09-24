Arjun Tendulkar Birthday: करोडोंची कमाई, आलिशान बंगला आणि कारांचा ताफा; सचिनच्या लेकाच्या संपत्तीचा आकडा पाहून चक्रवाल
Happy Birthday Arjun Tendulkar आज क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tendulkar) मुलगा अर्जुन तेंडुलकरचा वाढदिवस आहे. अर्जुन तेंडुलकर 24 सप्टेंबर रोजी 26 वर्षांचा झाला.
Sep 24, 2025
Arjun Tendulkar Net Worth
करोडोंमध्ये संपत्ती
अर्जुन तेंडुलकरची नेटवर्थ सध्या सुमारे 21 ते 22 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते. त्याच्या कमाईचा मोठा हिस्सा आयपीएल कॉन्ट्रॅक्टमधून येतो. मुंबई इंडियन्सने 2021 साली बेस प्राईस 20 लाखांमध्ये त्याला घेतले होते. त्यानंतर 2022 मध्ये त्याला 30 लाख रुपयांत रिटेन करण्यात आले. मागील काही हंगामांत आयपीएलमधून त्याने अंदाजे 1.4 कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.
गोव्याच्या संघातूनही कमाई
कारकीर्द
अर्जुनने आत्तापर्यंत 17 फर्स्ट क्लास सामने खेळून 37 गडी बाद केले आहेत. लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये 18 सामन्यांत 25 बळी मिळवले. आयपीएल 2023 हंगामात त्याला चार सामने खेळण्याची संधी मिळाली होती, ज्यात त्याने तीन बळी घेतले. तर 2024 हंगामात त्याने एका सामन्यात खेळ केले. अजूनही त्याची आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एन्ट्री झालेली नाही.
मुंबईतील आलिशान घर
अर्जुन सध्या आपल्या कुटुंबासह मुंबईतील बांद्रा वेस्ट येथील 19-A Perry Cross Road या भव्य बंगल्यात राहतो. 6000 स्क्वेअर फूटचे हे घर सचिनने 2007 साली 39 कोटींना खरेदी केले होते. आज त्याची किंमत तब्बल 100 कोटींवर पोहोचली आहे. या घरात अनेक मजले, दोन बेसमेंट्स, आधुनिक लिव्हिंग रूम, मोठा डायनिंग एरिया, सुंदर गार्डन आणि टेरेस आहे.
मंगेतर कोण आहे?
डावखुरा वेगवान गोलंदाज ऑलराउंडर अर्जुन तेंडुलकरची मंगेतर सानिया चंडोक आहे. ती मुंबईत स्वतःचा व्यवसाय चालवते. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून तिने 2020 मध्ये बिझनेस मॅनेजमेंटची पदवी घेतली. 2022 मध्ये तिने मुंबईत ‘मिस्टर पॉज’ नावाचे पेट स्पा सैलून सुरू केले, जिथे पाळीव प्राण्यांच्या स्किनकेअर आणि ग्रूमिंगसाठी सुविधा दिल्या जातात.
