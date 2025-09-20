English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Chris Gayle Birthday: स्वतःचे पोट भरण्यासाठी रस्त्यावरून कचराला उचलला...आज आहे जगभरात 'युनिव्हर्स बॉस' म्हणून ओळख

Chris Gayle Birthday: आयुष्यात कधीही हार मानू नये असे म्हणतात. जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये काहीतरी मिळवण्याची जिद्द असेल तर यश आपोआप मिळते. हेच ख्रिस गेल कडून शिकायला मिळते. 21 सप्टेंबर रोजी 45 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्या निमित्ताने त्याची कहाणी जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Sep 20, 2025, 02:23 PM IST
twitter
1/8

Chris Gayle Birthday Special

Chris Gayle Birthday Special:  क्रिकेटच्या मैदानावर लांबच लांब षटकार ठोकणारा, प्रेक्षकांना आपल्या फटक्यांनी वेड लावणारा आणि विरोधी संघांच्या गोलंदाजांना घाम फोडणारा खेळाडू म्हणजे ख्रिस गेल. वेस्ट इंडिजचा हा तुफानी सलामीवीर आज आपला 44वा वाढदिवस साजरा करत आहे. पण त्याच्या आजच्या आलिशान आयुष्यामागे असंख्य संघर्ष दडलेले आहेत.  

twitter
2/8

गरिबीतून उभा राहिलेला तारा

21 सप्टेंबर 1979 रोजी जमैकाच्या किंग्स्टनमध्ये एका अतिशय गरीब कुटुंबात ख्रिस गेलचा जन्म झाला. बालपणी पोट भरण्यासाठी त्याला रस्त्यावरून कचरा उचलण्यापासून ते बाटल्या गोळा करून विकण्यापर्यंत सगळं करावं लागलं. कुटुंबातील इतर सदस्यही किरकोळ काम करून उदरनिर्वाह करत होते. त्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचं एकमेव स्वप्न गेलच्या मनात होतं – क्रिकेट.

twitter
3/8

टी-20 विश्वचषकातील ऐतिहासिक शतक

2007 मध्ये झालेल्या पहिल्या टी-20 विश्वचषकातच गेलने आपल्या कारकिर्दीला वेगळी दिशा दिली. या स्पर्धेतील पहिलंच शतक त्याने झळकावलं आणि इतिहासात नाव कोरलं. भलेही तो विश्वचषक भारताने जिंकला असेल, पण क्रिकेट जगतात गेलची धडाकेबाज ओळख तिथूनच सुरू झाली.

twitter
4/8

विक्रमांच्या शिखरावर ख्रिस गेल आहे. टी-20 फॉर्मॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा मान गेलकडे आहे. या फॉर्मॅटमध्ये त्याने 463 सामन्यांत तब्बल 22 शतकं झळकावली आहेत.

twitter
5/8

टेस्ट क्रिकेटमध्ये दोन तिहेरी शतकं

टेस्ट क्रिकेटमध्ये दोन तिहेरी शतकं करणारा पहिला खेळाडू म्हणूनही तो प्रसिद्ध आहे. वनडेत दुप्पट शतक, टी-20 मध्ये सर्वाधिक षटकार आणि शतकं या सगळ्या विक्रमांनी गेलचं नाव ‘युनिव्हर्स बॉस’ म्हणून अमर केलं आहे.

twitter
6/8

संघर्षातून मिळालेला ‘युनिव्हर्स बॉस’ किताब

आज ख्रिस गेलच्या नावाला जेवढं तेज आहे, तेवढाच त्याचा संघर्षही प्रेरणादायी आहे. स्वतः गेलने अनेकदा सांगितलं आहे की त्याला बालपणी उपाशी राहावं लागायचं. मात्र, क्रिकेटवरील त्याची आवड, चिकाटी आणि मेहनत यामुळेच तो जागतिक पातळीवरचा सुपरस्टार ठरला.

twitter
7/8

आलिशान आयुष्याचा टप्पा

आज गेल करोडोंच्या मालमत्तेचा मालक आहे. त्याचं आलिशान घर जवळपास 20 कोटी रुपयांच्या घराची किंमत गाठतं. लक्झरी कार्स, जगभरातील चाहत्यांचं प्रेम आणि क्रिकेटमधील अमूल्य विक्रम या सगळ्यामुळे गेलचं आयुष्य खऱ्या अर्थाने ‘फर्श ते अर्श’चा प्रवास दाखवतं.

twitter
8/8

क्रिकेट प्रेमींना अजूनही गेलच्या मैदानावरील तुफानी षटकारांची आठवण आहे. त्याचा प्रवास हे सिद्ध करतो की परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी स्वप्नांच्या जोरावर आयुष्य बदलता येतं.

twitter
पुढील
अल्बम

Mumbai News : पुन्हा सुरू होणार कबुतरखाने? 'ही' ठिकाणं आहेत पर्याय...

पुढील अल्बम

Mumbai News : पुन्हा सुरू होणार कबुतरखाने? &#039;ही&#039; ठिकाणं आहेत पर्याय...

Mumbai News : पुन्हा सुरू होणार कबुतरखाने? 'ही' ठिकाणं आहेत पर्याय...

Mumbai News : पुन्हा सुरू होणार कबुतरखाने? 'ही' ठिकाणं आहेत पर्याय... 8
Surya Grahan 2025 : बस काही तास...! सूर्यग्रहण शुभ की टेन्शनचं? 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

Surya Grahan 2025 : बस काही तास...! सूर्यग्रहण शुभ की टेन्शनचं? 12 राशींवर काय होणार परिणाम?

Surya Grahan 2025 : बस काही तास...! सूर्यग्रहण शुभ की टेन्शनचं? 12 राशींवर काय होणार परिणाम? 13
भारतातील करोडपती कुटुंबांची संख्या 90 टक्क्यांनी वाढली, मुंबईत किती श्रीमंत? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

भारतातील करोडपती कुटुंबांची संख्या 90 टक्क्यांनी वाढली, मुंबईत किती श्रीमंत? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर?

भारतातील करोडपती कुटुंबांची संख्या 90 टक्क्यांनी वाढली, मुंबईत किती श्रीमंत? महाराष्ट्र कितव्या क्रमांकावर? 10
72 वर्षाच्या आजोबांनी 27 वर्षाच्या मुलीशी केलं लग्न; शाही विवाहसोहळ्याचे PHOTO तुफान व्हायरल

72 वर्षाच्या आजोबांनी 27 वर्षाच्या मुलीशी केलं लग्न; शाही विवाहसोहळ्याचे PHOTO तुफान व्हायरल

72 वर्षाच्या आजोबांनी 27 वर्षाच्या मुलीशी केलं लग्न; शाही विवाहसोहळ्याचे PHOTO तुफान व्हायरल 10