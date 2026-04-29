Birthday Special: पदार्पणाच्या सामन्यात फाटलेले बूट, मैदानात उलटी... भारतीय संघाच्या अनेक विजयामधला महत्त्वाचा खेळाडू आहे तरी कोण?

B'day Special: भारतीय संघाचा माजी वेगवान गोलंदाज आज 29 एप्रिल रोजी वाढदिवस साजरा करत आहे. त्याने 18 वर्षे भारतीय संघासाठी क्रिकेट खेळले. आज त्याची कहाणी जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 29, 2026, 07:51 AM IST
Ashish Nehra Birthday

२९ एप्रिल १९७९ रोजी हरियाणातील जिंद येथे एका वेगवान गोलंदाजाचा जन्म झाला. हा खेळाडू म्हणजे आपल्या लढाऊ वृत्तीमुळे विशेष ओळखला जाणारा आशिष नेहरा! त्यांच्या क्रिकेट प्रवासात अनेक चढ-उतार आले, पण त्यांनी कधीच हार मानली नाही. 

18 वर्ष भारतीय संघासाठी

जवळपास 18 वर्ष त्याने भारतीय संघासाठी दिली. या कारकिर्दीत त्याने अनेक आठवणीत राहतील अशी कामगिरी केल्या. पण २००३ च्या वर्ल्ड कपमधील एक सामना आजही चाहत्यांच्या आठवणीत स्पष्ट आहे.  चला या खेळाडूच्या प्रवासाबद्दल जाणून घेऊयात...  

संघर्षाची एक भावनिक कहाणी

नेहराच्या संघर्षाची एक भावनिक कहाणीही खूप प्रसिद्ध आहे. एका मुलाखतीत त्याने आकाश चोप्रा याच्याशी बोलताना सांगितले होते की, सुरुवातीच्या काळात त्याच्याकडे फक्त एकच जोडी शूज होती. तेच शूज ते रणजी ट्रॉफी सामने खेळताना वापरत असत. विशेष म्हणजे १९९९ साली जेव्हा त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले, तेव्हाही त्याने त्याच शूजचा वापर केला होता. या गोष्टीतून त्याच्या संघर्षाची आणि जिद्दीची प्रचिती येते.  

2003 वर्ल्ड कप

दक्षिण आफ्रिकेतील डरबन येथे 2003 वर्ल्ड कप दरम्यान भारत आणि इंग्लंड यांच्यात महत्त्वाचा लीग सामना रंगला होता. पुढील फेरीत पोहोचण्यासाठी भारतासाठी हा विजय अत्यावश्यक होता. भारताने प्रथम फलंदाजी करत २५० धावा केल्या, जे लक्ष्य इंग्लंडसाठी आव्हानात्मक असले तरी अशक्य नव्हते.  

23 धावा देत 6 बळी

अशा वेळी कर्णधार सौरव गांगुली याने नेहरांवर मोठी जबाबदारी सोपवली. त्याने या विश्वासाला न्याय देत अप्रतिम गोलंदाजी केली. त्याच्या १० षटकांत फक्त २३ धावा देत ६ फलंदाजांना बाद करत त्यांनी सामना भारताच्या बाजूने वळवला. ही त्याच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी मानली जाते.  

मैदानातच उलटी

नेहराने 10 षटकांत केवळ 23 धावा देत 6 बळी घेत इंग्लंडच्या फलंदाजीचा कणा मोडला. ही त्याची एकदिवसीय क्रिकेटमधील सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. या सामन्यात प्रचंड उष्णतेमुळे तो इतका थकला होता की त्याने मैदानातच उलटी केली. तरीही त्याने मैदान सोडले नाही, परत येऊन पूर्ण स्पेल टाकला आणि भारताला विजय मिळवून दिला.  

2001 मध्ये वनडे क्रिकेटमध्ये प्रवेश

1999 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या नेहराने 2001 मध्ये वनडे क्रिकेटमध्ये प्रवेश केला. त्याच्या नावावर 120 एकदिवसीय सामन्यांत 157 बळी, 26 टी-२० सामन्यांत 34 बळी आणि 17 कसोटींमध्ये 44 बळी अशी नोंद आहे.  

अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना

1 नोव्हेंबर 2017 रोजी त्यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध दिल्लीत आपला अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळत क्रिकेटला अलविदा म्हटले. त्यांच्या पुनरागमनानंतर लगेचच घेतलेला हा निरोप काहीसा नाट्यमय वाटला असला, तरी चाहत्यांच्या मनात त्यांनी एक जिद्दी आणि समर्पित खेळाडू म्हणून कायमची जागा निर्माण केली आहे.  

