/Birthday Special: प्रसिद्धी मिळण्याआधीच एका मुलीने केलं होतं गुरु रंधावाला रिजेक्ट; रंजक आहे लव्ह स्टोरी

Guru Randhawa Birthday: चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिद्ध नाव असलेल्या गुरू रंधावाने पूर्णपणे स्वतःच्या कर्तृत्वावर यश मिळवले आहे. आज या प्रसिद्ध गायकाचा वाढदिवस आहे.
आज गुरु रंधावा हे नाव संगीतविश्वात चांगलंच प्रसिद्ध आहे. आपल्या दमदार आवाजाने आणि हटके गाण्यांनी त्याने देश-विदेशातील चाहत्यांना वेड लावलं. मात्र, आज मिळालेल्या या यशामागे त्याचा मोठा संघर्ष आहे. विशेष म्हणजे, प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याआधीच गुरुच्या आयुष्यात एक असं प्रेमप्रकरण घडलं होतं, ज्याचा शेवट मात्र नकाराने झाला.
‘बन जा तू मेरी रानी, तैनू महल दवा दूंगा...’ या गाण्याच्या ओळी आज लाखो चाहत्यांना परिचित आहेत. पण याच भावनेतून अशाच काही ओळी पंजाबमधील गुरदासपूरच्या एका सामान्य कुटुंबातील मुलाने शाळेत एका मुलीला इम्प्रेस करण्यासाठी म्हटल्या होत्या. तो मुलगा म्हणजेच गुरु रंधावा. मात्र, त्यावेळी त्या मुलीने गुरुचा प्रस्ताव नाकारला. पुढे परिस्थिती अशी बदलली की या नकाराची कहाणीच गुरुच्या आयुष्यातील एक रंजक किस्सा बनली.
गुरु रंधावाचं खरं नाव गुरुशरणजोत सिंह रंधावा आहे. 30 ऑगस्ट 1991 रोजी पंजाबमधील गुरदासपूर येथे त्याचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच त्याला संगीताची प्रचंड आवड होती. ‘शाका लाका बूम बूम’ आणि ‘शक्तिमान’सारखे शो पाहत मोठा झालेला गुरु शाळेत असतानाच गाणी गुणगुणायचा. पुढे त्याने केवळ गाणी ऐकण्यापुरती आपली आवड मर्यादित न ठेवता स्वतः गाणी लिहायलाही सुरुवात केली. शाळेतील कोणताही कार्यक्रम असो, गुरु स्टेजवर जाण्याची संधी सोडत नसे. हळूहळू त्याचा हा छंदच त्याचं पॅशन बनला.
शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर गुरुच्या कुटुंबाने अनेक अडचणींचा सामना करत त्याला पुढील शिक्षणासाठी दिल्लीला पाठवलं. दिल्लीतील कॉलेजमधून त्याने एमबीएची पदवी घेतली. मात्र शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर पुढे नेमकं काय करायचं, याबाबत तो स्वतःही संभ्रमात होता. संगीताची आवड मात्र कायम होती. याच काळात लंडनला फिरण्यासाठी गेलेल्या गुरुची भेट संगीतकार अर्जुन याच्याशी झाली. अर्जुनने गुरुला आपल्यासोबत काम करण्याची संधी दिली. दोघांनी मिळून ‘सेम गर्ल’ हे गाणं रिलीज केलं. हे गाणं फारसं यशस्वी ठरलं नाही. मात्र गुरुने हार मानली नाही. त्याला माहीत होतं की संगीतक्षेत्रात स्वतःचं स्थान निर्माण करण्यासाठी अजून बराच संघर्ष करावा लागणार आहे.
यानंतर गुरु रंधावाची भेट पंजाबी रॅपर बोहेमियाशी झाली. बोहेमिया गुरुशरणजोतला प्रेमाने ‘गुरु’ या नावाने हाक मारायचा. पुढे हेच छोटं आणि लक्षात राहणारं नाव त्याची ओळख बनलं. गुरु आणि बोहेमियाची मैत्री पुढे संगीताच्या भागीदारीत बदलली. दोघांनी टी-सीरिजसाठी ‘पटोला’ हे गाणं तयार केलं. आणि यानंतर गुरुच्या आयुष्याला अक्षरशः कलाटणी मिळाली.
‘पटोला’ हे गाणं प्रेक्षकांच्या चांगलंच पसंतीस उतरलं. गाण्याला मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादामुळे गुरु रंधावा रातोरात लोकप्रिय झाला. ज्या गायकाने अनेक वर्षं संघर्ष केला होता, त्याचं नाव अचानक घराघरात पोहोचलं. यानंतर गुरुने मागे वळून पाहिलं नाही. ‘लाहौर दी’, ‘हाय रेटेड गबरू’, ‘तेनू सूट सूट करदा’, ‘दारू वरगी’, ‘मून राइज’, ‘रात कमल है’ आणि ‘बन जा रानी’ यांसारख्या अनेक गाण्यांनी त्याला इंडस्ट्रीतील लोकप्रिय गायकांच्या यादीत स्थान मिळवून दिलं.
गुरु रंधावाने केवळ गायनापुरतं स्वतःला मर्यादित ठेवलं नाही. त्याने अभिनयाच्या क्षेत्रातही पाऊल ठेवलं. ‘कुछ खट्टा हो जाए’ या चित्रपटातून त्याने अभिनेता म्हणून पदार्पण केलं. याशिवाय त्याने अनेक लोकप्रिय कलाकारांसोबत काम केलं आहे. नोरा फतेहीसोबतचे त्याचे गाणेही प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले. राजा कुमारीसोबत त्याने ‘लव’ या ट्रॅकवर काम केलं, तर बब्बू मानसोबतच्या ‘पागल’ गाण्यालाही चांगला प्रतिसाद मिळाला.
गुरु रंधावाच्या लव्ह स्टोरीचा सर्वात चर्चेत राहिलेला किस्सा त्याच्या शालेय जीवनाशी जोडलेला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शाळेत असताना गुरुने ज्या मुलीला इम्प्रेस करण्याचा प्रयत्न केला होता, तिने त्याचा प्रस्ताव नाकारला होता. त्या वेळी गुरु प्रसिद्ध नव्हता आणि आपल्या करिअरसाठी संघर्ष करत होता. मात्र, गुरुच्या आयुष्यात यश आलं आणि तो मोठा स्टार बनला, त्यानंतर कथितपणे त्या मुलीने पुन्हा त्याच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. गंमत म्हणजे यावेळी परिस्थिती पूर्णपणे उलटी झाली. ज्याला कधीकाळी नकार मिळाला होता, त्याच गुरुने आता तिचा प्रस्ताव स्वीकारला नाही, असं सांगितलं जातं.