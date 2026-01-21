English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dhruv Jurel Birthday: वडील कारगिल युद्धाचे हिरो, मुलगा टीम इंडियाचा खेळाडू... ध्रुव जुरेलची कहाणी तुम्हाला माहितेय का?

Dhruv Jurel Heart Touching Story: भारतासाठी यष्टीरक्षक म्हणून पदार्पण करणाऱ्या ध्रुव जुरेलची एक हृदयस्पर्शी कहाणी आहे. आज 21 जानेवारी रोजी, ध्रुवचा 25 वा वाढदिवस साजरा करत आहे.    

Tejashree Gaikwad | Jan 21, 2026, 06:57 AM IST
1/8

टीम इंडियासाठी यष्टीरक्षक म्हणून पदार्पण करणाऱ्या तरुण ध्रुव जुरेल या खेळाडू आज त्याचा 21 जानेवारी रोजी, ध्रुवचा 25 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या निमित्ताने त्याची हृदयस्पर्शी कहाणी जाणून घेऊयात...   

2/8

भारतीय संघासाठी यष्टीरक्षक म्हणून कसोटी पदार्पण करणाऱ्या ध्रुव जुरेलची वाटचाल खरोखरच मनाला भिडणारी आहे.   

3/8

उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे जन्मलेल्या ध्रुवला नेहमीच क्रिकेट खेळायचे होते, परंतु त्याचे वडील नेम सिंग यांना त्याने देशाची सेवा करावी असे वाटत होते. कारगिल युद्धात भाग घेतलेले त्याचे वडील त्याला क्रिकेटर बनण्यास विरोध करत होते.  

4/8

मात्र ध्रुवच्या मनात क्रिकेटचे वेड खोलवर रुजलेले होते. कुटुंबात याआधी कोणीही क्रिकेट खेळले नव्हते, तरीही ध्रुवने हार मानली नाही. वडिलांनी किटसाठी पैसे देण्यास नकार दिला, तेव्हा आईने आपल्या दागिन्यांची विक्री करून मुलासाठी क्रिकेट किट घेतली. ही गोष्ट ध्रुवच्या संघर्षाची आणि कुटुंबाच्या त्यागाची साक्ष देते.  

5/8

अवघ्या 13व्या वर्षी क्रिकेटचे स्वप्न घेऊन ध्रुव आग्र्याहून नोएडाला गेला. काही काळ त्याची आईही त्याच्यासोबत तिथे राहिली, जेणेकरून मुलाच्या स्वप्नांना बळ मिळावे. सातत्य, मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर त्याने स्वतःसाठी नवी वाट तयार केली.  

6/8

आर्मी स्कूलमध्ये शिकत असताना, तो स्विमिंग कॅम्पमध्येही गेला, पण त्याला पोहण्यापेक्षा क्रिकेटमध्ये जास्त रस होता. शाळेत जेव्हा पोहण्याचे वर्ग घेतले जात असत तेव्हा ध्रुव क्रिकेट खेळायचा.  

7/8

त्याला क्रिकेटची इतकी आवड होती की त्याने पोहण्यापासून आपले नाव मागे घेतले आणि क्रिकेटमध्ये प्रवेश घेतला. जेव्हा त्याच्या वडिलांना हे कळले तेव्हा तो संतापला, परंतु नंतर त्याने माफी मागितली. जेव्हा ध्रुवला बॅटची गरज होती, तेव्हा त्याच्या वडिलांनी त्याच्या मित्रांकडून ८०० रुपये उधार घेतले आणि ते बॅट विकत घेतली.  

8/8

इंग्लंडविरुद्ध राजकोट कसोटीतून ध्रुव जुरेलने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाऊल ठेवले आणि रांची कसोटी त्याच्या उगवत्या कारकिर्दीतील आणखी एक ठळक अध्याय ठरली. कारगिलचा शूरवीर पिता आणि भारतासाठी मैदानावर लढणारा मुलगा ध्रुव जुरेलची ही कहाणी केवळ क्रिकेटची नाही, तर स्वप्न, संघर्ष आणि विश्वासाची आहे.  

