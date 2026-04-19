English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birthday Special: वयाच्या 14 वर्षी झाला अनाथ आज 341 कोटींचा मालक, कधी तालिबानकडून मिळालेली धमकी तर सेबी लावलेला बॅन; कोण आहे हा अभिनेता?

Birthday Special: वयाच्या 14 वर्षी झाला अनाथ आज 341 कोटींचा मालक, कधी तालिबानकडून मिळालेली धमकी तर सेबी लावलेला बॅन; कोण आहे 'हा' अभिनेता?

Birthday Special:  वयाच्या 14 व्या वर्षी अनाथ झालेला हा अभिनेता आज बॉलिवूडचा कॉमेडी किंग म्हणून ओळखला जातो. आज या अभिनेत्याचा वाढदिवस आहे. चला वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्याचा प्रेरणादायी प्रवास....   

Tejashree Gaikwad | Apr 19, 2026, 07:57 AM IST
twitter
1/9

अरशद वारसी

Happy Birthday Arshad Warsi

बॉलिवूडमध्ये कॉमेडीचा वेगळा ठसा उमटवणारा अरशद वारसी (Arshad Warsi) आज यशाच्या शिखरावर आहेत, पण त्याच्या आयुष्याचा प्रवास खूपच कठीण राहिला आहे. ‘सर्किट’ किंवा ‘माधव’सारख्या भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेल्या, मात्र या यशामागे संघर्षाची मोठी कहाणी दडलेली आहे.  

twitter
2/9

लहानपणीच आयुष्याने घेतली कठोर परीक्षा

Happy Birthday Arshad Warsi

अरशद फक्त 14 वर्षांचा असताना आई-वडिलांचे निधन झाले आणि तो अक्षरशः एकटा पडला. वडिलांचा व्यवसाय अयशस्वी ठरला, घरची आर्थिक परिस्थिती कोलमडली. त्यातच वडील कॅन्सरशी झुंज देत होते, तर आईला किडनीचा गंभीर आजार होता. घरातील सगळी कमाई आईच्या उपचारांवर खर्च होत असे. अशा परिस्थितीत त्याने लहान वयातच काम करण्यास सुरुवात केली.

twitter
3/9

एकटेपणाशी झुंज

Happy Birthday Arshad Warsi

बोर्डिंग स्कूलमध्ये शिक्षण झाल्यामुळे त्याला आई-वडिलांसोबत फार वेळ घालवता आला नाही. तो स्वतःला इतके एकटे समजायचं की स्वतःलाच पत्रं लिहायचा. कधी कधी सुट्टीतही त्याला घरी घेऊन जाण्यास कोणी येत नसे. या सगळ्या अनुभवांनी त्याला लहान वयातच प्रचंड परिपक्व बनवलं.

twitter
4/9

डान्सपासून अभिनयापर्यंतचा प्रवास

Happy Birthday Arshad Warsi

सुरुवातीला त्याने कोरिओग्राफर म्हणून काम केलं. त्यानंतर जया बच्चन याच्या माध्यमातून त्याला अभिनयाची संधी मिळाली. अमिताभ बच्चन यांच्या प्रोडक्शनखाली बनलेल्या तेरे मेरे सपने या चित्रपटातून त्याने फिल्मी दुनियेत प्रवेश केला.

twitter
5/9

या पात्रांनी त्याला खऱ्या अर्थाने स्टार बनवलं

Happy Birthday Arshad Warsi

पुढे मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस. मधील ‘सर्किट’ ही भूमिका आणि गोलमाल  मालिकेतील ‘माधव’ या पात्रांनी त्याला खऱ्या अर्थाने स्टार बनवलं.  

twitter
6/9

जीवघेण्या धमक्या आणि वाद

Happy Birthday Arshad Warsi

चित्रपट काबुल एक्सप्रेसच्या शूटिंगदरम्यान त्याला तालिबान कडून धमक्या मिळाल्याचा त्याने उल्लेख केला होता. या काळात तो प्रचंड तणावाखाली होता.

twitter
7/9

सेबी लावलेला बॅन

Happy Birthday Arshad Warsi

2023 मध्ये भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ  (SEBI) ने त्याच्यावर आणि त्याची पत्नी मारिया गोरेटीच्यावर स्टॉक मार्केटशी संबंधित प्रकरणात कारवाई करत काही काळासाठी बंदी घातली होती.  

twitter
8/9

बॉलिवूडमधील ‘कॉमेडी किंग’ ओळख

Happy Birthday Arshad Warsi

आज अरशद वारसी हा बॉलिवूडमधील ‘कॉमेडी किंग’ म्हणून ओळखला जातो. एका चित्रपटासाठी तो कोट्यवधींचं मानधन घेतो. विविध रिपोर्ट्सनुसार त्याची एकूण संपत्ती सुमारे 300 कोटींहून अधिक आहे.

twitter
9/9

जिद्दीची कहाणी

Happy Birthday Arshad Warsi

अरशद वारसी यांची कहाणी ही केवळ यशाची नाही, तर कठीण परिस्थितीतही स्वतःचा मार्ग शोधणाऱ्या जिद्दीची आहे. संघर्षातून उभं राहून त्यांनी स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं.  

twitter
पुढील
अल्बम

8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर!

पुढील अल्बम

8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर!

8th Pay Commission: किती मिळणार पगारवाढ? तज्ज्ञांनी वाढवलं कर्मचाऱ्यांचं टेन्शन;मोठी अपडेट समोर! 10
Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा

Kangana Ranaut: “मला डायन म्हटलं, काळा जादूचे आरोप केले…” कंगना रणौतचा EX रिलेशनशिपवर धक्कादायक खुलासा 8
Varun Chakaravarthy च्या नावावर नवा कारनामा! 100 विकेट्स KKR साठी घेणारा तिसरा गोलंदाज

Varun Chakaravarthy च्या नावावर नवा कारनामा! 100 विकेट्स KKR साठी घेणारा तिसरा गोलंदाज

Varun Chakaravarthy च्या नावावर नवा कारनामा! 100 विकेट्स KKR साठी घेणारा तिसरा गोलंदाज 6
Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव

Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव

Birthday Special: नवऱ्याला धडा शिकवण्यासाठी अभिनेत्रीने ठेवले विवाहबाह्य संबंध, बड्या अभिनेत्यांशी जोडलं गेलेलं नाव 8