Joe Root Birthday: किती संपत्तीचा मालक आहे जो रूट? क्रिकेटशिवाय कुठून होते मोठी कमाई? जाणून घ्या Net Worth
Happy Birthday Joe Root: इंग्लंडचा दिग्गज क्रिकेटपटू जो रूट 30 डिसेंबर रोजी त्याचा वाढदिवस साजरा करत आहे. तो अॅशेस मालिकेत खेळत आहे. त्याचा वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात की तो किती संपत्तीचा मालक आहे.
Tejashree Gaikwad | Dec 30, 2025, 10:37 AM IST
इंग्लंडचा दिग्गज फलंदाज आणि ‘रन मशीन’ म्हणून ओळखला जाणारा जो रूट आज, 30 डिसेंबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. सध्या तो ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सुरू असलेल्या अॅशेस मालिकेत खेळत असून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 22 हजार धावा पूर्ण करणाऱ्या जगातील मोजक्या खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश झाला आहे. अशा वेळी त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीसोबतच त्याच्या संपत्तीबाबतही चर्चा होत आहे.
अॅशेसमध्येही रूटची कामगिरी
अॅशेस मालिकेतील ब्रिस्बेन कसोटीत जो रूटने 138 धावांची नाबाद खेळी करत आपला दर्जा पुन्हा एकदा सिद्ध केला होता. त्यानंतरच्या सामन्यांमध्ये त्याला फार मोठी खेळी करता आली नसली, तरी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडवर 26 डिसेंबरपासून खेळल्या गेलेल्या चौथ्या सामन्यात त्याने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला. आपल्या 380व्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याने 22,000 धावा पूर्ण करत हा मान मिळवला.
आज जो रूटचा वाढदिवस
जोसेफ एडवर्ड रूट उर्फ जो रूट चा जन्म 30 डिसेंबर 1990 रोजी शेफील्ड, यॉर्कशायर येथे झाला. उजव्या हाताचा कसोटीतील उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून त्यांची ओळख आहे. इंग्लंडच्या कसोटी संघाचे नेतृत्वही त्यांनी यशस्वीपणे केले आहे. 2012 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केल्यानंतर त्याने सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या जोरावर स्वतःला जगातील सर्वोत्तम फलंदाजांमध्ये स्थान मिळवून दिले.
क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात
जो रूटने क्रिकेटची सुरुवात आपल्या वडिलांच्या Sheffield Collegiate Cricket Club मधून केली. वडील आणि इंग्लंडचे माजी कर्णधार मायकेल वॉन यांच्यासारखा महान क्रिकेटपटू बनण्याचे त्याचे स्वप्न होते. यॉर्कशायरच्या दुसऱ्या संघातून आणि इंग्लंडच्या ज्युनियर संघातून खेळताना त्याने स्वतःची छाप पाडली आणि लवकरच सीनियर संघात स्थान मिळवले.
Joe Root ची कमाई आणि नेटवर्थ
2025 पर्यंत जो रूटची एकूण संपत्ती सुमारे 3 ते 10 दशलक्ष डॉलर (भारतीय चलनात अंदाजे 25 ते 80 कोटी रुपये) दरम्यान असल्याचे मानले जाते. त्याच्या कमाईचे प्रमुख स्रोत पुढीलप्रमाणे आहेत. ECB करार: इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डकडून मिळणाऱ्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमुळे त्याला दरवर्षी सुमारे 133,000 ते 181,000 उत्पन्न मिळते.
