/रस्त्यावर पेन विकले, ट्रेनमध्ये संत्रीही! 600 रुपयांच्या पगारापासून सुरू झालेला आज बॉलिवूडचा ‘कॉमेडी किंग’!

Birthday: बॉलिवूडचे ज्येष्ठ अभिनेते आणि विनोदी कलाकार आज १४ ऑगस्ट रोजी ६९ वर्षांचे झाले आहेत. त्यांना सुरुवातीपासूनच अभिनय आणि मिमिक्रीची आवड होती आणि याच आवडीने त्यांना पुढे बॉलिवूडचा 'कॉमेडी किंग' बनवले.
Johnny Lever Birthday: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज अभिनेते आणि लोकप्रिय कॉमेडियन जॉनी लिव्हर यांचा आज 14 ऑगस्ट रोजी वाढदिवस आहे. आपल्या खास विनोदी शैलीने आणि भन्नाट मिमिक्रीने त्यांनी अनेक दशकं प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. आज बॉलिवूडमधील लोकप्रिय आणि यशस्वी कॉमेडियन म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र, इथपर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा प्रवास अजिबात सोपा नव्हता.
कधीकाळी अवघ्या 600 रुपयांच्या पगारावर नोकरी करणारे जॉनी लिव्हर मुंबईच्या रस्त्यांवर पेन विकायचे, तर ट्रेनमध्ये संत्री विकूनही त्यांनी दिवस काढले. छोट्या-छोट्या कामांपासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास पुढे हिंदी सिनेमातील एका मोठ्या नावापर्यंत पोहोचला.
जॉनी लिव्हर यांचा जन्म 14 ऑगस्ट 1957 रोजी आंध्र प्रदेशात झाला. त्यांचं शिक्षण सातवीपर्यंतच झालं. त्यांचे वडील हिंदुस्तान युनिलिव्हरमध्ये नोकरीला होते. वयाच्या अवघ्या 18व्या वर्षी जॉनी यांनीही याच कंपनीत काम करण्यास सुरुवात केली. त्या काळात त्यांना महिन्याला फक्त 600 रुपये पगार मिळत होता. मात्र, नोकरीसोबतच अभिनय आणि मिमिक्रीची आवड त्यांच्या मनात कायम होती.
अभिनेता होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून जॉनी लिव्हर यांनी मुंबईत अनेक छोटी-मोठी कामं केली. उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी रस्त्यावर पेन विकले, तर ट्रेनमध्ये प्रवास करताना संत्री विकण्याचं कामही केलं. पेन विकताना ते अनेक कलाकारांची नक्कल करायचे. त्यांची मिमिक्री पाहून लोकांचं लक्ष त्यांच्याकडे जाऊ लागलं. हळूहळू त्यांच्या विनोदी शैलीची चर्चा होऊ लागली आणि त्यांनी स्टँड-अप शोमध्येही आपली कला सादर करण्यास सुरुवात केली.
जॉनी लिव्हर यांच्या अभिनय आणि मिमिक्रीच्या कौशल्याची दखल ज्येष्ठ अभिनेते सुनील दत्त यांनी घेतली. त्यानंतर त्यांना 1982 मध्ये ‘दर्द का रिश्ता’ या चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळाली. यानंतर जॉनी यांनी मागे वळून पाहिलं नाही. 1988 मध्ये त्यांनी ‘हंसी के हंगामे’ नावाचं ऑडिओ कॅसेट प्रसिद्ध केलं. त्यांच्या विनोदी शैलीमुळे हे कॅसेटही लोकप्रिय झालं आणि त्यांची ओळख घराघरात पोहोचू लागली.
जॉनी लिव्हर यांच्या करिअरला खऱ्या अर्थाने मोठी झेप मिळाली ती 1993 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘बाजीगर’ या चित्रपटामुळे. या चित्रपटात त्यांनी साकारलेलं बबलू हे पात्र प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरलं. यानंतर जॉनी लिव्हर हे बॉलिवूडमधील आघाडीच्या कॉमेडियनपैकी एक बनले. 80 आणि 90च्या दशकात त्यांच्या विनोदी अभिनयाशिवाय अनेक चित्रपट अपूर्ण वाटायचे.
चार दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत जॉनी लिव्हर यांनी 350 पेक्षा जास्त चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. ‘बाजीगर’सोबतच ‘राजा हिंदुस्तानी’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘करण अर्जुन’, ‘फिर हेरा फेरी’, ‘गोलमाल 3’ आणि ‘दे दना दन’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. आजही ते मनोरंजन विश्वात सक्रिय आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, जॉनी लिव्हर यांची एकूण संपत्ती सुमारे 277 कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जातं.
जॉनी लिव्हर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी 1984 मध्ये सुजाता लिव्हर यांच्याशी लग्न केलं. या दाम्पत्याला दोन मुलं आहेत. त्यांची मुलगी जेमी लिव्हर आणि मुलगा जेसी लिव्हर हे दोघेही मनोरंजन क्षेत्राशी जोडलेले आहेत. रस्त्यावर पेन आणि ट्रेनमध्ये संत्री विकण्यापासून सुरू झालेला जॉनी लिव्हर यांचा प्रवास आज कोट्यवधींच्या संपत्तीपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, त्यांच्या यशामागे अभिनयाची आवड, मिमिक्रीचं कौशल्य आणि परिस्थितीशी दोन हात करण्याची जिद्द हीच खरी ताकद ठरली.