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पहिलं लग्न अवघ्या सहा वर्षांत मोडलं, नंतर अनुपम खेर यांच्यासोबत बांधली संसाराची गाठ; किरण खेर यांचे पहिले पती कोण?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 14, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 12:19 PM IST

Happy Birthday Kirron Kher: बॉलिवूड अभिनेत्री आणि राजकारणी किरण खेर या त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे अनेकदा चर्चेत असतात. आज त्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने त्यांच्या लग्नाबद्दल आणि इतर गोष्टींबद्दल जाणून घेऊयात. 

 

Happy Birthday Kirron Kher1/8

Kirron Kher First Husband: अभिनेत्री आणि खासदार किरण खेर  यांचा जन्म 14 जून 1952 रोजी झाला. त्यांनी रंगभूमी, चित्रपट, दूरचित्रवाणी आणि राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत आपला ठसा उमटवला आहे.

 

Happy Birthday Kirron Kher2/8

अनेक दशकांपासून मनोरंजन विश्वात सक्रिय असलेल्या किरण खेर यांनी आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. आज आपण त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल जाणून घेऊयात. 

 

Happy Birthday Kirron Kher3/8

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार किरण खेर या त्यांच्या अभिनयासोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही नेहमी चर्चेत असतात. आज त्यांची आणिअनुपम खेर  यांची जोडी चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय असली, तरी अनुपम खेर यांच्याशी विवाह करण्यापूर्वी किरण खेर यांचे एक लग्न झाले होते, हे अनेकांना माहिती नाही.

 

Happy Birthday Kirron Kher4/8

किरण खेर यांनी मनोरंजन क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वप्न पाहत मुंबईत पाऊल ठेवले. याच काळात त्यांची ओळख उद्योगपती आणि चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित वित्तपुरवठादार गौतम बेरी यांच्याशी झाली. ओळखीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि दोघांनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला.

 

Happy Birthday Kirron Kher5/8

लग्नानंतर त्यांच्या आयुष्यात मुलगा सिकंदरचा जन्म झाला. मात्र, कालांतराने दोघांच्या नात्यात मतभेद वाढू लागले. अखेर लग्नाच्या अवघ्या सहा वर्षांनंतर त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी त्यांचा मुलगा सिकंदर लहान होता.

 

Happy Birthday Kirron Kher6/8

किरण आणि अनुपम खेर यांना एकत्र मूल नसले तरी अनुपम खेर यांनी सिकंदरला स्वतःच्या मुलाप्रमाणे जपले. आजही दोघांमध्ये अतिशय घट्ट नातं असून सिकंदरही अनुपम खेर यांच्याशी विशेष जिव्हाळ्याचं नातं शेअर करतो.

 

Happy Birthday Kirron Kher7/8

पहिलं लग्न मोडल्यानंतर किरण खेर यांच्या आयुष्यात अनुपम खेर यांची एन्ट्री झाली. मैत्रीचे रूपांतर प्रेमात झाले आणि दोघांनी विवाह केला. त्यानंतरच्या अनेक दशकांपासून ही जोडी एकत्र असून, बॉलिवूडमधील यशस्वी जोडप्यांपैकी एक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.

 

 

Happy Birthday Kirron Kher8/8

दरम्यान, किरण खेर यांनी अभिनय, राजकारण आणि दूरचित्रवाणी या तिन्ही क्षेत्रांत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. काही वर्षांपूर्वी त्यांना रक्ताशी संबंधित कर्करोगाचे निदान झाले होते. दीर्घ उपचारानंतर त्यांनी या आजारावर यशस्वी मात करत पुन्हा सक्रिय आयुष्याची सुरुवात केली.

 

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