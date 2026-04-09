Jaya Bachchan birthday: 'अमिताभशी लग्न करणे ही माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक...', 52 वर्षांनंतर जया बच्चन यांचं वक्तव्य

Jaya Bachchan on Amitabh Bachchan: 2025 साली जया बच्चन यांनी एका मुलाखतीत लग्नाबद्दलचे आपले विचार मांडले आणि एक वक्तव्यही केले ज्यामुळे चर्चा रंगली होती. आज 9 एप्रिल रोजी त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात नेमकं काय आणि का म्हणाल्या होत्या जया बच्चन...   

Tejashree Gaikwad | Apr 09, 2026, 07:58 AM IST
जया बच्चन  आणि अमिताभ बच्चन यांचं नातं बॉलिवूडमधील सर्वात स्थिर आणि आदर्श नात्यांपैकी एक मानलं जातं. त्यांच्या लग्नाला 50 पेक्षा जास्त वर्षे झाली असली तरी आजही त्यांच्यातील नातं चर्चेचा विषय ठरतं. 2025 सालीजया बच्चन यांनी एका कार्यक्रमात केलेल्या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांच्या नात्याबद्दल चर्चा रंगली होती.   

लग्नाबद्दल जया बच्चन यांचा वेगळा दृष्टिकोन

एका पॅनेल डिस्कशनदरम्यान जया बच्चन यांनी लग्नाच्या संकल्पनेबद्दल आपले स्पष्ट विचार मांडले. त्या म्हणाल्या की, एखाद्या नात्याला कायदेशीर मान्यता असणं हेच सर्वकाही नसतं. नातं टिकवण्यासाठी प्रेम, समजूतदारपणा आणि एकमेकांचा आदर अधिक महत्त्वाचा असतो. त्यांच्या मते, लग्न ही एक सामाजिक रचना आहे, पण प्रत्येक नात्याची खरी ताकद त्या नात्यातील भावनिक जोडीत असते.

“कागदोपत्री करण्यापेक्षा नातं जगणं महत्त्वाचं”

जया बच्चन यांनी मजेशीर उदाहरण देत सांगितलं की त्यांच्या लग्नाच्या सुरुवातीला त्यांनी अधिकृत नोंदणीही केली नव्हती. काही वर्षांनी त्यांना कळलं की रजिस्टरवर सही करणं आवश्यक आहे आणि त्यांनी ती औपचारिकता नंतर पूर्ण केली. या उदाहरणातून त्यांनी हेच दाखवून दिलं की नातं टिकण्यासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया नसून परस्पर विश्वास आणि नातं जपण्याची इच्छा महत्त्वाची असते.

“सगळ्यात मोठी चूक”, वक्तव्याचा खरा अर्थ

जेव्हा त्यांना विचारण्यात आलं की अमिताभ बच्चन यांचेही लग्नाबद्दल असेच विचार आहेत का, तेव्हा त्यांनी हसत-खेळत उत्तर दिलं. त्या म्हणाल्या की त्यांनी कधी त्यांना विचारलंच नाही, पण कदाचित ते “माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी चूक” असं म्हणतील आणि ते ऐकायची माझी इच्छा नाही." हे वक्तव्य प्रत्यक्षात विनोदी स्वरूपात होतं, मात्र काहींनी ते गंभीरपणे घेतल्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला.

पहिल्या भेटीतच झालेलं प्रेम

जया बच्चन यांनी त्यांच्या प्रेमकथेची आठवणही सांगितली. हृषिकेश मुखर्जी  यांच्या “गुड्डी” चित्रपटाच्या सेटवर त्यांची आणि अमिताभ बच्चन यांची पहिली भेट झाली. त्या क्षणापासूनच त्यांना अमिताभ यांच्याबद्दल आकर्षण वाटू लागलं. पुढे त्यांचं नातं अधिक दृढ झालं आणि 1973 साली त्यांनी लग्न केलं.

52 वर्षांचा सहप्रवास

आज त्यांच्या वैवाहिक आयुष्याला 52 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात त्यांनी अनेक चढ-उतार अनुभवले, पण एकमेकांची साथ कधी सोडली नाही. त्यांना दोन मुलं आहेत. अभिषेक बच्चन आणि श्वेता बच्चन ज्यांच्यासोबत त्यांनी एक मजबूत कुटुंब उभं केलं.

प्रामाणिक दृष्टिकोन

जया बच्चन यांचं वक्तव्य हे नात्यांबद्दलचा त्यांचा खुला आणि प्रामाणिक दृष्टिकोन दर्शवतं. त्यांनी लग्नाला विरोध केला नाही, तर त्यातील औपचारिकतेपेक्षा नात्याच्या मूळ भावनेला महत्त्व दिलं.

नात्याची खरी ताकद

त्यांच्या बोलण्यातला विनोद आणि प्रामाणिकपणा यामुळेच हे वक्तव्य वेगळं ठरतं आणि त्यातून त्यांच्या आणि अमिताभ बच्चन यांच्या नात्याची खरी ताकदही दिसून येते.

