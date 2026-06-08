/Birthday Special: ‘बॉबी’मधून मिळाले स्टारडम, वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतारांनंतर केलं दमदार पुनरागमन; कोण आहे ही अभिनेत्री?

Dimple Kapadia: या दिगज्ज अभिनेत्रीने तरुण वयातच स्टारडम मिळवले आणि नंतर शानदार पुनरागमन करून हिंदी चित्रपटसृष्टीत स्वतःची ओळख निर्माण केली. आज वाढदिवसानिमित्ताने त्यांची कहाणी जाणून घेऊयात....
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्रींपैकी एक असलेल्या डिंपल कपाडिया यांनी अत्यंत कमी वयात स्टारडम मिळवले आणि नंतर अनेक आव्हानांचा सामना करत अभिनय क्षेत्रात स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले.
८ जून १९५७ रोजी गुजराती कुटुंबात जन्मलेल्या डिंपल कपाडिया यांचा वाढदिवस चाहत्यांसाठी त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीचा आढावा घेण्याची संधी ठरतो.
डिंपल यांना अवघ्या १६व्या वर्षी बॉबी या चित्रपटात प्रमुख भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. दिग्दर्शक राज कपूर यांच्या या चित्रपटाने त्यांना एका रात्रीत लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचवले. १९७३ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट त्या काळातील सर्वाधिक गाजलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरला. डिंपल यांचा निरागस अभिनय आणि पडद्यावरील उपस्थिती प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली.
‘बॉबी’ प्रदर्शित होण्यापूर्वीच डिंपल यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पहिले सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्याशी विवाह केला होता. लग्नानंतर त्यांनी कुटुंबाला प्राधान्य देत चित्रपटांपासून काही काळ दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. करिअरच्या सर्वोच्च टप्प्यावर असतानाही त्यांनी वैयक्तिक आयुष्याला अधिक महत्त्व दिले.
राजेश खन्ना आणि डिंपल कपाडिया यांचे नाते त्या काळात सतत चर्चेत राहिले. या दाम्पत्याला दोन मुली आहेत एक ट्विंकल खन्ना आणि दुसरी रिंकी खन्ना. कालांतराने दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आणि ते वेगळे राहू लागले. मात्र त्यांनी कधीही अधिकृत घटस्फोट घेतला नाही.
वैयक्तिक आयुष्यातील आव्हानांनंतर डिंपल यांनी पुन्हा अभिनयाकडे मोर्चा वळवला. १९८५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सागर या चित्रपटातून त्यांनी दमदार पुनरागमन केले. या चित्रपटातील त्यांच्या अभिनयाचे प्रेक्षक आणि समीक्षकांनीही कौतुक केले आणि त्यांच्या कारकिर्दीची दुसरी इनिंग यशस्वी ठरली.
यानंतर त्यांनी विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत स्वतःला एक सक्षम अभिनेत्री म्हणून सिद्ध केले. राम लखन, खल नायक, क्रांतिवीर, गर्दीश आणि रुदाली यांसारख्या चित्रपटांमधील त्यांच्या अभिनयाने विशेष छाप पाडली. ‘रुदाली’मधील प्रभावी भूमिकेसाठी त्यांना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने गौरविण्यात आले.
कारकिर्दीच्या पुढील टप्प्यातही डिंपल यांनी विविध व्यक्तिरेखा साकारत प्रेक्षकांची मने जिंकली.लक बाय चान्स, दबंग, पटियाला हाऊस आणि कॉकटेल यांसारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची ताकद पुन्हा सिद्ध केली. बदलत्या काळानुसार स्वतःला साकारत राहण्याची त्यांची क्षमता आजही त्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीतील महत्त्वाचे नाव बनवते.