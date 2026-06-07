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Ekta Kapoor Birthday: वडिलांच्या 'या' एका अटीमुळे एकता कपूरने आजपर्यंत केले नाही लग्न!

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 07, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:57 AM IST

Happy Birthday Ekta Kapoor: अनेकांचं करिअयर घडवणारी आणि उत्तम सिरीयल प्रेक्षकांना देणारी एकता कपूर आज आपला 50 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 7 जून 1975 रोजी जन्मलेल्या एकताचं करिअर फारच हिट ठरलं.  

 

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Happy Birthday Ekta Kapoor

Ekta Kapoor Unknown Facts: हिंदी टेलिव्हिजन क्षेत्रातील सर्वात प्रभावशाली निर्मात्यांपैकी एक असलेल्या एकता कपूर आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहेत. अनेक लोकप्रिय मालिका आणि यशस्वी प्रकल्पांच्या जोरावर त्यांनी भारतीय मनोरंजनविश्वात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

 

Happy Birthday Ekta Kapoor2/8

अभिनेता जितेंद्र आणि शोभा कपूर यांची कन्या असलेल्या एकता कपूर यांना ‘टीव्ही क्वीन’ म्हणून ओळखले जाते. अगदी लहान वयातच त्यांनी मनोरंजन क्षेत्रात पाऊल ठेवले. 

 

Happy Birthday Ekta Kapoor3/8

अवघ्या १५व्या वर्षी जाहिरात आणि चित्रपट निर्मितीशी संबंधित कामांमधून त्यांनी अनुभव घेण्यास सुरुवात केली. निर्मिती क्षेत्राबद्दल असलेली आवड पुढे त्यांच्यासाठी करिअरचा मार्ग ठरली.

 

Happy Birthday Ekta Kapoor4/8

आज त्या बालाजी टेलिफिल्म्सच्या संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक असून, गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ त्यांनी प्रेक्षकांना अनेक गाजलेल्या मालिका दिल्या आहेत. त्यांच्या कामगिरीमुळे भारतीय टेलिव्हिजनच्या इतिहासात त्यांचे नाव विशेष मानाने घेतले जाते.

 

Happy Birthday Ekta Kapoor5/8

एकता कपूर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतही नेहमीच उत्सुकता पाहायला मिळते. विशेषतः त्यांच्या लग्नाबद्दल अनेकदा चर्चा रंगत असते. एका मुलाखतीत लग्नाबद्दल विचारले असता त्यांनी विनोदी अंदाजात उत्तर देत सांगितले होते की, “सलमान खान लग्न केल्यानंतर दोन-तीन वर्षांनी मी विचार करेन.”

 

Happy Birthday Ekta Kapoor6/8

मात्र दुसऱ्या एका मुलाखतीत त्यांनी यामागचे खरे कारणही सांगितले होते. त्यांच्या मते, वडील जितेंद्र यांनी त्यांच्यासमोर एक अट ठेवली होती—करिअर किंवा लग्न, यापैकी एकाची निवड करावी लागेल. त्यावेळी त्यांनी करिअरची वाट निवडली आणि पूर्ण लक्ष कामावर केंद्रित केले.

 

Happy Birthday Ekta Kapoor7/8

एकता यांनी असेही नमूद केले होते की, आपल्या आसपास अनेक विवाह आणि त्यानंतरचे विभक्त होण्याचे प्रसंग पाहिल्यानंतर त्यांनी घाईने कोणताही निर्णय घेण्यापेक्षा संयम बाळगणे पसंत केले. त्यामुळेच आजवर त्यांनी लग्न न करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

 

Happy Birthday Ekta Kapoor8/8

करिअरच्या जोरावर स्वतःचे स्वतंत्र स्थान निर्माण करणाऱ्या एकता कपूर आजही मनोरंजन क्षेत्रातील एक प्रभावी आणि यशस्वी व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखल्या जातात.

 

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