  • Birthday Special: 62 चौकार, 10 षटकार…, एकाच डावात नाबाद 501 धावा; 31 वर्ष अतूट असलेला रेकॉर्ड कोणाच्या नावी?

Unbreakable Records: असा एक फलंदाज आहे ज्याचा रेकॉर्ड आज 31 वर्ष झाली तरी तुटलेला नाही. या दमदार फलंदाजाने  62 चौकार, 10 षटकार मारत एकाच डावात 501 धावा केल्या आहेत. या दिगज्ज खेळाडूचा आज वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने त्याच्या प्रवासाबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | May 02, 2026, 07:49 AM IST
1/9

Happy Birthday Brian Lara

Happy Birthday Brian Lara: वेस्ट इंडिजचा महान क्रिकेटपटू  ब्रायन लारा याचा 2 मे रोजी वाढदिवस असतो. आपल्या कारकिर्दीत त्याने अनेक विलक्षण विक्रम केले, पण 1994 साली खेळलेली एक खास खेळी आजही क्रिकेटविश्वात सुवर्णाक्षरांनी लिहिली जाते.  

2/9

नाबाद 501 धावा

इंग्लंडमधील काउंटी क्रिकेट स्पर्धेत, वारविकशायरकडून खेळताना लाराने डरहॅमविरुद्ध नाबाद 501 धावा केल्या. ही केवळ मोठी खेळी नव्हती, तर फलंदाजीच्या मर्यादा काय असू शकतात, याची नव्याने व्याख्या करणारी होती. विशेष म्हणजे, आजपर्यंत फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये कोणत्याही फलंदाजाला 500 धावांचा टप्पा पार करता आलेला नाही.  

3/9

तांत्रिक कौशल्य आणि आक्रमक शैली

त्या सामन्यात लारा तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला, तेव्हा संघाची अवस्था फारशी चांगली नव्हती. फक्त 8 धावांवर एक गडी बाद झाला होता. पण लाराने संयम, तांत्रिक कौशल्य आणि आक्रमक शैली यांचा उत्कृष्ट संगम साधत सामना पूर्णपणे आपल्या बाजूला वळवला.  

4/9

427 चेंडूत 501 धावा

त्याने 427 चेंडूत 501 धावा केल्या, ज्यात 62 चौकार आणि 10  षटकारांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, प्रतिस्पर्धी संघाने मिळून जितक्या बाउंड्री मारल्या, त्यापेक्षा जास्त बाउंड्री लाराने एकट्याने ठोकल्या.  

5/9

या आधी सर्वात मोठा विक्रम पाकिस्तानच्या हनीफ मोहम्मद यांच्या 499 धावांचा होता. लाराने तो विक्रम मोडत स्वतःला वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले.  

6/9

तुलना नेहमीच सचिन तेंडुलकरशी

लाराची तुलना नेहमीच सचिन तेंडुलकर याच्याशी केली जाते. सचिन सातत्यासाठी ओळखला जातो, तर लारा मोठ्या आणि प्रभावी खेळींसाठी प्रसिद्ध आहे. विशेष म्हणजे, टेस्ट क्रिकेटमध्ये 400 धावांचा टप्पा गाठणारा तो एकमेव फलंदाज आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे  हा विक्रमही आजपर्यंत अबाधित आहे.  

7/9

इतिहासातील प्रेरणादायी आणि अद्वितीय कामगिरीं

लाराची ही 501 धावांची खेळी केवळ एक विक्रम नाही, तर क्रिकेटच्या इतिहासातील प्रेरणादायी आणि अद्वितीय कामगिरींपैकी एक मानली जाते.  

8/9

शैली आकर्षक आणि कलात्मक

लाराची फलंदाजी शैली आकर्षक आणि कलात्मक मानली जाते, ज्यामुळे त्याच्या खेळी पाहणे प्रेक्षकांसाठी एक अनुभव असायचा.  

9/9

मोठ्या डावांचा बादशाह

या अशा जबरदस्त खेळीमुळे लारा जागतिक स्तरावर 'मोठ्या डावांचा बादशाह' म्हणून ओळखला जाऊ लागला.  

घड्याळात 4 वाजताच 'या' ठिकाणी सुरु होतो पाऊस, जागेच नाव ऐकताच आश्चर्यचकित व्हाल

घड्याळात 4 वाजताच 'या' ठिकाणी सुरु होतो पाऊस, जागेच नाव ऐकताच आश्चर्यचकित व्हाल

अमेरिका-इराण युद्धाचा Air India ला मोठा फटका! 100 उड्डाणं रद्द करण्याचा निर्णय, या देशांमध्ये विमानं जाणारच नाहीत?

आनंद महिंद्रांचे अब्जावधी डॉलर्सचे साम्राज्य कोण सांभाळणार? मुली परदेशात;वडिलांच्या व्यवसायात नाही रस!

Bajaj Pulsar NS400Z च्या किंमतीत घसरण! ग्राहकांची होणार 24,500 ची बचत

