  • Marathi News
  Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा

Birthday Special: भारताचे असे गोलंदाज ज्यांनी टाकल्या सलग 21 मेडन, 29 ओव्हरमध्ये दिल्या फक्त तीन धावा

Happy Birthday Bapu Nadkrni : आज अशा एका भारतीय क्रिकेटरचा वाढदिवस आहे ज्यांनी किफायतशीर गोलंदाजांपैकी एक मानले जाते. त्यांनी सलग 21 मेडन ओव्हर्स टाकल्या आहेत आणि 29 ओव्हरमध्ये फक्त तीन धावा दिल्या आहेत.   

Tejashree Gaikwad | Apr 04, 2026, 09:28 AM IST
Happy Birthday Bapu Nadkarni

 भारतीय क्रिकेट इतिहासातील सर्वात अचूक आणि किफायतशीर गोलंदाजांपैकी एक असलेल्या बापू नाडकर्णी (Bapu Nadkarni) यांचा ४ एप्रिल रोजी जन्मदिन साजरा केला जातो. आपल्या अफाट नियंत्रण, संयम आणि अचूक लाईन-लेंथमुळे त्यांनी जागतिक क्रिकेटमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली.  

Happy Birthday Bapu Nadkarni

नाशिकमध्ये ४ एप्रिल १९३३ रोजी जन्मलेल्या नाडकर्णी यांनी अत्यंत साध्या पद्धतीने क्रिकेटची सुरुवात केली. त्यांनी पुणे विद्यापीठाकडून रोहिंटन बारिया ट्रॉफीत खेळताना आपल्या कारकिर्दीची पायाभरणी केली. त्यानंतर लवकरच त्यांनी महाराष्ट्र संघाकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. आपल्या सुरुवातीच्या काळातच त्यांनी मुंबईविरुद्ध ब्रेबॉर्न स्टेडियमवर नाबाद १०३ धावांची खेळी करत आपली क्षमता दाखवून दिली.  

Happy Birthday Bapu Nadkarni

१९५५-५६ साली न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेदरम्यान त्यांना भारतीय संघात संधी मिळाली. दिल्लीतील फिरोज शाह कोटला मैदानात येथे त्यांनी कसोटी पदार्पण केले. या सामन्यात त्यांनी नाबाद ६८ धावा केल्या, मात्र गोलंदाजीत ५७ षटके टाकूनही त्यांना एकही विकेट मिळाली नाही. त्यानंतर संघात स्पर्धा वाढल्याने त्यांना काही काळ बाहेरही बसावे लागले.  

Happy Birthday Bapu Nadkarni

बापू नाडकर्णी यांची खरी ओळख म्हणजे त्यांची अविश्वसनीय इकॉनॉमी. १९६३-६४ साली इंग्लंडविरुद्ध मद्रास (चेन्नई) येथे झालेल्या कसोटीत त्यांनी इतिहास रचला. त्यांनी २९ षटकांत तब्बल २६ मेडन टाकत केवळ ३ धावा दिल्या. या दरम्यान त्यांनी सलग २१ निर्धाव षटके टाकण्याचा जागतिक विक्रम केला, जो आजही अबाधित आहे. फलंदाजांसाठी त्यांच्या गोलंदाजीवर धावा काढणे जवळजवळ अशक्यच होतं.  

Happy Birthday Bapu Nadkarni

त्यांच्या कसोटी कारकिर्दीवर नजर टाकली तर त्यांनी ४१ सामन्यांत भारताचे प्रतिनिधित्व करत ८८ विकेट घेतल्या. त्यांचा इकॉनॉमी रेट फक्त १.६७ इतका होता, जो आजही भारतीय गोलंदाजांमध्ये सर्वोत्तम मानला जातो. जगातील सर्वात किफायतशीर गोलंदाजांच्या यादीत त्यांचा चौथा क्रमांक लागतो.  

Happy Birthday Bapu Nadkarni

१९६४-६५ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी एका कसोटीत ५ आणि ६ विकेट्स घेत उत्कृष्ट कामगिरी केली. तर न्यूझीलंड दौऱ्यावर वेलिंग्टन कसोटीत ४३ धावांत ६ विकेट घेत त्यांनी भारताला विजय मिळवून दिला. फलंदाजीतही त्यांनी काही महत्त्वाच्या खेळी केल्या, ज्यात एकमेव कसोटी शतकाचाही समावेश आहे.  

Happy Birthday Bapu Nadkarni

प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्यांनी १९१ सामन्यांत तब्बल ५०० विकेट्स घेतल्या, ज्यातून त्यांच्या सातत्याची प्रचिती येते. नेट्समध्ये सराव करताना स्टंपवर नाणे ठेवून त्यावर लक्ष्य साधण्याचा त्यांचा सराव प्रसिद्ध होता. यातूनच त्यांच्या अचूकतेचा अंदाज येतो.  

Happy Birthday Bapu Nadkarni

२६ जानेवारी २०२० रोजी मुंबई  येथे त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने भारतीय क्रिकेटने एक महान आणि शिस्तप्रिय खेळाडू गमावला.  बापू नाडकर्णी हे केवळ गोलंदाज नव्हते, तर क्रिकेटमधील संयम, शिस्त आणि अचूकतेचे जिवंत उदाहरण होते. त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन!

एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो?

एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो?

एखाद्या चकाकणाऱ्या हिऱ्यासारखीच दिसतेय पृथ्वी; आर्टेमिस 2 मधून कसा टीपला इतका उत्तम फोटो? 8
रोहित किंवा बुमराह नाही तर 20 वर्षांचा 'हा' खेळाडू आहे मुंबई इंडियन्सचा 'एक्स फॅक्टर'

रोहित किंवा बुमराह नाही तर 20 वर्षांचा 'हा' खेळाडू आहे मुंबई इंडियन्सचा 'एक्स फॅक्टर' 7
भारतात 10 रुपयात मिळणारी पाण्याची बॉटल इस्त्रायलमध्ये कितीला मिळते? किंमत ऐकून तोंडचं पाणी पळेल

भारतात 10 रुपयात मिळणारी पाण्याची बॉटल इस्त्रायलमध्ये कितीला मिळते? किंमत ऐकून तोंडचं पाणी पळेल 7
वैमानिक कधीच परफ्युम वापरत नाहीत; कारणही तितकंच रंजक, 99 टक्के विमान प्रवाशांनाही माहित नाही उत्तर

वैमानिक कधीच परफ्युम वापरत नाहीत; कारणही तितकंच रंजक, 99 टक्के विमान प्रवाशांनाही माहित नाही उत्तर 8