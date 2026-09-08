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Asha Bhosle Birthday: आशा भोसले यांचं पाहिलं गाणं कोणतं? 83 वर्षापूर्वीचं गाणं आजही चर्चेत!

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 08, 2026, 07:48 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:48 AM IST

आज, ८ सप्टेंबर हा दिग्गज गायिका आशा भोसले यांचा जन्मदिवस आहे. आशा भोसलेंनी हजारो गाणी गेला पण तुम्हाला त्यांनी नेमकं कोणतं गाणं पाहिलं गायलं हे माहित आहे का? 

 

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आशा भोसले यांचा जन्मदिवस

आशा भोसले यांचा जन्म ८ सप्टेंबर १९३३ रोजी झाला. भारतीय संगीतविश्वाला आपल्या आवाजाने वेगळी ओळख देणाऱ्या त्या आजही अजरामर आहेत.

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वयाच्या अवघ्या १०व्या वर्षी पहिलं गाणं

१९४३ मध्ये ‘माझा बाळ’ या मराठी चित्रपटासाठी त्यांनी ‘चला चला नव बाळा’ हे गाणं रेकॉर्ड केलं. त्यावेळी त्या फक्त १० वर्षांच्या होत्या.

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पहिल्या रेकॉर्डिंगची भीती

पहिल्यांदा माईकसमोर उभं राहिल्यावर त्या अक्षरशः थरथरत होत्या. मात्र त्या अनुभवातूनच त्यांना आपल्यातही गाण्याची क्षमता असल्याची जाणीव झाली.

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रेकॉर्डिंगदरम्यान कावळ्यांचा आणि ट्रेनचा त्रास

त्या काळात रेकॉर्डिंगसाठी आजसारख्या अत्याधुनिक सुविधा नव्हत्या. कावळ्यांचा आवाज, रस्त्यावरील वाहनं आणि धावणाऱ्या ट्रेनमुळे रेकॉर्डिंग वारंवार थांबवावं लागत असे.

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पहाटेपर्यंत सुरू असायचं रेकॉर्डिंग

मुंबईतील मोहन स्टुडिओमध्ये त्यांच्या पहिल्या गाण्याचं रेकॉर्डिंग करण्यात आलं. हे काम पहाटे चार वाजेपर्यंत सुरू होतं आणि प्रत्येक अडथळ्यानंतर पुन्हा रेकॉर्डिंग करावं लागलं.

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एका आवाजात अनेक रंग

‘पिया तू अब तो आजा’ आणि ‘दम मारो दम’सारख्या जोशपूर्ण गाण्यांपासून ‘इन आँखों की मस्ती’ आणि ‘दिल चीज क्या है’सारख्या गझलांपर्यंत त्यांनी प्रत्येक शैलीवर आपली छाप सोडली.

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नव्या पिढीसोबतही तितक्याच सहजतेने जुळल्या

कारकीर्दीच्या अनेक दशकांनंतरही आशा भोसले यांनी स्वतःला काळानुसार बदललं. ए. आर. रहमान यांच्यासोबत ‘रंगीला रे’ गात त्यांनी नव्या संगीतविश्वाशीही उत्तम जुळवून घेतलं.

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आठ दशकांहून अधिक काळ संगीताचा प्रवास

बालगायिका म्हणून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास पुढे भारतीय संगीताच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ आणि वैविध्यपूर्ण कारकिर्दींमध्ये गणला गेला. वेगवेगळ्या पिढ्यांना आपल्या आवाजाने मंत्रमुग्ध करणाऱ्या आशाताईंचं योगदान कायम स्मरणात राहील.

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