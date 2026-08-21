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सलमानसोबत ‘तेरे नाम’ सिनेमानंतर रातोरात स्टार झालेली अभिनेत्री आता कशी दिसते? एका 'हिट' चित्रपटानंतर कुठे झाली गायब?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 21, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:43 AM IST

Happy Birthday Bhumika Chawla: सलमानसोबत झळकल्यानंतर अभिषेक बच्चनची ही नायिका रातोरात स्टार बनली. मात्र, नशिबाच्या एका वळणामुळे ती 'हिट' चित्रपट देणाऱ्या अभिनेत्रीवरून कुठेतरी गायब झाली.  आज याच अभिनेत्रीचा भूमिका चावलाचा वाढदिवस आहे. 

 

Happy Birthday Bhumika Chawla1/9

Happy Birthday Bhumika Chawla

आपल्या निरागस हास्याने आणि साध्या-सोज्वळ व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी अभिनेत्री भूमिका चावला आजही हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीत सक्रिय आहे. मात्र तिच्या करिअरला खरी झेप मिळाली ती सलमान खानसोबतच्या ‘तेरे नाम’ या चित्रपटामुळे. या एका चित्रपटाने भूमिका घराघरात पोहोचली आणि ती रातोरात लोकप्रिय झाली. आज, 21 ऑगस्ट रोजी भूमिका चावला आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिच्या अभिनयप्रवासावर एक नजर टाकूया.

 

Happy Birthday Bhumika Chawla2/9

दिल्लीपासून सुरू झाला प्रवास

भूमिका चावला यांचा जन्म 21 ऑगस्ट 1978 रोजी दिल्लीतील एका पंजाबी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील कर्नल अहंकार चावला भारतीय सैन्यात अधिकारी होते. आईचे नाव बाली असून भूमिकाला एक भाऊ आणि एक बहीण आहे. दिल्लीमध्येच तिचे शिक्षण झाले. त्यानंतर तिने दिल्ली विद्यापीठातून पदवी घेतली. कॉलेजच्या दिवसांपासूनच तिच्या सौंदर्याची आणि व्यक्तिमत्त्वाची चर्चा होती. याच काळात अभिनय आणि मॉडेलिंगमध्ये करिअर करण्याचा निर्णय तिने घेतला. पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर भूमिका मुंबईत आली. सुरुवातीला तिला जाहिराती आणि म्युझिक व्हिडीओमध्ये काम करण्याच्या संधी मिळाल्या.

Happy Birthday Bhumika Chawla3/9

एका जाहिरातीने बदलले आयुष्य

मॉडेलिंगच्या काळात भूमिकाने एका लोकप्रिय फेअरनेस क्रीमच्या जाहिरातीत काम केले. ही जाहिरात प्रचंड गाजली आणि भूमिकाचा चेहरा प्रेक्षकांच्या परिचयाचा झाला. जाहिरातींनंतर तिने छोट्या पडद्याकडेही मोर्चा वळवला. ‘हिप हिप हुर्रे’ या लोकप्रिय मालिकेत काम करून तिने टेलिव्हिजन प्रेक्षकांमध्येही आपली ओळख निर्माण केली. त्याचबरोबर अनेक म्युझिक व्हिडिओंमध्येही ती दिसली.

Happy Birthday Bhumika Chawla4/9

साऊथच्या सिनेमातून मिळाली पहिली मोठी संधी

भूमिकाने 2000 मध्ये ‘युवकुडू’ या तेलुगू चित्रपटातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केले. त्यानंतर 2001 मध्ये आलेल्या ‘कुशी’ या चित्रपटाने तिच्या करिअरला मोठी दिशा दिली. ‘कुशी’मधील भूमिकेचे प्रेक्षक आणि समीक्षकांनी कौतुक केले. या कामासाठी तिला फिल्मफेअरचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. त्यानंतर ‘ओक्काडु’ आणि ‘सिम्हाद्रि’ यांसारख्या यशस्वी दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काम करत तिने स्वतःचे स्थान मजबूत केले.

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‘तेरे नाम’ने बनवले हिंदी सिनेमातील मोठे नाव

भूमिकाच्या करिअरमधील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा ठरला 2003 सालचा ‘तेरे नाम’ हा चित्रपट. सतीश कौशिक दिग्दर्शित या चित्रपटात ती सलमान खानसोबत मुख्य भूमिकेत दिसली. सलमान-भूमिका या जोडीला प्रेक्षकांनी अक्षरशः डोक्यावर घेतले. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी ठरला आणि भूमिकाला हिंदी चित्रपटसृष्टीत मोठी ओळख मिळाली. ‘तेरे नाम’नंतर तिच्याकडे हिंदी चित्रपटांच्या ऑफर्सचा ओघ वाढला. एका चित्रपटामुळे तिचे नाव देशभर पोहोचले आणि ती बॉलिवूडमधील चर्चेतील अभिनेत्री बनली.

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अभिषेक बच्चनसोबतही झळकली

‘तेरे नाम’नंतर भूमिकाने अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले. ‘रन’ या चित्रपटात ती अभिषेक बच्चनसोबत मुख्य भूमिकेत होती. याशिवाय ‘दिल ने जिसे अपना कहा’, ‘गांधी, माय फादर’ आणि ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ यांसारख्या चित्रपटांमध्येही तिने महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. मात्र ‘तेरे नाम’सारखे मोठे यश तिच्या पुढील हिंदी चित्रपटांना मिळाले नाही. त्यामुळे एका मोठ्या हिटनंतर तिचे बॉलिवूड करिअर अपेक्षेइतके वेगाने पुढे जाऊ शकले नाही. तरीही तिने हिंदीसोबतच दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काम सुरू ठेवले.

Happy Birthday Bhumika Chawla7/9

ग्लॅमरस अभिनेत्रीपासून दमदार भूमिकांकडे

भूमिका चावला यांनी आपल्या कारकिर्दीत केवळ नायिकेच्या भूमिका करण्यावर भर दिला नाही. काळानुसार तिने वेगवेगळ्या धाटणीच्या भूमिका स्वीकारल्या आणि आपल्या अभिनयाची दुसरी बाजूही प्रेक्षकांसमोर आणली. अलीकडेच ती ‘यूफोरिया’ या चित्रपटात दिसली. या चित्रपटात तिने एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेची भूमिका साकारली आहे. 

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नैतिक आणि भावनिक संघर्ष

तिच्या मुलावर गंभीर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एका आईसमोर उभा राहणारा नैतिक आणि भावनिक संघर्ष या भूमिकेतून दाखवण्यात आला आहे. मुलगा चुकीचा असेल तर त्याला वाचवण्यापेक्षा त्याने केलेल्या कृत्याची शिक्षा मिळावी, असा निर्णय घेणारी आई भूमिका चावलाने पडद्यावर साकारली आहे. या भूमिकेतून तिने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की तिची ओळख केवळ ‘तेरे नाम’मधील निरागस नायिकेपुरती मर्यादित नाही.

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एका जाहिरातीपासून सुरू झालेला प्रवास

 एका जाहिरातीपासून सुरू झालेला प्रवास, साऊथच्या चित्रपटांमधील यश, ‘तेरे नाम’मुळे मिळालेली देशभराची लोकप्रियता आणि त्यानंतर आलेले चढ-उतार हा भूमिका चावलाचा प्रवास हा मनोरंजनविश्वातील बदलत्या नशिबाची एक वेगळीच कहाणी आहे.

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