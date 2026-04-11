Birthday Special: 56,00,00,000 मालकाच कृतिका कामरासोबत दुसरं लग्न! गौरव कपूरची पहिली पत्नी होती तरी कोण?

Gaurav Kapoor Birthday: गौरव कपूरचा बर्थडे 11 एप्रिल रोजी आहे. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टींप्रमाणेच त्यांचा वाढदिवसही चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय असतो.  

Tejashree Gaikwad | Apr 11, 2026, 01:32 PM IST
मनोरंजन विश्वात सध्या अभिनेत्री कृतिका कामरा आणि प्रसिद्ध क्रिकेट प्रेझेंटर गौरव कपूर यांच्या लग्नाची जोरदार चर्चा झाली. 11 मार्च रोजी या दोघांनी अतिशय साध्या आणि खाजगी पद्धतीने रजिस्टर मॅरेज करत आपल्या नात्याला अधिकृत स्वरूप दिलं. लग्नानंतर लगेचच गौरव कपूर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल, विशेषतः त्यांच्या पहिल्या लग्नाबद्दल लोकांमध्ये कुतूहल वाढलं आहे.  

गौरव कपूर हे केवळ क्रिकेट प्रेझेंटर म्हणूनच नव्हे, तर एक उत्तम अँकर आणि कलाकार म्हणूनही ओळखले जातात. त्यांनी विविध टीव्ही शो, वेब सिरीज आणि काही चित्रपटांमध्ये काम करून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या हजरजबाबी शैलीमुळे आणि स्क्रीन प्रेझेन्समुळे ते प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले आहेत.  

गौरव कपूर याचा जन्म 11 एप्रिल रोजी झाला असून, तो दरवर्षी आपल्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने चाहत्यांशी खास संवाद साधताना दिसतात. त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टींप्रमाणेच त्यांचा वाढदिवसही चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय असतो. मात्र, त्याच्या प्रोफेशनल यशाइतकंच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यही चर्चेचा विषय ठरलं आहे.    

कृतिका कामराशी लग्न करण्यापूर्वी गौरव कपूर याचा विवाह अभिनेत्री आणि मॉडेल कीरत भट्टल यांच्याशी झाला होता. दोघांची ओळख 2011 साली झाली आणि त्यानंतर काही वर्षे त्यांनी एकमेकांना डेट केलं. या नात्याला पुढे नेत त्यांनी 2014 मध्ये लग्न केलं. सुरुवातीला सर्व काही सुरळीत असल्याचं दिसत असलं तरी कालांतराने त्यांच्या नात्यात दुरावा निर्माण झाला.  

सात वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर, 2021 मध्ये गौरव आणि कीरत यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला. त्यांच्या विभक्त होण्यामागचं नेमकं कारण त्यांनी कधीच सार्वजनिकरित्या सांगितलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आणि माध्यमांमध्ये अनेक चर्चा रंगल्या, मात्र अधिकृत कारण आजतागायत समोर आलेलं नाही. घटस्फोटानंतर कीरत भट्टल यांनी स्वतःला प्रकाशझोतातून दूर ठेवलं आणि वैयक्तिक आयुष्य अधिक खाजगी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.  

कीरत भट्टल  मूळची चंदीगडच्या असून त्याने दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत आपली छाप सोडली आहे. विशेषतः कन्नड चित्रपट “गेलेया”मुळे तिला मोठी ओळख मिळाली. त्याशिवाय त्याने अनेक जाहिराती आणि मॉडेलिंग प्रोजेक्ट्समध्येही काम केलं आहे.  

दुसरीकडे, कृतिका कामरा आणि गौरव कपूर यांची प्रेमकहाणीही खूपच रोचक आहे. दोघांची पहिली भेट एका वेब सिरीजच्या शूटिंगदरम्यान झाली. सुरुवातीला कामाच्या निमित्ताने झालेल्या भेटी हळूहळू मैत्रीत आणि नंतर प्रेमात बदलल्या. एकमेकांना अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखल्यानंतर त्यांनी आयुष्यभर एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला.  

कृतिका कामरा  हिंदी मनोरंजन क्षेत्रातील लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. तिने अनेक टीव्ही शो, वेब सिरीज आणि चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. तिच्या अभिनयासोबतच त्यांची स्टाईल आणि व्यक्तिमत्त्वही चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. यापूर्वी  नाव अभिनेता करण कुंद्रासोबत जोडलं गेलं होतं, मात्र आता त्यांनी गौरव कपूरसोबत नवं आयुष्य सुरू केलं आहे.  

एकंदरीत, गौरव कपूर याच्या आयुष्यातील हा नवा अध्याय त्यांच्या चाहत्यांसाठी उत्सुकतेचा विषय ठरला आहे, तर त्याच्या पहिल्या नात्याची कहाणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.  

