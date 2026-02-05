English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  Bhuvneshwar Kumar Birthday: लाखोंमध्ये पगार, कोट्यवधींची मालमत्ता; भुवनेश्वरने केवळ क्रिकेटमध्येच नाही तर प्रेमातही प्रत्येक सामना जिंकला

Bhuvneshwar Kumar Birthday: लाखोंमध्ये पगार, कोट्यवधींची मालमत्ता; भुवनेश्वरने केवळ क्रिकेटमध्येच नाही तर प्रेमातही प्रत्येक सामना जिंकला

Bhuvneshwar Kumar Net Worth: वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारने 2009 मध्ये आरसीबीकडून आयपीएल कारकिर्दीला सुरुवात केली. आज भुवनेश्वर कुमारचा 36 वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने आज आपण त्याची नेटवर्थ जाणून घेणार आहोत.   

Tejashree Gaikwad | Feb 05, 2026, 10:11 AM IST
Bhuvneshwar Kumar Birthday

Bhuvneshwar Kumar Birthday

Bhuvneshwar Kumar Net Worth in Indian Rupees: भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात विश्वासार्ह स्विंग गोलंदाजांपैकी एक असलेला भुवनेश्वर कुमार. आज, ५ फेब्रुवारी रोजी भुवनेश्वर कुमारचा 36 वा वाढदिवस आहे. क्रिकेटसोबतच त्याचे वैयक्तिक आयुष्यही तितकेच स्थिर आणि प्रेरणादायी आहे.   

सुरुवातीपासूनच वेगळा ठसा

Bhuvneshwar Kumar Birthday

उत्तर प्रदेशातील मेरठ येथे जन्मलेल्या भुवनेश्वर कुमारने 2008-09 च्या रणजी ट्रॉफीत मुंबईविरुद्ध सचिन तेंडुलकरला शून्यावर बाद करून संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधले होते. त्याच सामन्यानंतर त्याच्याबद्दल 'भविष्यातील स्टार' अशी चर्चा सुरू झाली. देशांतर्गत क्रिकेटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीमुळे वयाच्या अवघ्या 22व्या वर्षी त्याला भारतीय संघात पदार्पणाची संधी मिळाली.

Bhuvneshwar Kumar Birthday

त्याचे वडील किरण पाल सिंह हे उत्तर प्रदेश पोलिस दलात सब-इन्स्पेक्टर होते. मात्र, भुवनेश्वरने लहानपणापासून क्रिकेटर होण्याचा निर्धार केला होता. आज त्याच्या यशामुळे केवळ कुटुंबालाच नाही, तर संपूर्ण मेरठलाही अभिमान वाटतो.  

आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द आणि आयपीएलमधील कामगिरी

Bhuvneshwar Kumar Birthday

भुवनेश्वर कुमारने भारतासाठी आतापर्यंत 21 कसोटी 121 एकदिवसीय 87 टी20 सामने खेळले आहेत.

भुवनेश्वर कुमारची संपत्ती (Net Worth)

Bhuvneshwar Kumar Birthday

भुवनेश्वर कुमारने कमी वयात मोठी आर्थिक स्थिरता मिळवली आहे. सध्या त्याची एकूण संपत्ती सुमारे 75 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. तो दरमहा अंदाजे 75 लाख रुपयांहून अधिक कमाई करतो. त्याच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत: आयपीएल करार, बीसीसीआयकडून मिळणारे मानधन, ब्रँड एंडोर्समेंट हे आहेत.  

भुवनेश्वर कुमारचे घर कुठे आहे?

Bhuvneshwar Kumar Birthday

भुवनेश्वर कुमारचे मुख्य निवासस्थान मेरठमध्ये आहे. त्याचे घर आलिशान असून, आतील सजावट विशेष लक्ष वेधून घेणारी आहे. मात्र, तो आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत फारसा सोशल मीडिया शेअर करत नाही. मेरठव्यतिरिक्त भारतातील इतर शहरांमध्येही त्याने मालमत्ता खरेदी केली आहे.

भुवनेश्वर कुमार आणि नूपुर नागर – बालमैत्रीचे प्रेमात रूपांतर

Bhuvneshwar Kumar Birthday

भुवनेश्वर कुमारने 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी नूपुर नागरशी लग्न केले. दोघेही लहानपणापासून एकमेकांना ओळखत होते आणि एकाच कॉलनीत राहत होते. मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली आणि कुटुंबीयांच्या संमतीने दोघांनी विवाह केला. नूपुर या पेशाने सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत. या दाम्पत्याला अक्साह नावाची एक मुलगी आहे.

नूपुरला भूवीने तीन वेळा प्रपोज केले!

Bhuvneshwar Kumar Birthday

एका मुलाखतीत भुवनेश्वरने सांगितले होते की, लग्नाआधी नूपुरला जेव्हा त्याने सांगितले की तो क्रिकेट खेळतो, तेव्हा तिने गंमतीने विचारले, “ठीक आहे, पण नोकरी काय करणार?” तेव्हा भूवीने तिला समजावले की क्रिकेटच त्याचे करिअर आहे आणि पुढे भारतासाठी खेळण्याचे त्याचे स्वप्न आहे. अखेर, त्याची मेहनत आणि आत्मविश्वास दोन्ही जिंकले  मैदानावरही आणि प्रेमातही.

