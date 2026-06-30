बालकलाकार ते कोट्यवधींची मालकीण, थक्क करणारी आहे 'बालिका वधू’ फेम अविका गौरची Net Worth

Avika Gor Birthday: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री अविका गोर आज तिचा २९ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. यानिमित्ताने तिची नेटवर्थ जाणून घेऊयात...
छोट्या पडद्यावर ‘आनंदी’ म्हणून घराघरात लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री अविका गौर आज आपल्या यशस्वी करिअरमुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. ‘बालिका वधू’ या सुपरहिट मालिकेतून प्रचंड लोकप्रियता मिळवलेल्या अविका गौरचा प्रवास बालकलाकारापासून मोठ्या स्टारपर्यंतचा राहिला आहे.
अविका गौरचा जन्म 30 जून 1997 रोजी मुंबईत झाला. तिच्या आईचे नाव डॉ. चेतना गौर आणि वडिलांचे नाव समीर गौर आहे. लहान वयातच अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करून तिने प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण केले.
अविकाने आपल्या करिअरची सुरुवात ‘बालिका वधू’पासून नव्हे, तर 2007 मधील ‘श्श्श्श्श... कोई है’ या मालिकेतून केली होती. मात्र खरी ओळख तिला 2008 मध्ये सुरू झालेल्या ‘बालिका वधू’मधील ‘आनंदी’ या भूमिकेमुळे मिळाली. त्यावेळी ती केवळ 11 वर्षांची होती. या भूमिकेने तिला घराघरात प्रसिद्धी मिळवून दिली.
यानंतर तिने ‘ससुराल सिमर का’ या मालिकेत ‘रोली’ ही भूमिका साकारली आणि पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले. तसेच ‘लाडो’ आणि ‘खतरों के खिलाड़ी’ यांसारख्या लोकप्रिय शोमध्येही ती दिसली आहे.
टीव्हीनंतर अविकाने चित्रपटसृष्टीतही पाऊल ठेवले. 2013 मध्ये आलेल्या तेलुगु चित्रपट ‘Uyyala Jampala’ मधून तिने लीड अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केले. त्यानंतर ‘थँक यू’ आणि ‘नेट’ सारख्या चित्रपटांमध्येही ती झळकली. 2024 मध्ये आलेल्या ‘1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट’ या चित्रपटातून तिने बॉलिवूडमध्येही प्रवेश केला.
अविका गौरने ऑक्टोबर 2025 मध्ये तिचा दीर्घकाळचा बॉयफ्रेंड आणि सोशल वर्कर मिलिंद चंदवानी यांच्याशी विवाह केला. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यालाही चाहत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार अविका गौरची एकूण संपत्ती सुमारे 30 कोटी रुपयांपर्यंत असल्याचे सांगितले जाते. एका एपिसोडसाठी ती लाखोंमध्ये फी आकारते, तर एका चित्रपटासाठी तिची फी जवळपास 50 लाख रुपये असल्याची माहिती आहे. बालवयात मिळालेल्या प्रसिद्धीचा योग्य उपयोग करत तिने मनोरंजन क्षेत्रात मजबूत स्थान निर्माण केले आहे.
आज अविका गौर केवळ ‘आनंदी’ म्हणून नव्हे तर एक यशस्वी आणि संपन्न अभिनेत्री म्हणून ओळखली जाते.