/Disha Patani Birthday: फक्त 500 रुपयांसह आली मुंबईत, मॉडेलिंगपासून सुरुवात करत आज बनली बॉलिवूडची स्टार

Happy Birthday Disha Patani: ती अवघ्या 500 रुपयांसह मुंबईत आली, तिने मॉडेलिंगपासून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांच्या माध्यमातून ओळख मिळवली.
दिशा पटानी आज तिचा ३१ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. मॉडेलिंगपासून आपल्या करिअरची सुरुवात करणाऱ्या दिशाला दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत पहिली संधी मिळाली.
बॉलिवूडमधील फिटनेस आयकॉन म्हणून ओळखली जाणारी दिशा पाटनी आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. आपल्या सौंदर्य, अभिनय आणि मेहनतीच्या जोरावर तिने चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, तिचा हा प्रवास सरळ नव्हता. अनेक आव्हानांचा सामना करत तिने यशाची शिखरे गाठली.
उत्तर प्रदेशातील बरेली येथे जन्मलेल्या दिशाला लहानपणापासून अभिनयाची विशेष आवड नव्हती. तिचे स्वप्न वैज्ञानिक बनण्याचे होते. तिने अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले आणि पुढे तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्याचा विचार केला होता. मात्र, महाविद्यालयीन काळात तिने मॉडेलिंगकडे वळण्याचा निर्णय घेतला आणि तिच्या आयुष्याची दिशा बदलली.
तरुण वयातच दिशाने फोटोशूट आणि जाहिरातींमधून काम करण्यास सुरुवात केली. तिच्या व्यक्तिमत्त्वाने आणि आत्मविश्वासाने तिला लवकरच मनोरंजन क्षेत्रात संधी मिळवून दिली. सुरुवातीला तिने दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवले आणि तिथेच तिच्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात झाली.
तेलुगू चित्रपटसृष्टीत मिळालेल्या पहिल्या मोठ्या संधीमुळे दिशा प्रेक्षकांच्या नजरेत आली. त्यानंतर तिला हिंदी चित्रपटांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली.एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी या चित्रपटातील तिच्या भूमिकेने तिला देशभरात लोकप्रियता मिळवून दिली. या चित्रपटात तिची जोडी सुशांत सिंग राजपूत यांच्यासोबत पाहायला मिळाली होती.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, दिशा मुंबईत करिअर घडवण्यासाठी अत्यंत मर्यादित आर्थिक साधनांसह आली होती. मात्र, आत्मविश्वास, मेहनत आणि सातत्य यांच्या जोरावर तिने स्वतःचे स्थान निर्माण केले. आज ती हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते.
बॉलिवूडमध्ये पदार्पणानंतर दिशानेबागी 2, मलंग, भरत आणि राधे यांसारख्या चित्रपटांतून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. अभिनयासोबतच तिची फिटनेसप्रती असलेली बांधिलकीही चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरते.
अभिनय, फिटनेस आणि ग्लॅमर यांचा सुरेख संगम साधत दिशा पाटनीने स्वतःचा वेगळा चाहतावर्ग तयार केला आहे. प्रत्येक चित्रपटासोबत नवीन आव्हाने स्वीकारत ती आपल्या कारकिर्दीत सातत्याने पुढे जात आहे आणि आगामी प्रकल्पांबाबतही प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता कायम आहे.