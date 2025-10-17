Birthday Special: IPL मध्ये सर्वात स्वस्त विकलेला खेळाडू, ज्याने घेतली हॅट्रिक आणि माजवला धमाका, पण तीन वर्षांपासून टीम इंडियाबाहेर!
Jaydev Unadkat Birthday: जयदेव उनाडकट 18ऑक्टोबर रोजी 34 बर्थडे साजरा करत आहे. आयपीएलमध्ये (IPL) हॅटट्रिक घेणाऱ्या काही मोजक्या खेळाडूंपैकी तो एक आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 17, 2025, 07:54 PM IST
जयदेव उनाडकटने वयाच्या आठव्या वर्षी क्रिकेटर होण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं आणि त्यांचं हे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी त्यांच्या बहिणीने मोठं योगदान दिलं. कुटुंबाला वाटत होतं की जयदेवने अभ्यासासोबत क्रिकेटलाही समान वेळ द्यावा. पण दोन्ही गोष्टी सांभाळणं कठीण जात होतं. अशा वेळी त्यांच्या बहिणीने त्यांना अभ्यासात मदत केली. ती त्यांना परीक्षांच्या काळात शिकवत असे, ज्यामुळे जयदेवला क्रिकेट सोडून अभ्यासासाठी वेळ काढावा लागत नसे.
वर्ष 2010 मध्ये जयदेव उनडकटला पहिल्यांदा टीम इंडियासोबत दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर जाण्याची संधी मिळाली, जिथे त्याने आपला टेस्ट डेब्यू केला. मात्र, त्या सामन्यात तो विशेष प्रभाव दाखवू शकला नाही आणि संघातून वगळला गेला. 2013 मध्ये वनडे क्रिकेटमधून त्याने पुनरागमन केलं, पण तेथेही फारसा परिणाम दिसला नाही. नंतर 2016 मध्ये T20 फॉरमॅटमधून पुन्हा टीम इंडियात एन्ट्री घेतली. मात्र 2018 नंतर त्याचं नाव भारतीय संघातून गायब झालं.
IPL मध्ये वर्ष 2017 मध्ये रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स संघाने जयदेव उनडकटला फक्त 30 लाख रुपयांत खरेदी केलं होतं. त्या वेळी तो सर्वात स्वस्त विकला गेलेला खेळाडू होता. पण त्या हंगामातच त्याने आपल्या कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात जयदेवने शेवटच्या षटकात बिपुल शर्मा, राशिद खान आणि भुवनेश्वर कुमार यांना बाद करत हॅट्रिक पूर्ण केली आणि संघाला शानदार विजय मिळवून दिला.
