Birthday Special: कोण आहेत पूर्व क्रिकेटर जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी? अजय जडेजाशी आहे खास नाते
Happy Birthday former cricketer Jam Saheb Shatrusalyasinhji: आज 20 फेब्रुवारी रोजी पूर्व क्रिकेटर शत्रुसल्यसिंहजी यांचा वाढदिवस आहे. ते माजी प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटू असून नवानगर (सध्याचे जामनगर) संस्थानाचे शेवटचे महाराजा होते. त्यांच्याबद्दलची अधिकची माहिती जाणून घ्या.
Tejashree Gaikwad | Feb 20, 2026, 07:38 AM IST
गुजरात लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील जामनगर येथे आपल्या दौऱ्यादरम्यान जाम साहेब श्री शत्रुसल्यसिंहजी यांची भेट घेतली. निवडणूक प्रचाराच्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढत त्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन संवाद साधला. सोशल मीडियावर त्यांनी नमूद केले की, जाम साहेबांशी प्रत्येक भेट आनंददायी असते आणि त्यांचे प्रेमळ व मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व नेहमीच प्रेरणादायी वाटते. तेव्हा पासून ते पुन्हा चर्चेत आले.
जाम साहेब शत्रुसल्यसिंहजी कोण आहेत?
क्रिकेटमधील कारकीर्द
जामनगरचे शेवटचे महाराजा
२० फेब्रुवारी १९६६ मध्ये वडिलांच्या निधनानंतर त्यांनी नवानगरच्या जाम साहेबपदाची सूत्रे स्वीकारली. १९७१ मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील २६व्या घटनादुरुस्तीमुळे संस्थानिकांचे विशेष हक्क आणि मानधन (प्रिव्ही पर्स) रद्द करण्यात आले. त्यानंतर ते औपचारिकरीत्या ‘एच.एच. जाम साहेब श्री शत्रुसल्यसिंहजी’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
