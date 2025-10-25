Birthday Special: दुखापतीने 614 विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजाची कारकीर्द संपली, 34व्या वर्षी निवृत्त; जाणून घ्या प्रवास
Harry Gurney Birthday: इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज हॅरी गर्नी (Harry Gurney Retires) 39वा वाढदिवस साजरा करत आहे. गभरातील टी-20 लीगमध्ये खेळणाऱ्या या गोलंदाजाने अवघ्या 34 व्या वर्षी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्याच्या वाढनिमित्ताने जाणून घेऊयात कहाणी...
Tejashree Gaikwad | Oct 25, 2025, 08:28 AM IST
वाढदिवस आणि बालपण
हॅरी गर्नीचा जन्म 25 ऑक्टोबर 1986 रोजी इंग्लंडमधील नॉटिंगहॅमशायर येथे झाला. त्याचं बालपण या शहरातच गेलं आणि शालेय जीवनातच त्याला क्रिकेटची आवड निर्माण झाली. तो आपल्या भावासोबत शाळेच्या संघासाठी खेळायचा. लहानपणीच त्याने गोलंदाज म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याच्या तीव्र गोलंदाजीमुळे स्थानिक स्तरावर तो लवकरच चर्चेत आला आणि पुढे नॉटिंगहॅमशायर काउंटी संघात त्याला संधी मिळाली.
क्रिकेटमधून निवृत्त
इंग्लंडचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज हॅरी गर्नी (Harry Gurney) अखेर क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. गेल्या काही काळापासून तो खांद्याच्या गंभीर दुखापतीने त्रस्त होता आणि अखेर अवघ्या 34 वर्षांच्या वयात त्याने क्रिकेटला अलविदा म्हटलं. त्याच्या निवृत्तीमुळे इंग्लिश क्रिकेटमध्ये एका अनुभवी आणि प्रभावी बॉलरचं अध्याय संपला आहे.
खांद्याच्या दुखापतीमुळे घेतला संन्यास
हॅरी गर्नीला गेल्या वर्षी T20 ब्लास्ट दरम्यान खांद्याला दुखापत झाली होती. त्यानंतर त्याने फिटनेस मिळवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, पण पूर्णपणे सावरणे शक्य झाले नाही. अखेर त्याने निवृत्ती जाहीर केली. संन्यास घेताना तो म्हणाला “क्रिकेटला अलविदा म्हणण्याची वेळ आली आहे. मी माझ्या खांद्याच्या दुखापतीतून सावरण्याचा प्रयत्न केला, पण ते शक्य झालं नाही. दुखापतीमुळे करिअर संपणं फार वेदनादायक आहे. मी 10 वर्षांचा असताना पहिल्यांदा बॉल हातात घेतला आणि गेली 24 वर्षं क्रिकेट माझं आयुष्य होतं. हा प्रवास मी कधी विसरणार नाही.”
T20 लीग्समधील दमदार प्रवास
यशस्वी स्पेशलिस्ट बॉलर
इंग्लंडसाठी जास्त काळ खेळण्याची संधी मिळाली नसली, तरी तो जगभरातील T20 लीग्समध्ये एक यशस्वी स्पेशलिस्ट बॉलर ठरला. त्याने मेलबर्न रेनीगेड्ससाठी बिग बॅश लीग, बारबाडोससाठी कॅरेबियन प्रीमियर लीग, आणि 2019 मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्ससाठी आयपीएल खेळला. आपल्या करिअरमध्ये त्याने 614 विकेट्स घेतल्या. हे आकडे त्याच्या सातत्य आणि कौशल्याची साक्ष देतात.
वैयक्तिक आयुष्य आणि पत्नी
हॅरी गर्नीने त्याच्या दीर्घकाळच्या प्रेयसीशी लग्न केलं असून, त्याच्या पत्नीचं नाव Megan Gurney आहे. दोघेही एकत्र नॉटिंगहॅममध्ये राहतात. संन्यासानंतर हॅरीने क्रिकेटपासून थोडा दूर राहत हॉस्पिटॅलिटी आणि रेस्टॉरंट व्यवसायात स्वतःला व्यस्त ठेवले आहे. त्याने आणि मेगनने मिळून “Cat & Wickets” नावाचं एक उपक्रम सुरु केलं आहे, ज्यात माजी क्रिकेटपटू Stuart Broad सुद्धा सहभागी आहे.
गर्नीचं करिअर आणि यश
संन्यास जाहीर करताना हॅरी म्हणाला “इंग्लंडसाठी खेळणं, आयपीएलमध्ये सहभागी होणं आणि घर व विदेशात एकूण आठ ट्रॉफी जिंकणं ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. बिग बॅश, CPL आणि T20 ब्लास्टमधील विजय माझ्या मनात कायम राहतील. दुखापतीनंतर परत येणं म्हणजे डोंगर चढण्यासारखं आहे आणि आता मला मान्य करावं लागेल की माझं क्रिकेट करिअर इथंच संपतं आहे.”
केकेआरसाठी काही महत्त्वाच्या सामन्यांत निर्णायक विकेट
