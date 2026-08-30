Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Birthday Special: वयाच्या पन्नाशीतही अभिनेत्री दिसते तिशीतली! फिटनेसचं हे आहे गुपित

Birthday Special: वयाच्या पन्नाशीतही अभिनेत्री दिसते तिशीतली! फिटनेसचं 'हे' आहे गुपित

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 30, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:39 AM IST

बॉलिवूडची ही अभिनेत्री 30 ऑगस्ट रोजी आपला 50 वा वाढदिवस साजरा करणार आहे. या वयातही ती तिच्या फिटनेसने सर्वांना थक्क करते. ती स्वतःला इतके तंदुरुस्त कसे ठेवते, हे आपण जाणून घेऊया.

 

chitrangada singh birthday1/8

चित्रांगदा सिंह

अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह 30 ऑगस्ट रोजी आपला 50वा वाढदिवस साजरा करत आहे. पन्नाशीच्या उंबरठ्यावर पोहोचूनही तिचा  फिटनेस आणि सौंदर्य पाहून चाहते आजही थक्क होतात. तिच्याकडे पाहिल्यावर तिच्या वयाचा अंदाज लावणं अनेकदा कठीण होतं. पण या फिटनेस आणि ग्लोमागे नेमकं काय आहे? चित्रांगदानेच याबाबत एका मुलाखतीत सांगितलेलं आहे.

chitrangada singh birthday2/8

फिट बॉडी आणि ग्लोइंग स्किन

चित्रांगदा सिंहची फिट बॉडी आणि ग्लोइंग स्किन नेहमीच चर्चेचा विषय ठरते. ती  आपल्या आरोग्याकडे आणि आहाराकडे विशेष लक्ष देते. काही काळापूर्वी ‘लेट्स टॉक विद नमिता’ या पॉडकास्टमध्ये तिने आपल्या रोजच्या दिनचर्येबद्दल सांगितलं होतं.

 

chitrangada singh birthday3/8

दिवसाची सुरुवात कशी करतात?

चित्रांगदाच्या दिवसाची सुरुवात गरम पाण्याने होते. ती जिऱ्याचे आणि ओव्याचे पाणी भिजवून उकळतात आणि त्यात लिंबू घालून पिते. त्यानंतर ती भिजवलेले बदाम खातात.

chitrangada singh birthday4/8

नाश्ता असतो हलका आणि पौष्टिक

नाश्त्याच्या बाबतीतही चित्रांगदा साधेपणाला प्राधान्य देते. सकाळी ती एक कीवी आणि एक छोटी वाटी पपई खाणं पसंत करतात. तीच्या आहारात ताज्या आणि पौष्टिक पदार्थांचा समावेश असतो.

chitrangada singh birthday5/8

फॅड डाएटपासून दूर

फिट राहण्यासाठी कोणत्याही फॅड डाएटचा आधार घेण्याऐवजी चित्रांगदा घरचं, ताजं आणि साधं अन्न खाण्यावर भर देते. तिच्या आहारात चिकन सलाड, पनीर आणि दही यांसारख्या पदार्थांचा समावेश असतो.

chitrangada singh birthday6/8

व्यायामालाही तितकंच महत्त्व

चित्रांगदा आठवड्यात साधारण चार दिवस व्यायाम करते. शरीर फिट आणि टोन्ड ठेवण्यासाठी तिला पिलाटेस करायला आवडतं. नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहार यामुळेच ती आजही स्वतःला फिट ठेवण्यात यशस्वी ठरत आहे. चित्रांगदाच्या फिटनेस रुटीनकडे पाहिलं तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, फिट राहण्यासाठी कठीण डाएट किंवा अवघड नियमांपेक्षा सातत्यपूर्ण व्यायाम, संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैली अधिक महत्त्वाची आहे.

 

chitrangada singh birthday7/8

साध्या सवयींमधून फिटनेसचा मंत्र

चित्रांगदा यांचा फिटनेस रुटीन फार अवघड नसला तरी त्यात सातत्य आहे. सकाळची हेल्दी सुरुवात, पौष्टिक आहार, घरचं अन्न आणि नियमित व्यायाम या साध्या सवयी ती आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनवते. त्यामुळे वयाच्या 50व्या वर्षीही तिचा फिट आणि एनर्जेटिक लूक कायम आहे. चित्रांगदाचा फिटनेस पाहता, स्वतःला तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी महागडे डाएट किंवा कठीण नियमांपेक्षा योग्य आहार, नियमित हालचाल आणि सातत्यपूर्ण जीवनशैली अधिक महत्त्वाची ठरते.

chitrangada singh birthday8/8

फिटनेससोबत सातत्यावर भर

चित्रांगदाच्या फिटनेसकडे पाहिलं तर केवळ डाएट किंवा व्यायाम ही एकच गोष्ट त्यामागे नाही. नियमितता आणि शिस्त हे तिच्या रुटीनचे महत्त्वाचे भाग आहेत. अचानक वजन कमी करण्यापेक्षा दीर्घकाळ टिकणारी हेल्दी लाइफस्टाइल स्वीकारण्यावर तिचा भर दिसतो

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Maharashtra Breaking News LIVE : 30 ऑगस्ट 2026 दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी, ब्रेकिंग न्यूजचा आढावा एका क्लिकवर
2
3
4
5