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एका वर्षात 36 हिट गाण्यांचा विक्रम ते सलमानने गाणी चोरल्याचा केलेला आरोप; बघा बॉलिवूडच्या 'हिट मशीन' संगीतकाराचा प्रवास

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 23, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:59 AM IST

आज, 23 जुलै रोजी हिमेश रेशमिया 52 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्ताने त्यांच्या संगीत, संघर्ष, यश आणि वादांनी भरलेल्या प्रवासावर एक नजर...

 

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90 च्या दशकात किंवा 2000 च्या सुरुवातीला वाढलेल्या पिढीसाठी हिमेश रेशमिया हे केवळ नाव नाही, तर एक संपूर्ण संगीतयुग आहे. एक काळ असा होता की, त्यांच्या गाण्यांशिवाय कोणतीही पार्टी, प्रवास किंवा म्युझिक सिस्टिम पूर्ण होत नसे. इंटरनेट किंवा स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स नसतानाही त्यांच्या ऑडिओ कॅसेट्स, सीडी आणि डीव्हीडी लाखोंच्या संख्येने विकल्या जात होत्या. आज (23 जुलै) हिमेश रेशमिया 52 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. या निमित्ताने त्यांच्या संगीत, संघर्ष, यश आणि वादांनी भरलेल्या प्रवासावर एक नजर...

 

वडिलांकडून मिळाला संगीताचा वारसा2/9

वडिलांकडून मिळाला संगीताचा वारसा

23 जुलै 1973 रोजी मुंबईत जन्मलेल्या हिमेश रेशमिया यांना संगीताचा वारसा घरातूनच मिळाला. त्यांचे वडील विपिन रेशमिया हे प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक होते. भारतीय संगीत क्षेत्रात सिंथेसायझर आणि इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांचा वापर लोकप्रिय करणाऱ्या सुरुवातीच्या संगीतकारांमध्ये त्यांची गणना होते. वयाच्या अवघ्या 12व्या वर्षी मोठ्या भावाचे निधन झाल्यानंतर हिमेश यांच्या आयुष्याला वेगळे वळण मिळाले. या धक्क्यानंतर त्यांनी संगीतालाच आयुष्य समर्पित करण्याचा निर्णय घेतला.

मालिकांपासून सुरू झालेला प्रवास3/9

मालिकांपासून सुरू झालेला प्रवास

संगीतकार होण्यापूर्वी हिमेश यांनी झी टीव्हीवरील अनेक मालिकांची निर्मिती केली. 'अंदाज', 'आहा', 'अमन', 'आशिकी', 'अमर प्रेम' आणि 'जान' यांसारख्या मालिकांसाठी त्यांनी शीर्षक गीतांचीही निर्मिती केली.

'आशिक बनाया आपने'ने गायकीतही मिळवले यश4/9

'आशिक बनाया आपने'ने गायकीतही मिळवले यश

2005 मध्ये हिमेश यांनी पार्श्वगायनाची सुरुवात केली. 'आशिक बनाया आपने' या गाण्याने त्यांना गायक म्हणून वेगळी ओळख मिळवून दिली. या गाण्यासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारही मिळाले. त्यानंतर 'झलक दिखला जा', 'तेरा सुरूर', 'अफसाना'सह अनेक गाणी सुपरहिट ठरली.

वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार5/9

वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार

हिमेश यांनी कोमल रेशमिया यांच्याशी विवाह केला होता. त्यांना स्वयंम नावाचा मुलगा आहे. काही वर्षांनंतर दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला. त्यानंतर अभिनेत्री सोनिया कपूर यांच्यासोबतच्या नात्याची चर्चा रंगली आणि 2018 मध्ये दोघांनी खासगी समारंभात विवाह केला.

'झलक दिखला जा'भोवती पसरली होती विचित्र अफवा6/9

'झलक दिखला जा'भोवती पसरली होती विचित्र अफवा

'झलक दिखला जा' या गाण्यामुळे गुजरातमधील एका गावात भुतं जागी होतात, अशी अफवा एकेकाळी मोठ्या प्रमाणावर पसरली होती. या अफवेमुळे गावात हे गाणे वाजवण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचेही वृत्त समोर आले होते. नंतर 'आप की अदालत'मध्ये हिमेश यांनी या अफवेवर प्रतिक्रिया देताना, प्रत्यक्ष तपासात असा कोणताही प्रकार घडला नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यांनी विनोदी शैलीत, "भूत असतीलही, पण ते फ्रेंडली होते," अशी मिश्किल टिप्पणी केली होती.

सलमान खानसोबतचा वाद चर्चेत7/9

सलमान खानसोबतचा वाद चर्चेत

2008 मध्ये 'सा रे गा मा पा'च्या सेटवर सलमान खान आणि हिमेश रेशमिया यांच्यात झालेली मिश्किल शब्दांची देवाणघेवाण चांगलीच चर्चेत आली होती. सलमान यांनी गंमतीत हिमेश यांच्यावर गाणी उचलल्याचा आरोप केला, तर हिमेश यांनीही शांतपणे त्याला उत्तर दिले. दोघांमधील हा संवाद आजही सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतो.

 

एका वर्षात तब्बल 36 हिट गाण्यांचा विक्रम8/9

एका वर्षात तब्बल 36 हिट गाण्यांचा विक्रम

हिमेश रेशमिया यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात सुवर्णकाळ म्हणजे 2006-07. या काळात त्यांनी एका वर्षात तब्बल 36 हिट गाण्यांचा विक्रम केला. संगीत दिग्दर्शक, गायक आणि निर्माता अशा तिन्ही भूमिकांमध्ये त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आणि आजही त्यांची गाणी नव्या पिढीत तितकीच लोकप्रिय आहेत.

 

अभिनयात मात्र जादू चालली नाही9/9

अभिनयात मात्र जादू चालली नाही

संगीत आणि गायकीत मोठे यश मिळवल्यानंतर हिमेश यांनी अभिनयाकडेही वळण्याचा प्रयत्न केला. 2007 मध्ये 'आप का सुरूर'मधून त्यांनी अभिनेता म्हणून पदार्पण केले. हा चित्रपट यशस्वी ठरला, मात्र त्यानंतर 'कर्ज', 'रेडिओ', 'दमादम', 'खिलाडी 786', 'द एक्सपोज', 'तेरा सुरूर', 'हॅपी हार्डी अँड हीर' आणि 'बॅडअॅस रवी कुमार' यांसारख्या चित्रपटांना अपेक्षित यश मिळाले नाही.

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