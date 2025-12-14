English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Happy Birthday Kuldeep Yadav: टीम इंडियाचा स्पिनर कुलदीप यादव करतो बक्कळ कमाई, वाढदिवसानिमित्त जाणून घ्या Net Worth

Kuldeep Yadav Net Worth: टीम इंडियाचा गोलंदाज कुलदीप यादव याचा आज १४ डिसेंबर रोजी वाढदिवस आहे. यानिमित्ताने त्याची संपत्ती किती आहे? त्याचे कमाईचे सोर्सेस काय आहेत? याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Dec 14, 2025, 07:32 AM IST
Happy Birthday Kuldeep Yadav

Kuldeep Yadav Birthday

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव आज आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. सध्याच्या घडीला कुलदीपला भारतातील सर्वोत्तम स्पिनर्सपैकी एक मानले जाते. आपल्या फिरकीच्या जादूने त्याने अनेक सामने आणि विक्रम गाजवले आहेत. साध्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेला हा खेळाडू आज कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे आणि हे सर्व त्याने मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर मिळवले आहे.  

उत्तर प्रदेशात जन्म

Kuldeep Yadav Birthday

14 डिसेंबर 1994 रोजी उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात जन्मलेल्या कुलदीपने संघर्षातून वाट काढत टीम इंडियामध्ये स्थान मिळवले. सुरुवातीला संधी मिळवण्यासाठी झगडावे लागले, पण आज तो जागतिक क्रिकेटमध्ये एक ओळख बनला आहे. लहान कुटुंबातून आलेला कुलदीप सध्या आलिशान घर आणि महागड्या गाड्यांचा मालक आहे.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील कामगिरी

Kuldeep Yadav Birthday

कुलदीप यादवने आतापर्यंत भारतासाठी 13 कसोटी सामने खेळत 56 विकेट्स घेतल्या आहेत. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये त्याने 106 सामने खेळून 172 विकेट्स पटकावल्या आहेत. टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही त्याची कामगिरी प्रभावी असून 40 सामन्यांत 69 विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. विशेष म्हणजे, याच वर्षी झालेल्या टी-20 वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचाही तो महत्त्वाचा भाग होता.

किती आहे कुलदीपची नेट वर्थ?

Kuldeep Yadav Birthday

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार कुलदीप यादवची एकूण नेट वर्थ सुमारे 35 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. तो बीसीसीआयच्या ग्रेड-बी करारात असून त्यातून त्याला दरवर्षी सुमारे 3 कोटी रुपये मिळतात. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय सामने खेळल्याबद्दल त्याला मॅच फी वेगळी मिळते.

मॅच फी किती?

Kuldeep Yadav Birthday

बीसीसीआयकडून कसोटी सामन्यासाठी 15 लाख, वनडेसाठी 6 लाख आणि टी-20 साठी 3 लाख रुपये फी दिली जाते. जर खेळाडू प्लेइंग-11 मध्ये नसेल, तर त्याला अर्धी मॅच फी मिळते.

IPL आणि जाहिरातींमधून मोठी कमाई

Kuldeep Yadav Birthday

कुलदीपची कमाई केवळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपुरती मर्यादित नाही. आयपीएलमधूनही तो मोठी रक्कम कमावतो. यंदा दिल्ली कॅपिटल्सने त्याला 13.5 कोटी रुपयांमध्ये रिटेन केले असून त्यामुळे त्याच्या संपत्तीत मोठी भर पडली आहे. याशिवाय, कुलदीप विविध ब्रँड्सच्या जाहिरातींमधूनही कमाई करतो. अ‍ॅडिडास, ऐस मनी ट्रान्सफर, ओप्पा यांसारख्या नामांकित ब्रँड्ससोबत त्याचे एंडोर्समेंट करार आहेत.

लक्झरी कार्स आणि आलिशान घर

Kuldeep Yadav Birthday

कुलदीप यादवच्या गॅरेजमध्येही महागड्या गाड्यांची रेलचेल आहे. मीडिया माहितीनुसार, त्याच्याकडे फोर्ड इकोस्पोर्ट आणि ऑडी A6 सारख्या लक्झरी कार्स आहेत. तसेच, कानपूरमध्ये त्याचे एक भव्य आणि आलिशान घर आहे.

यादवचे करिअर

Kuldeep Yadav Birthday

ज्या वेगाने कुलदीप यादवचे करिअर पुढे जात आहे, ते पाहता येत्या काळात त्याची लोकप्रियता आणि नेट वर्थ आणखी वाढणार, यात शंका नाही.

