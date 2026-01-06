4000 धावा आणि 400 विकेट… कोणीही मोडू शकला नाही 'या' क्रिकेटरचा हा रेकॉर्ड, कोण आहे खेळाडू? जाणून घ्या
Birthday Special : भारतीय संघातील असा एक पूर्व खेळाडू आहे ज्याचा 4000 धावा आणि 400 विकेटचा रेकॉर्ड आजवर कोणीही मोडू शकला नाहीये.
Tejashree Gaikwad | Jan 06, 2026, 09:04 AM IST
भारतीय संघात असा एक खेळाडू होता ज्याने केलेला रेकॉर्ड आजही मोडणं शक्य नाही. हा रेकॉर्ड कोणी केला आहे याबद्दल तुम्हाला समजलंच असेल. आम्ही बोलत आहोत भारताचा दिग्गज पूर्व खेळाडू कपिल देव यांच्याबद्दल. कपिल देव यांचा आज ६ जानेवारी रोजी 66 व वाढदिवस साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने त्याचबद्दल जाणून घेऊयात...
भारतीय क्रिकेटला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलणारे माजी महान कर्णधार कपिल देव आज, ६ जानेवारी २०२६ रोजी आपला ६७ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. १९८३ मधील तो ऐतिहासिक क्षण कोण विसरू शकतो, जेव्हा कपिल देव यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने लॉर्ड्स मैदानावर विश्वचषक जिंकत तिरंगा फडकावला. इंग्लंडने जन्म दिलेल्या खेळावर भारतही राज्य करू शकतो, हे त्या विजयाने संपूर्ण जगाला दाखवून दिले.
कपिल देव यांचा अटळ महारिकॉर्ड
भारतासाठी खेळलेल्या १३१ कसोटी सामन्यांत त्यांनी ३१.०५ च्या सरासरीने ५२४८ धावा केल्या आणि वेगवान गोलंदाजीच्या जोरावर ४३४ विकेट्स मिळवल्या. हा विक्रम किती अद्वितीय आहे, याची कल्पना यावरून येते की दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले इंग्लंडचे महान ऑलराउंडर इयान बॉथम यांनी कसोटीत ५२०० हून अधिक धावा केल्या असल्या तरी त्यांच्या खात्यात ३८३ विकेट्सच आहेत.
