  • 4000 धावा आणि 400 विकेट… कोणीही मोडू शकला नाही या क्रिकेटरचा हा रेकॉर्ड, कोण आहे खेळाडू? जाणून घ्या

4000 धावा आणि 400 विकेट… कोणीही मोडू शकला नाही 'या' क्रिकेटरचा हा रेकॉर्ड, कोण आहे खेळाडू? जाणून घ्या

 Birthday Special : भारतीय संघातील असा एक पूर्व खेळाडू आहे ज्याचा 4000 धावा आणि 400 विकेटचा रेकॉर्ड आजवर कोणीही मोडू शकला नाहीये.   

Tejashree Gaikwad | Jan 06, 2026, 09:04 AM IST
भारतीय संघात असा एक खेळाडू होता ज्याने केलेला रेकॉर्ड आजही मोडणं शक्य नाही. हा रेकॉर्ड कोणी केला आहे याबद्दल तुम्हाला समजलंच असेल. आम्ही बोलत आहोत भारताचा दिग्गज पूर्व खेळाडू कपिल देव यांच्याबद्दल. कपिल देव यांचा आज ६ जानेवारी रोजी 66 व वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने त्याचबद्दल जाणून घेऊयात...    

कपिल देव किती महान खेळाडू होते, याचा अंदाज त्यांच्या कारकिर्दीकडे पाहूनच येतो. भारतासाठी त्यांनी तब्बल १३१ कसोटी सामने खेळले आणि इतक्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत केवळ एका सामन्यासाठीच त्यांना संघाबाहेर ठेवण्यात आले होते. हा आकडा त्यांच्या सातत्याची आणि फिटनेसची साक्ष देतो. 

हरियाणात जन्मलेल्या कपिल देव यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक विक्रम प्रस्थापित केले, त्यापैकी काही कालांतराने मोडले गेले, मात्र एक विक्रम आजही कोणालाही मोडता आलेला नाही. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक दिग्गज ऑलराउंडर झाले, पण ‘कपिल पाजी’ंच्या या विक्रमाजवळही कोणी पोहोचू शकले नाही.  

भारतीय क्रिकेटला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलणारे माजी महान कर्णधार कपिल देव आज, ६ जानेवारी २०२६ रोजी आपला ६७ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. १९८३ मधील तो ऐतिहासिक क्षण कोण विसरू शकतो, जेव्हा कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने लॉर्ड्स मैदानावर विश्वचषक जिंकत तिरंगा फडकावला. इंग्लंडने जन्म दिलेल्या खेळावर भारतही राज्य करू शकतो, हे त्या विजयाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिले.

कपिल देव हे अशा मोजक्या भारतीय खेळाडूंमध्ये होते, जे एकहाती सामन्याचा निकाल बदलू शकत. १९८३ विश्वचषकात झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताची अवस्था ३० धावांच्या आत पाच बाद अशी झाली असताना कपिल देव मैदानात उतरले आणि १७५ धावांची अविस्मरणीय खेळी करत भारतीय क्रिकेटचा प्रवासच बदलून टाकला.  

कपिल देव यांचा अटळ महारिकॉर्ड

माजी महान ऑलराउंडर कपिल देव हे कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासातील एकमेव खेळाडू आहेत, ज्यांनी ४००० हून अधिक धावा आणि ४०० पेक्षा जास्त बळी घेतले आहेत. 

भारतासाठी खेळलेल्या १३१ कसोटी सामन्यांत त्यांनी ३१.०५ च्या सरासरीने ५२४८ धावा केल्या आणि वेगवान गोलंदाजीच्या जोरावर ४३४ विकेट्स मिळवल्या. हा विक्रम किती अद्वितीय आहे, याची कल्पना यावरून येते की दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले इंग्लंडचे महान ऑलराउंडर इयान बॉथम यांनी कसोटीत ५२०० हून अधिक धावा केल्या असल्या तरी त्यांच्या खात्यात ३८३ विकेट्सच आहेत.  

रवींद्र जडेजासमोर इतिहास घडवण्याची संधी

सध्याच्या सक्रिय खेळाडूंमध्ये भारताचा स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हा एकमेव खेळाडू आहे, जो कपिल देव यांचा हा ऐतिहासिक विक्रम मोडू शकतो. जडेजाने आतापर्यंत ८९ कसोटी सामन्यांत ४०९५ धावा केल्या असून ३४८ बळी घेतले आहेत. जर त्याने आणखी ५२ विकेट्स मिळवल्या, तर कपिल देव यांच्यानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये ४००० हून अधिक धावा आणि ४०० विकेट्स घेणारा तो जगातील दुसरा खेळाडू ठरेल.  

