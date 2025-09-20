Chris Gayle Birthday: स्वतःचे पोट भरण्यासाठी रस्त्यावरून कचराला उचलला...आज आहे जगभरात 'युनिव्हर्स बॉस' म्हणून ओळख
Chris Gayle Birthday: आयुष्यात कधीही हार मानू नये असे म्हणतात. जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये काहीतरी मिळवण्याची जिद्द असेल तर यश आपोआप मिळते. हेच ख्रिस गेल कडून शिकायला मिळते. 21 सप्टेंबर रोजी 45 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्या निमित्ताने त्याची कहाणी जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Sep 20, 2025, 02:23 PM IST
1/8
Chris Gayle Birthday Special
Chris Gayle Birthday Special: क्रिकेटच्या मैदानावर लांबच लांब षटकार ठोकणारा, प्रेक्षकांना आपल्या फटक्यांनी वेड लावणारा आणि विरोधी संघांच्या गोलंदाजांना घाम फोडणारा खेळाडू म्हणजे ख्रिस गेल. वेस्ट इंडिजचा हा तुफानी सलामीवीर आज आपला 44वा वाढदिवस साजरा करत आहे. पण त्याच्या आजच्या आलिशान आयुष्यामागे असंख्य संघर्ष दडलेले आहेत.
2/8
गरिबीतून उभा राहिलेला तारा
21 सप्टेंबर 1979 रोजी जमैकाच्या किंग्स्टनमध्ये एका अतिशय गरीब कुटुंबात ख्रिस गेलचा जन्म झाला. बालपणी पोट भरण्यासाठी त्याला रस्त्यावरून कचरा उचलण्यापासून ते बाटल्या गोळा करून विकण्यापर्यंत सगळं करावं लागलं. कुटुंबातील इतर सदस्यही किरकोळ काम करून उदरनिर्वाह करत होते. त्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचं एकमेव स्वप्न गेलच्या मनात होतं – क्रिकेट.
3/8
टी-20 विश्वचषकातील ऐतिहासिक शतक
4/8
5/8
टेस्ट क्रिकेटमध्ये दोन तिहेरी शतकं
6/8
संघर्षातून मिळालेला ‘युनिव्हर्स बॉस’ किताब
7/8