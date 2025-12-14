Happy Birthday Kuldeep Yadav: टीम इंडियाचा स्पिनर कुलदीप यादव करतो बक्कळ कमाई, वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या Net Worth
Kuldeep Yadav Net Worth: टीम इंडियाचा गोलंदाज कुलदीप यादव याचा आज १४ डिसेंबर रोजी वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने त्याची संपत्ती किती आहे? त्याचे कमाईचे सोर्सेस काय आहेत? याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.
Tejashree Gaikwad | Dec 14, 2025, 07:32 AM IST
Happy Birthday Kuldeep Yadav
भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. सध्याच्या घडीला कुलदीपला भारतातील सर्वोत्तम स्पिनर्सपैकी एक मानले जाते. आपल्या फिरकीच्या जादूने त्याने अनेक सामने आणि विक्रम गाजवले आहेत. साध्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेला हा खेळाडू आज कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे आणि हे सर्व त्याने मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर मिळवले आहे.
उत्तर प्रदेशात जन्म
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कामगिरी
कुलदीप यादवने आतापर्यंत भारतासाठी 13 कसोटी सामने खेळत 56 विकेट्स घेतल्या आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने 106 सामने खेळून 172 विकेट्स पटकावल्या आहेत. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही त्याची कामगिरी प्रभावी असून 40 सामन्यांत 69 विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. विशेष म्हणजे, याच वर्षी झालेल्या टी-20 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचाही तो महत्त्वाचा भाग होता.
किती आहे कुलदीपची नेट वर्थ?
मॅच फी किती?
IPL आणि जाहिरातींमधून मोठी कमाई
कुलदीपची कमाई केवळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपुरती मर्यादित नाही. आयपीएलमधूनही तो मोठी रक्कम कमावतो. यंदा दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला 13.5 कोटी रुपयांमध्ये रिटेन केले असून त्यामुळे त्याच्या संपत्तीत मोठी भर पडली आहे. याशिवाय, कुलदीप विविध ब्रँड्सच्या जाहिरातींमधूनही कमाई करतो. अॅडिडास, ऐस मनी ट्रान्सफर, ओप्पा यांसारख्या नामांकित ब्रँड्ससोबत त्याचे एंडोर्समेंट करार आहेत.
