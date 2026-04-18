  • Happy Birthday KL Rahul: केएल राहुलच्या नावामागे आहे फारच रंजक गोष्ट, आईने 28 वर्ष जपून ठेवले होते हे गुपित

Happy Birthday KL Rahul: केएल राहुलच्या नावामागे आहे फारच रंजक गोष्ट, आईने 28 वर्ष जपून ठेवले होते 'हे' गुपित

Story Behind KL Rahul Name: केएल राहुलच्या नावामागची गोष्ट खूपच रंजक आणि थोडी फिल्मी आहे. भारताच्या संघातील आघाडीचा फलंदाज म्हणून ओळखला जाणारा केएल राहुलचा आज 18 एप्रिल रोजी वाढदिवस आहे. वाढदिवसानिमित्ताने जाणून घेऊयात त्याच्या नावामागची रंजक गोष्ट...  

Tejashree Gaikwad | Apr 18, 2026, 07:51 AM IST
Happy Birthday KL Rahul

आज भारताचा आघाडीचा खेळाडू केएल राहुलचा 33 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. राहुलचा जन्म 18 एप्रिल 1992 रोजी बेंगळुरूमध्ये झाला. चाहत्यांमध्ये ‘केएल’ म्हणून ओळखला जाणारा हा खेळाडू आपल्या नावामुळेही नेहमी चर्चेत राहतो.  

Happy Birthday KL Rahul

केएल राहुलच्या नावामागची कहाणी जितकी वेगळी आहे, तितकीच ती रंजकही आहे. लोकेश राहुल याचं पूर्ण नाव आहे कनानुर लोकेश राहुल. त्याच्या वडिलांनी हे नाव ठेवलं आहे.   

Happy Birthday KL Rahul

त्यांच्या वडिलांना, डॉ. के. एन. लोकेश यांना माजी दिग्गज क्रिकेटपटू सुनील गावसकर यांची खूप आवड होती. त्यामुळे त्यांनी ठरवलं होतं की मुलगा झाल्यावर त्याचं नाव गावसकर यांच्या मुलाच्या नावावर ठेवायचं.  

Happy Birthday KL Rahul

राहुल हे नाव त्याला एका छोट्या चुकीमुळे मिळालं. त्यांचे वडील के. एन. लोकेश हे क्रिकेटप्रेमी असून दिग्गज फलंदाज सुनील गावसकर यांचे मोठे चाहते होते. त्यांनी ठरवलं होतं की आपल्या मुलाचं नाव गावसकर यांच्या मुलावर ठेवायचं. मात्र नाव ठेवताना त्यांना ‘रोहन’ ऐवजी ‘राहुल’ असं नाव आठवलं आणि तिथेच ही चूक झाली. त्या चुकीमुळेच ‘केएल राहुल’ हे नाव जन्माला आलं.  

Happy Birthday KL Rahul

विशेष म्हणजे, या नावामागचं खरं कारण त्यांच्या आईने तब्बल 28 वर्षं त्यांच्यापासून लपवून ठेवलं. त्या नेहमी सांगायच्या की, शाहरुख खानच्या चित्रपटातलं ‘राहुल’ हे नाव आवडल्यामुळे ते ठेवण्यात आलं. पण खरी गोष्ट राहुलला खूप उशिरा कळली.  

Happy Birthday KL Rahul

घरच्यांची इच्छा वेगळी असली तरी राहुलने स्वतःचा मार्ग निवडला. त्यांच्या आईला ते इंजिनिअर व्हावं असं वाटत होतं, पण लहानपणापासूनच क्रिकेटकडे त्यांचा ओढा होता. अवघ्या दहा वर्षांच्या वयापासून त्यांनी सराव सुरू केला आणि कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनपर्यंत रोज बसने लांबचा प्रवास करत मेहनत घेतली.  

Happy Birthday KL Rahul

आज त्याच मेहनतीच्या जोरावर राहुल भारतीय संघातील महत्त्वाचा फलंदाज बनला आहे. आयपीएल 2026 मध्येही त्याची कामगिरी उठून दिसत आहे. तो अधिक आत्मविश्वासाने खेळताना दिसतो आणि आपल्या संघासाठी मोठे धावसंख्या उभारतो.  

Happy Birthday KL Rahul

नाव जरी चुकून मिळालं असलं, तरी त्या नावाला मोठं करण्याचं काम राहुलने स्वतःच्या खेळाने केलं आहे. आज तो भारतीय क्रिकेटमधील एक चमकता तारा आहे.  

IPL 2026 मध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या यादीत आरसीबीचा कर्णधार अव्वल स्थानावर, वैभव सूर्यवंशीला टाकलं मागे

IPL 2026 मध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या यादीत आरसीबीचा कर्णधार अव्वल स्थानावर, वैभव सूर्यवंशीला टाकलं मागे

IPL 2026 मध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या यादीत आरसीबीचा कर्णधार अव्वल स्थानावर, वैभव सूर्यवंशीला टाकलं मागे 6
Yamaha ने लाँच केली Hybrid Scooter; पैसे जास्त खर्च न करता मिळणार 65KM चा दमदार मायलेज, किंमत फक्त...

Yamaha ने लाँच केली Hybrid Scooter; पैसे जास्त खर्च न करता मिळणार 65KM चा दमदार मायलेज, किंमत फक्त... 8
आलिया भट्टच्या बहिणीने सोशल मिडियावर दिले खास सरप्राईज! शाहीनने उरकला गुपचुप साखरपुडा

आलिया भट्टच्या बहिणीने सोशल मिडियावर दिले खास सरप्राईज! शाहीनने उरकला गुपचुप साखरपुडा 6
२८ किलो सोने, १,२५० किलो चांदी आणि १०,५०० साड्या! १९७० च्या दशकातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रीला तुम्ही ओळखू शकता का?

२८ किलो सोने, १,२५० किलो चांदी आणि १०,५०० साड्या! १९७० च्या दशकातील सर्वात श्रीमंत अभिनेत्रीला तुम्ही ओळखू शकता का? 8