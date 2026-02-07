Birthday Special: हनुमानजींच्या आशीर्वादासह जागतिक क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवणारा परदेशी खेळाडू आहे तरी कोण?
Happy Birthday Keshav Maharaj: आज दक्षिण आफ्रिकेचा डावखुरा फिरकीपटूचा वाढदिवस आहे. हा खेळाडू जरी परदेशी असला तरी तो हनुमानाचा मोठा भक्त आहे. त्याची गोष्ट आज जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 07, 2026, 09:33 AM IST
1/9
2/9
भक्ती आणि खेळ यांचा सुंदर संगम
केशव महाराज हा केवळ उत्कृष्ट क्रिकेटपटूच नाही, तर तो श्रीराम आणि हनुमानजींचा निस्सीम भक्तही आहे. त्याची श्रद्धा आणि संस्कार त्याच्या व्यक्तिमत्त्वात स्पष्टपणे दिसून येतात. भारतीय वंशाचा असलेला केशव दक्षिण आफ्रिकेत जन्मला आणि वाढला असला, तरी आजही तो हिंदू परंपरा आणि रीतिरिवाज जपतो. त्यामुळेच तो सोशल मीडियावरही चाहत्यांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे.
3/9
भारताशी खोल नातं
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9