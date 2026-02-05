English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Birthday Special: वडिलांचा निर्णय बदलला नसता, तर आज हा वेगवान गोलंदाज कदाचित कॅनडामध्ये असता!

Arshdeep Singh Birthday: पदार्पणापासून एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, या खेळाडूने टीम इंडियाच्या मुख्य वेगवान गोलंदाजांपैकी एक बनला आहे. आज 5 फेब्रुवारी रोजी त्याचा 27 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.   

Tejashree Gaikwad | Feb 05, 2026, 11:31 AM IST
twitter
1/10

अर्शदीप सिंग आज वाढदिवस

Happy Birthday Arshdeep Singh

भारतीय क्रिकेटमधील नव्या पिढीचा विश्वासू वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पदार्पणानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या आतच तो टीम इंडियाच्या प्रमुख फास्ट बॉलर्समध्ये गणला जाऊ लागला आहे. मात्र, आजवरचा हा प्रवास सहज नव्हता. एका टप्प्यावर तर त्याची क्रिकेट कारकीर्द संपण्याच्या उंबरठ्यावरच होती.  

twitter
2/10

“क्रिकेट सोड” असा सल्ला मिळालेला तो काळ

Happy Birthday Arshdeep Singh

अर्शदीप पंजाबकडून खेळत होता, मात्र 2017 मध्ये त्याची अंडर-19 संघात निवड झाली नाही. हा धक्का त्याच्यासाठी मोठा होता. त्याच काळात वडिलांनी त्याला अभ्यास आणि नोकरीकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. घरातील परिस्थिती लक्षात घेता, त्याला कॅनडाला पाठवण्याची तयारीही सुरू झाली होती. अर्शदीपचा मोठा भाऊ आधीच कॅनडात स्थायिक होता आणि तिथे जाऊन कोर्स करून नोकरी शोधण्याचा पर्याय त्याच्यासमोर ठेवण्यात आला होता.

twitter
3/10

Happy Birthday Arshdeep Singh

मात्र, अर्शदीपने हार मानली नाही. त्याने क्रिकेटवरच पूर्ण लक्ष केंद्रित ठेवण्याचा निर्णय घेतला  आणि हाच निर्णय पुढे त्याच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा ठरला.

twitter
4/10

आयपीएल 2020 ने बदलले नशीब

Happy Birthday Arshdeep Singh

अर्शदीप सिंग पहिल्यांदा चर्चेत आला तो आयपीएल 2020 दरम्यान. पंजाब किंग्सने त्याला केवळ 20 लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर संघात घेतले होते. सुरुवातीला संधी मर्यादित मिळाल्या, मात्र संघाच्या सलग पराभवानंतर त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळाले.

twitter
5/10

Happy Birthday Arshdeep Singh

त्या सिजनमध्ये त्याने 3 सामन्यांत 3 विकेट्स घेतल्या आणि अचूक लाईन-लेंग्थ, यॉर्कर आणि डेथ ओव्हर्समधील संयमामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. याच कामगिरीच्या जोरावर 2022 मध्ये त्याला भारतीय संघात पदार्पणाची संधी मिळाली. आज तो मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये टीम इंडियाचा महत्त्वाचा गोलंदाज मानला जातो.

twitter
6/10

अर्शदीप सिंगची संपत्ती आणि कमाई

Happy Birthday Arshdeep Singh

अर्शदीप सिंगची एकूण संपत्ती अंदाजे 10 ते 12 कोटी रुपये इतकी आहे. आयपीएल 2025 च्या लिलावापूर्वी पंजाब किंग्सने त्याला रिलीज केले होते, मात्र लिलावात पुन्हा एकदा त्याच संघाने त्याला 18 कोटी रुपयांना परत विकत घेतले.

twitter
7/10

बीसीसीआय करार: ग्रेड C

Happy Birthday Arshdeep Singh

बीसीसीआय करार: ग्रेड C • वार्षिक मानधन: 1 कोटी रुपये • वनडे सामना फी: प्रत्येकी 6 लाख रुपये • टी20 सामना फी: प्रत्येकी 3 लाख रुपये  

twitter
8/10

आलिशान घर आणि जीवनशैली

Happy Birthday Arshdeep Singh

अर्शदीप सिंग पंजाबमधील खरड येथे आपल्या कुटुंबासोबत एका आलिशान घरात राहतो. तो अनेकदा आपल्या घराचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत असतो. या फोटोंवरून त्याचे घर आधुनिक आणि लक्झरी डिझाइनचे असल्याचे स्पष्ट दिसते.

twitter
9/10

गाड्यांची आवड

Happy Birthday Arshdeep Singh

अर्शदीपला महागड्या गाड्यांचा शौक आहे. त्याच्याकडे टोयोटा फॉर्च्युनर आणि मारुती विटारा ब्रेझा या गाड्या आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्याच्याकडे फेरारी, लेम्बोर्गिनी किंवा खासगी जेट असल्याचेही दावे करण्यात आले आहेत, मात्र याबाबत अधिकृत पुष्टी नाही.

twitter
10/10

Happy Birthday Arshdeep Singh

अंडर-19 निवड न झाल्याने जवळजवळ संपत आलेली कारकीर्द, आयपीएलमधील संधी, आणि आज टीम इंडियाचा भरोसेमंद गोलंदाज  अर्शदीप सिंगची ही कहाणी केवळ क्रिकेटची नाही, तर चिकाटी आणि आत्मविश्वासाची आहे.  

twitter
