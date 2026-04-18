Happy Birthday KL Rahul: केएल राहुलच्या नावामागे आहे फारच रंजक गोष्ट, आईने 28 वर्ष जपून ठेवले होते 'हे' गुपित
Story Behind KL Rahul Name: केएल राहुलच्या नावामागची गोष्ट खूपच रंजक आणि थोडी फिल्मी आहे. भारताच्या संघातील आघाडीचा फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा केएल राहुलचा आज 18 एप्रिल रोजी वाढदिवस आहे. वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्याच्या नावामागची रंजक गोष्ट...
Tejashree Gaikwad | Apr 18, 2026, 07:51 AM IST
राहुल हे नाव त्याला एका छोट्या चुकीमुळे मिळालं. त्यांचे वडील के. एन. लोकेश हे क्रिकेटप्रेमी असून दिग्गज फलंदाज सुनील गावसकर यांचे मोठे चाहते होते. त्यांनी ठरवलं होतं की आपल्या मुलाचं नाव गावसकर यांच्या मुलावर ठेवायचं. मात्र नाव ठेवताना त्यांना ‘रोहन’ ऐवजी ‘राहुल’ असं नाव आठवलं आणि तिथेच ही चूक झाली. त्या चुकीमुळेच ‘केएल राहुल’ हे नाव जन्माला आलं.
