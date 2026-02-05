Birthday Special: वडिलांचा निर्णय बदलला नसता, तर आज 'हा' वेगवान गोलंदाज कदाचित कॅनडामध्ये असता!
Arshdeep Singh Birthday: पदार्पणापासून एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, या खेळाडूने टीम इंडियाच्या मुख्य वेगवान गोलंदाजांपैकी एक बनला आहे. आज 5 फेब्रुवारी रोजी त्याचा 27 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.
Tejashree Gaikwad | Feb 05, 2026, 11:31 AM IST
1/10
अर्शदीप सिंग आज वाढदिवस
भारतीय क्रिकेटमधील नव्या पिढीचा विश्वासू वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. आंतरराष्ट्रीय पदार्पणानंतर अवघ्या एका वर्षाच्या आतच तो टीम इंडियाच्या प्रमुख फास्ट बॉलर्समध्ये गणला जाऊ लागला आहे. मात्र, आजवरचा हा प्रवास सहज नव्हता. एका टप्प्यावर तर त्याची क्रिकेट कारकीर्द संपण्याच्या उंबरठ्यावरच होती.
2/10
“क्रिकेट सोड” असा सल्ला मिळालेला तो काळ
अर्शदीप पंजाबकडून खेळत होता, मात्र 2017 मध्ये त्याची अंडर-19 संघात निवड झाली नाही. हा धक्का त्याच्यासाठी मोठा होता. त्याच काळात वडिलांनी त्याला अभ्यास आणि नोकरीकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला. घरातील परिस्थिती लक्षात घेता, त्याला कॅनडाला पाठवण्याची तयारीही सुरू झाली होती. अर्शदीपचा मोठा भाऊ आधीच कॅनडात स्थायिक होता आणि तिथे जाऊन कोर्स करून नोकरी शोधण्याचा पर्याय त्याच्यासमोर ठेवण्यात आला होता.
3/10
4/10
आयपीएल 2020 ने बदलले नशीब
5/10
6/10
अर्शदीप सिंगची संपत्ती आणि कमाई
7/10
बीसीसीआय करार: ग्रेड C
8/10
आलिशान घर आणि जीवनशैली
9/10