Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते

Happy Birthday former cricketer Jam Saheb Shatrusalyasinhji: आज 20 फेब्रुवारी रोजी पूर्व क्रिकेटर शत्रुसल्यसिंहजी यांचा वाढदिवस आहे. ते  माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू असून नवानगर (सध्याचे जामनगर) संस्थानाचे शेवटचे महाराजा होते. त्यांच्याबद्दलची अधिकची माहिती जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Feb 20, 2026, 07:38 AM IST
Happy Birthday Shatrusalyasinhji

आज २० फेब्रुवारी रोजी पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी यांचा वाढदिवस आहे. ते आज 87 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.   

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

गुजरात लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील जामनगर येथे आपल्या दौऱ्यादरम्यान जाम साहेब श्री शत्रुसल्यसिंहजी यांची भेट घेतली. निवडणूक प्रचाराच्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढत त्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन संवाद साधला. सोशल मीडियावर त्यांनी नमूद केले की, जाम साहेबांशी प्रत्येक भेट आनंददायी असते आणि त्यांचे प्रेमळ व मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व नेहमीच प्रेरणादायी वाटते. तेव्हा पासून ते पुन्हा चर्चेत आले.   

जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी कोण आहेत?

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

शत्रुसल्यसिंहजी हे माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू असून नवानगर (सध्याचे जामनगर) संस्थानाचे शेवटचे महाराजा होते. राजघराण्याच्या परंपरेनुसार जामनगरच्या महाराजांना ‘जाम साहेब’ ही पदवी दिली जाते. ते जाडेजा राजपूत वंशाशी संबंधित आहेत.

क्रिकेटमधील कारकीर्द

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

त्यांनी १९५८-५९ हंगामात सौराष्ट्रकडून बॉम्बेविरुद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. पुढील काही हंगामांत त्यांनी सौराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करत अनेक सामने खेळले.

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

१९६६-६७ हा त्यांचा शेवटचा रणजी हंगाम होता, ज्यामध्ये त्यांनी सौराष्ट्र संघाचे नेतृत्व केले. त्याच वर्षी त्यांनी ‘इंडियन स्टारलेट्स’ संघाचे कर्णधार म्हणून मोईन-उद-दौला गोल्ड कप स्पर्धेत संघाला अंतिम फेरीपर्यंत नेले.  

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

त्यांची वेस्ट झोन संघात निवड झाली होती, जिथे त्यांनी वेस्ट इंडिजविरुद्ध सामना खेळला. सक्रिय क्रिकेटमधून निवृत्तीनंतर त्यांनी सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे प्रमुख म्हणूनही काम पाहिले.  

जामनगरचे शेवटचे महाराजा

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

२० फेब्रुवारी १९६६ मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर त्यांनी नवानगरच्या जाम साहेबपदाची सूत्रे स्वीकारली. १९७१ मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील २६व्या घटनादुरुस्तीमुळे संस्थानिकांचे विशेष हक्क आणि मानधन (प्रिव्ही पर्स) रद्द करण्यात आले. त्यानंतर ते औपचारिकरीत्या ‘एच.एच. जाम साहेब श्री शत्रुसल्यसिंहजी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले.

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

राजकारण, क्रीडा आणि राजघराण्याची परंपरा या तिन्ही क्षेत्रांशी त्यांचा जवळचा संबंध असल्यामुळे ते गुजरातमध्ये एक मान्यवर व्यक्तिमत्त्व मानले जातात.  

Happy Birthday Shatrusalyasinhji

माजी भारतीय क्रिकेटपटू अजय जडेजा (Ajay Jadeja) हे जामनगरच्या राजघराण्याशी संबंधित असून ते जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी यांच्या कुटुंबातील नातेवाईक (राजघराण्यातील सदस्य) आहेत.

