Babita Phogat Birthday: 'अशा' कणखर मेहनतीनं घडली भारताची ‘धाकड’ कुस्तीपटू बबिता फोगाट! जाणून घ्या प्रवास
Happy Birthday Phogat: बबिता फोगटचा जन्म २० नोव्हेंबर १९८९ रोजी हरियाणाच्या भिवानी जिल्ह्यातील बलाली या छोट्याशा गावात झाला. बबिताचे वडील महावीर सिंग फोगट हे माजी कुस्तीपटू होते.
Tejashree Gaikwad | Nov 20, 2025, 12:09 PM IST
हरियाणासारख्या राज्यात, जिथे मुलींना घराबाहेर पडणंही कठीण मानलं जायचं, तिथे त्यांना मातीच्या अखाड्यात उतरवणं म्हणजे त्यांच्या चौफेर टीका, नाकं मुरडणं, टोमणे… हे सगळं रोजचंच होतं. पण महावीर फोगाट थांबले नाहीत. त्यांनी आपल्या चार मुलींना गीता, बबिता, संगीता तसेच चुलत बहीण विनेशला—कुस्तीची अप्रतिम शिस्त आणि तंत्र शिकवलं. आजही या चारही मुली जगभर ओळखल्या जातात.
रियो ऑलिंपिक 2016
फोगाट कुटुंबाचा पाया – महावीर सिंह फोगाट
कठोर सरावाचं दिनचर्येचं शिस्तबद्ध जग
बबिताचं बालपण मैदानातच गेलं. पहाटे चार वाजता उठून धावणे, नंतर मातीच्या अखाड्यात तासन्तास घाम गाळणे, हे तिच्या आयुष्याचा भाग होतं. जिद्द आणि शिस्त अशा प्रकारे अंगी बाणल्यामुळेच नंतर तिच्या करियरला सुवर्णसंदर्भ मिळाले. ‘सोना जितकं तापतं, तितकंच चमकतं’ या वाक्याचा अर्थ बबिता फोगाटच्या आयुष्यावर पूर्णपणे लागू होतो.
कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये चमकदार कामगिरी
केवळ 17 व्या वर्षी म्हणजे 2006 च्या कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये बबिताने रौप्य पदक जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धडाकेबाज एन्ट्री घेतली. • 2010, दिल्ली – 51 किलो वजनी गटात रौप्य पदक • 2014, ग्लासगो – 55 किलो फ्रीस्टाईलमध्ये सुवर्ण पदक कॉमनवेल्थमध्ये सुवर्ण जिंकणारी ती दुसरी भारतीय महिला पहलवान ठरली. तिच्या आधी हे यश गीता फोगाटने 2010 मध्ये मिळवलं होतं.
