Marathi News
Babita Phogat Birthday: 'अशा' कणखर मेहनतीनं घडली भारताची ‘धाकड’ कुस्तीपटू बबिता फोगाट! जाणून घ्या प्रवास

Happy Birthday Phogat: बबिता फोगटचा जन्म २० नोव्हेंबर १९८९ रोजी हरियाणाच्या भिवानी जिल्ह्यातील बलाली या छोट्याशा गावात झाला. बबिताचे वडील महावीर सिंग फोगट हे माजी कुस्तीपटू होते.    

Tejashree Gaikwad | Nov 20, 2025, 12:09 PM IST
1/10

Babita Phogat Birthday

हरियाणातील भिवानी जिल्ह्यातल्या छोट्याशा बालाली गावातून पुढे येऊन जागतिक स्तरावर देशाचं नाव रोशन करणाऱ्या बबिता फोगाटचा आज वाढदिवस. 20 नोव्हेंबर 1989 रोजी जन्मलेल्या बबिताच्या आयुष्याची कहाणी ही धाकड मेहनत, अथक सराव आणि अडथळ्यांना न जुमानता पुढे जाण्याचं जिवंत उदाहरण आहे.

2/10

Babita Phogat Birthday

बबिताचे वडील महावीर सिंह फोगाट स्वतः एक कुशल पहलवान. पण मुलींसाठी कुस्ती शिकवण्याचा त्यांचा निर्णय हा त्या काळातील सामाजिक रूढींना मोठं आव्हान होता.  

3/10

Babita Phogat Birthday

हरियाणासारख्या राज्यात, जिथे मुलींना घराबाहेर पडणंही कठीण मानलं जायचं, तिथे त्यांना मातीच्या अखाड्यात उतरवणं म्हणजे त्यांच्या चौफेर टीका, नाकं मुरडणं, टोमणे… हे सगळं रोजचंच होतं. पण महावीर फोगाट थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या चार मुलींना गीता, बबिता, संगीता तसेच चुलत बहीण विनेशला—कुस्तीची अप्रतिम शिस्त आणि तंत्र शिकवलं. आजही या चारही मुली जगभर ओळखल्या जातात.

4/10

रियो ऑलिंपिक 2016

Babita Phogat Birthday

बबितानं भारताचं प्रतिनिधित्व केलं. जरी ती पुढे जाऊ शकली नाही, तरी तिच्या मेहनतीचं आणि जिद्दीचं कौतुक जागतिक स्तरावर झालं.

5/10

Babita Phogat Birthday

आज बबिता फोगाट केवळ एक माजी पहलवान नाही तर महिलांसाठी आदर्श, ग्रामीण भारतातील मुलींसाठी आशेचा किरण, आणि कष्ट म्हणजे काय याचं जिवंत उदाहरण आहे. अखाड्यातील तिची जिद्द, तिचं लढण्याचं बळ आणि सामाजिक बंधनांना न जुमानता पुढे जाण्याची उर्मी आजही तितकीच प्रभावी आहे.  

6/10

फोगाट कुटुंबाचा पाया – महावीर सिंह फोगाट

Babita Phogat Birthday

बबिताचे वडील महावीर सिंह फोगाट स्वतः एक नामांकित पहलवान. हरियाणात मुलींच्या कुस्तीला तेव्हा जवळपास बंद दरवाजे होते. पण महावीर फोगाट यांनी समाजातील रूढी मोडत आपल्या मुलींना कुस्तीच्या मैदानात उतरवलं. त्यांच्या कठोर प्रशिक्षणामुळे गीता, बबिता, संगीता आणि चुलत बहीण विनेश फोगाट आज जगभर ओळखल्या जातात.

7/10

कठोर सरावाचं दिनचर्येचं शिस्तबद्ध जग

Babita Phogat Birthday

बबिताचं बालपण मैदानातच गेलं. पहाटे चार वाजता उठून धावणे, नंतर मातीच्या अखाड्यात तासन्तास घाम गाळणे, हे तिच्या आयुष्याचा भाग होतं. जिद्द आणि शिस्त अशा प्रकारे अंगी बाणल्यामुळेच नंतर तिच्या करियरला सुवर्णसंदर्भ मिळाले. ‘सोना जितकं तापतं, तितकंच चमकतं’ या वाक्याचा अर्थ बबिता फोगाटच्या आयुष्यावर पूर्णपणे लागू होतो.

8/10

कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये चमकदार कामगिरी

Babita Phogat Birthday

केवळ 17 व्या वर्षी म्हणजे 2006 च्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये बबिताने रौप्य पदक जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडाकेबाज एन्ट्री घेतली. • 2010, दिल्ली – 51 किलो वजनी गटात रौप्य पदक • 2014, ग्लासगो – 55 किलो फ्रीस्टाईलमध्ये सुवर्ण पदक कॉमनवेल्थमध्ये सुवर्ण जिंकणारी ती दुसरी भारतीय महिला पहलवान ठरली. तिच्या आधी हे यश गीता फोगाटने 2010 मध्ये मिळवलं होतं.

9/10

आशियाई स्पर्धा आणि ऑलिंपिकमध्ये सहभाग

Babita Phogat Birthday

बबिताने एशियन रेसलिंग चॅम्पियनशिपमध्येही महत्त्वाचे पदक जिंकले— • 2012 – कांस्य • 2013 – रौप्य • 2018 – कांस्य 2016 मध्ये ती रियो ऑलिंपिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत मैदानात उतरली.

10/10

पहलवानीनंतरचा नवा प्रवास – राजकारणात सक्रिय भूमिका

Babita Phogat Birthday

पहलवानीनंतर बबिता फोगाट राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय झाली. महिलांच्या हक्कांपासून ते सामाजिक मुद्द्यांपर्यंत, ती निर्भीडपणे आपली भूमिका मांडते.

