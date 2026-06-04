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Ashok Saraf Birthday: अशोक सराफ यांच्या वाढदिवसानिमित्त निवेदिता सराफ यांची भावनिक पोस्ट; पतीसाठी व्यक्त केल्या खास भावना

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 04, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 02:01 PM IST

Ashok Saraf Birthday: मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्ग्ज अभिनेते अशोक सराफ यांचा आज 4 जून रोजी वाढदिवस आहे. यानिमित्त्ताने त्यांच्या बायकोने एक खास पोस्ट केली आहे. 

 

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अशोक सराफ वाढदिवस

मराठी चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आज 79 वर्षांचे झाले आहेत. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नी आणि अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर करत त्यांच्यावरील प्रेम आणि आदर व्यक्त केला आहे.

 

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सुंदर फोटो

निवेदिता यांनी इन्स्टाग्रामवर पारंपरिक वेशभूषेतील दोघांचे सुंदर फोटो शेअर केले. या पोस्टसोबत त्यांनी अशोक सराफ यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कौतुक करत मनोगत व्यक्त केले आहे.

 

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खास पोस्ट

"आज तू 79 व्या वर्षात प्रवेश करत आहेस, हे अजूनही खरे वाटत नाही. वय हा फक्त आकडा असतो, हे तू आयुष्यभराच्या कार्यातून सिद्ध केले आहेस. कामाप्रती असलेली तुझी निष्ठा, शिस्तबद्ध जीवनशैली आणि स्वतःवरचे नियंत्रण याबद्दल मनापासून आदर वाटतो," असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

 

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वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

यासोबतच त्यांनी अशोक सराफ यांना आदर्श मुलगा, प्रेमळ वडील, उत्तम जीवनसाथी आणि जिवलग मित्र असे संबोधत वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

 

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ही जोडी अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस

अशोक आणि निवेदिता सराफ यांचे लग्न 1989 मध्ये झाले. मराठी मनोरंजनविश्वातील ही जोडी अनेक वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली आहे. दोघांची पहिली भेट ‘डार्लिंग डार्लिंग’ या नाटकाच्या निमित्ताने झाली होती. त्यानंतर मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि पुढे त्यांनी विवाहबंधनात अडकण्याचा निर्णय घेतला.

 

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अभिनयाचा ठसा उमटवला

अशोक सराफ यांनी चार दशकांहून अधिक काळ मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. विनोदी भूमिकांपासून ते गंभीर व्यक्तिरेखांपर्यंत त्यांनी साकारलेल्या अनेक भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहेत.

 

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कान चित्रपट महोत्सवाच्या रेड कार्पेटवर

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच ही लोकप्रिय जोडी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित कान चित्रपट महोत्सवाच्या रेड कार्पेटवर एकत्र दिसली होती. त्यांच्या मराठमोळ्या आणि देखण्या उपस्थितीने अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले होते.

 

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शुभेच्छांचा वर्षाव

निवेदिता सराफ यांच्या या पोस्टवर चाहत्यांनी आणि कलाकारांनीही भरभरून प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी या दोघांच्या नात्याचे कौतुक करत अशोक सराफ यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. अशोक सराफ यांच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांसह मराठी कलाविश्वातील अनेक कलाकारांकडून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

 

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