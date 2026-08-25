/Birthday Special: सलमान खानला आपल्या एका निर्णयाने गप्प करणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण?

Actress Birthday: आज एका अशा अभिनेत्रीचा बर्थडे आहे जिने सलमान खानच्या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. मात्र, जेव्हा सलमानने तिला पहिल्यांदा भूमिकेची ऑफर दिली, तेव्हा तिच्या प्रतिसादाने खुद्द त्या अभिनेत्याचीही बोलती बंद केली.
Salman Khan Daisy Shah: बॉलिवूडमध्ये सलमान खानसोबत काम करण्याची संधी मिळणे ही अनेक कलाकारांसाठी मोठी गोष्ट मानली जाते. मात्र, एक अभिनेत्री अशीही आहे जिने सलमान खानने दिलेला चित्रपटाचा प्रस्ताव चक्क नाकारला होता. विशेष म्हणजे, तिच्या या निर्णयानंतर काही मिनिटांसाठी खोलीत अक्षरशः शांतता पसरली होती.
ही अभिनेत्री म्हणजे डेझी शाह. तिने 2014 मध्ये सलमान खानसोबतच्या ‘जय हो’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले. मात्र, ‘जय हो’च्या आधीच सलमानने तिला एका चित्रपटासाठी विचारले होते.
डेझी शाहने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात 2011 मध्ये कन्नड चित्रपट ‘भद्र’मधून केली. यापूर्वी ती दक्षिण भारतीय चित्रपटांमध्ये छोट्या भूमिका आणि स्पेशल अपीयरन्समध्ये दिसली होती.
‘भद्र’नंतर काही वर्षांनी तिला सलमान खानच्या ‘जय हो’मधून बॉलिवूडमध्ये मोठी संधी मिळाली. पण त्याआधीच सलमानने तिला 2011 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘बॉडीगार्ड’ या चित्रपटासाठी ऑफर दिली होती. या चित्रपटात तिला करीना कपूरच्या मैत्रिणीची भूमिका साकारण्याची संधी मिळणार होती. अखेरीस ही भूमिका हेजल कीचने साकारली. त्यावेळी दक्षिणेतील दुसऱ्या प्रोजेक्टमध्ये व्यस्त असल्यामुळे डेझीने ‘बॉडीगार्ड’ची ऑफर स्वीकारली नाही.
सलमानला चित्रपटासाठी नकार देणे डेझीसाठी सोपे नव्हते. एका मुलाखतीत तिने सांगितले होते की, हा निर्णय घेण्यासाठी तिने स्वतःला जवळपास आठवडाभर मानसिकदृष्ट्या तयार केले होते.
शेवटी जेव्हा तिने सलमानला स्पष्टपणे सांगितले की ती ‘बॉडीगार्ड’मध्ये काम करू शकणार नाही, तेव्हा काही क्षणांसाठी वातावरणच बदलले. डेझीच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या नकारानंतर सलमानसह खोलीत उपस्थित असलेले सर्वजण सुमारे 5 ते 7 मिनिटे शांत राहिले. कोणीच काही बोलत नव्हते. त्या वेळी डेझी मनातल्या मनात विचार करत होती की, “कोणी तरी काहीतरी बोला!” काही वेळानंतर सलमानने शांतपणे फक्त दोन शब्द उच्चारले—“ठीक आहे.”
‘बॉडीगार्ड’ला नकार दिल्यानंतरही डेझी आणि सलमान यांच्यातील व्यावसायिक संबंध कायम राहिले. अखेरीस 2014 मध्ये ‘जय हो’मधून डेझीने सलमानसोबत बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले.
एका मोठ्या सुपरस्टारला त्याच्या चित्रपटासाठी नकार देण्याचे धाडस आणि त्यानंतरही त्याच्यासोबत काम करण्याची मिळालेली संधी, हा डेझी शाहच्या करिअरमधील एक खास किस्सा ठरला आहे.