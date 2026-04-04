Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा
Happy Birthday Bapu Nadkrni : आज अशा एका भारतीय क्रिकेटरचा वाढदिवस आहे ज्यांनी किफायतशीर गोलंदाजांपैकी एक मानले जाते. त्यांनी सलग 21 मेडन ओव्हर्स टाकल्या आहेत आणि 29 ओव्हरमध्ये फक्त तीन धावा दिल्या आहेत.
Tejashree Gaikwad | Apr 04, 2026, 09:28 AM IST
नाशिकमध्ये ४ एप्रिल १९३३ रोजी जन्मलेल्या नाडकर्णी यांनी अत्यंत साध्या पद्धतीने क्रिकेटची सुरुवात केली. त्यांनी पुणे विद्यापीठाकडून रोहिंटन बारिया ट्रॉफीत खेळताना आपल्या कारकिर्दीची पायाभरणी केली. त्यानंतर लवकरच त्यांनी महाराष्ट्र संघाकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. आपल्या सुरुवातीच्या काळातच त्यांनी मुंबईविरुद्ध ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर नाबाद १०३ धावांची खेळी करत आपली क्षमता दाखवून दिली.
१९५५-५६ साली न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेदरम्यान त्यांना भारतीय संघात संधी मिळाली. दिल्लीतील फिरोज शाह कोटला मैदानात येथे त्यांनी कसोटी पदार्पण केले. या सामन्यात त्यांनी नाबाद ६८ धावा केल्या, मात्र गोलंदाजीत ५७ षटके टाकूनही त्यांना एकही विकेट मिळाली नाही. त्यानंतर संघात स्पर्धा वाढल्याने त्यांना काही काळ बाहेरही बसावे लागले.
बापू नाडकर्णी यांची खरी ओळख म्हणजे त्यांची अविश्वसनीय इकॉनॉमी. १९६३-६४ साली इंग्लंडविरुद्ध मद्रास (चेन्नई) येथे झालेल्या कसोटीत त्यांनी इतिहास रचला. त्यांनी २९ षटकांत तब्बल २६ मेडन टाकत केवळ ३ धावा दिल्या. या दरम्यान त्यांनी सलग २१ निर्धाव षटके टाकण्याचा जागतिक विक्रम केला, जो आजही अबाधित आहे. फलंदाजांसाठी त्यांच्या गोलंदाजीवर धावा काढणे जवळजवळ अशक्यच होतं.
