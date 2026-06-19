/Kajal Aggarwal Birthday: आलीशान घर, महागड्या गाड्या... काजल अग्रवालची नेटवर्थ माहितेय?

Kajal Aggarwal Net Worth: दक्षिण भारतीय अभिनेत्री काजल अग्रवाल ही चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक आहेत. आज काजलच्या वाढदिवसानिमित्ताने तिची एकूण संपत्ती आणि जीवनशैली याबद्दल...
Kajal Aggarwal Lifestyle, House, Fees, Net Worth: दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री काजल अग्रवाल ही केवळ आपल्या अभिनयामुळेच नव्हे तर तिच्या आलिशान जीवनशैलीमुळेही चर्चेत असते. दक्षिणेतील आघाडीच्या अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाणारी काजलने बॉलिवूडमध्येही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
काजल अग्रवालचा जन्म १९ जून १९८५ रोजी मुंबई येथे एका पंजाबी कुटुंबात झाला. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिने मॉडेलिंग क्षेत्रात पाऊल टाकले आणि त्यानंतर अभिनय क्षेत्रात करिअर घडवण्याचा निर्णय घेतला. मेहनत, सातत्य आणि अभिनय कौशल्याच्या जोरावर तिने दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले.
काजल अग्रवाल मुंबईतील एका प्रशस्त आणि आकर्षक घरात पती गौतम किचलूसोबत राहते. तिच्या घराची किंमत कोट्यवधी रुपयांमध्ये असल्याचे सांगितले जाते. याशिवाय मुंबईतील तिचे माहेरही विशेष आहे, कारण याच घरातून तिने आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. घराच्या सजावटीत काजलचा वैयक्तिक सहभाग असल्याचेही म्हटले जाते.
काजल आज दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक मागणी असलेल्या अभिनेत्रींपैकी एक आहे. विविध माध्यमांतील अहवालांनुसार, ती एका चित्रपटासाठी साधारण १ ते २ कोटी रुपये मानधन घेते. अभिनयासोबतच जाहिराती आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमधूनही तिचे मोठे उत्पन्न मिळते.
काजलला महागड्या गाड्यांची विशेष आवड आहे. तिच्या कार कलेक्शनमध्ये मिनी कूपर, ऑडीसह अनेक प्रीमियम वाहनांचा समावेश आहे. तिच्या वाहनसंग्रहाची एकूण किंमत काही कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचे मानले जाते.
चित्रपट, जाहिराती आणि इतर व्यावसायिक उपक्रमांमधून काजल दरवर्षी मोठी कमाई करते. विविध मीडिया अहवालांनुसार, तिची एकूण संपत्ती सुमारे ६६ कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. त्यामुळे ती दक्षिण भारतीय मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वाधिक यशस्वी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम अभिनेत्रींपैकी एक मानली जाते.
वैयक्तिक आयुष्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, काजलने २०२० मध्ये उद्योगपती गौतम किचलूसोबत विवाह केला. आज ती अभिनय, व्यवसायिक करार आणि कौटुंबिक आयुष्य यांचा समतोल साधत यशस्वी वाटचाल करत आहे.
काजल अग्रवालने २००४ मध्ये बॉलिवूडमधील क्यों! हो गया ना... या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले. मात्र, तिला खरी ओळख दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीत मिळाली. मगधीरा, थुप्पाक्की, बिझनेसमन आणि मर्सल यांसारख्या सुपरहिट चित्रपटांमुळे ती प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. तेलुगू आणि तमिळ चित्रपटसृष्टीतील अनेक आघाडीच्या अभिनेत्यांसोबत काम करत तिने स्टार अभिनेत्री म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे.