English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Birthday Special: हनुमानजींच्या आशीर्वादासह जागतिक क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवणारा परदेशी खेळाडू आहे तरी कोण?

Birthday Special: हनुमानजींच्या आशीर्वादासह जागतिक क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवणारा परदेशी खेळाडू आहे तरी कोण?

Happy Birthday Keshav Maharaj: आज दक्षिण आफ्रिकेचा डावखुरा फिरकीपटूचा वाढदिवस आहे. हा खेळाडू जरी परदेशी असला तरी तो हनुमानाचा मोठा भक्त आहे. त्याची गोष्ट आज जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 07, 2026, 09:33 AM IST
twitter
1/9

Happy Birthday Keshav Maharaj

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सातत्याने नवे विक्रम रचणारा एक परदेशी क्रिकेटपटू अनेकदा चर्चेत असतो. दक्षिण आफ्रिकेचा डावखुरा फिरकीपटू केशव महाराज याने आपल्या अप्रतिम कामगिरीने क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आज, ७ फेब्रुवारी रोजी हा खेळाडू 36 वा वाढदिसव साजरा करत आहे. 

twitter
2/9

भक्ती आणि खेळ यांचा सुंदर संगम

Happy Birthday Keshav Maharaj

 केशव महाराज हा केवळ उत्कृष्ट क्रिकेटपटूच नाही, तर तो श्रीराम आणि हनुमानजींचा निस्सीम भक्तही आहे. त्याची श्रद्धा आणि संस्कार त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात स्पष्टपणे दिसून येतात. भारतीय वंशाचा असलेला केशव दक्षिण आफ्रिकेत जन्मला आणि वाढला असला, तरी आजही तो हिंदू परंपरा आणि रीतिरिवाज जपतो. त्यामुळेच तो सोशल मीडियावरही चाहत्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.   

twitter
3/9

भारताशी खोल नातं

Happy Birthday Keshav Maharaj

केशव महाराजच्या कुटुंबाची मुळे भारतात, उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर जिल्ह्यात आहेत. 1874 साली त्याचे पूर्वज रोजगाराच्या शोधात डरबनला गेले आणि तिथेच स्थायिक झाले. भारताशी असलेलं हे ऐतिहासिक आणि भावनिक नातं केशव नेहमी अभिमानाने जपतो. विशेष म्हणजे त्याचे वडीलही दक्षिण आफ्रिकेत घरगुती क्रिकेट खेळले होते.

twitter
4/9

Happy Birthday Keshav Maharaj

300 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय बळी केशव महाराजने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 300 हून अधिक विकेट्स घेण्याचा टप्पा पार केला आहे. आतापर्यंत त्याने 59 कसोटी सामन्यांत 203 विकेट्स 49 एकदिवसीय सामन्यांत 63 विकेट्स 39 टी-20 सामन्यांत 38 विकेट्स   

twitter
5/9

Happy Birthday Keshav Maharaj

केशव महाराजचे पूर्वज मूळचे भारतातील होते आणि नंतर ते दक्षिण आफ्रिकेत स्थायिक झाले. तरीसुद्धा, भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि मूल्यांशी केशव आजही घट्ट जोडलेला आहे. 

twitter
6/9

Happy Birthday Keshav Maharaj

 त्याची पत्नी लेरिशा मुनसामी जरी डरबनची असली, तरी तिलाही भारतीय संस्कृतीबद्दल विशेष आपुलकी आहे. तिच्या आयुष्यातही भारताचं एक वेगळं स्थान आहे.

twitter
7/9

Happy Birthday Keshav Maharaj

केशव आणि लेरिशा दोघांच्याही जीवनात भारतीय परंपरेचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. त्यांच्या या भारताशी असलेल्या भावनिक आणि सांस्कृतिक नात्यामुळेच चाहते त्यांच्याकडे केवळ खेळाडू म्हणून नाही, तर एका वेगळ्या ओळखीच्या व्यक्तिमत्त्व म्हणून पाहतात.  

twitter
8/9

Happy Birthday Keshav Maharaj

भक्ती, शिस्त आणि कौशल्य यांच्या जोरावर केशव महाराज आज जागतिक क्रिकेटमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करत आहे.  

twitter
9/9

Happy Birthday Keshav Maharaj

भारतीय वंशाचा असलेला केशव जरी दक्षिण आफ्रिकेकडून क्रिकेट खेळत असला, तरी त्याचं भारताशी नातं आजही तितकंच घट्ट आहे. त्याची झलक त्याच्या सोशल मीडिया पोस्ट्समधून, विशेषतः इंस्टाग्रामवर, स्पष्टपणे पाहायला मिळते.  

twitter
पुढील
अल्बम

सुनेत्रा पवारांच्या बारामतीमधील घरातील 'ते' फोटो चर्चेत; दोन्ही NCP एकत्र येण्याचा मार्ग मोकळा?

पुढील अल्बम

सुनेत्रा पवारांच्या बारामतीमधील घरातील &#039;ते&#039; फोटो चर्चेत; दोन्ही NCP एकत्र येण्याचा मार्ग मोकळा?

सुनेत्रा पवारांच्या बारामतीमधील घरातील 'ते' फोटो चर्चेत; दोन्ही NCP एकत्र येण्याचा मार्ग मोकळा?

सुनेत्रा पवारांच्या बारामतीमधील घरातील 'ते' फोटो चर्चेत; दोन्ही NCP एकत्र येण्याचा मार्ग मोकळा? 8
बिहारी बाबू वैभव सुर्यवंशीने वर्ल्डकप फायनलमध्ये तोडले &#039;इतके&#039; रेकॉर्ड, MS धोनीसोबत का होतेय तुलना?

बिहारी बाबू वैभव सुर्यवंशीने वर्ल्डकप फायनलमध्ये तोडले 'इतके' रेकॉर्ड, MS धोनीसोबत का होतेय तुलना?

बिहारी बाबू वैभव सुर्यवंशीने वर्ल्डकप फायनलमध्ये तोडले 'इतके' रेकॉर्ड, MS धोनीसोबत का होतेय तुलना? 8
Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Rose Day Wishes in Marathi:प्रेमाच्या या गुलाबी दिवशी ... खास व्यक्तींना पाठवा Rose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages 9
या &#039;रोज डे&#039;ला फक्त गुलाबच का? द्या &#039;हे&#039; काही युनिक गिफ्ट!

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट!

या 'रोज डे'ला फक्त गुलाबच का? द्या 'हे' काही युनिक गिफ्ट! 8