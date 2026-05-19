Birthday Special: आयटी कर्मचाऱ्याचे अपहरण अन् मारहाण...'या' अभिनेत्रीवर गंभीर आरोप; नेमकं प्रकरण काय?

Happy Birthday Lakshmi Menon: प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेत्री 2025 साली वादात सापडली होती. आज तिच्या वाढदिवसानिमिताने चला, हे संपूर्ण प्रकरण नेमके काय आहे ते जाणून घेऊया.
साऊथ चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री लक्ष्मी मेनन २०२५ साली एका गंभीर वादामुळे चर्चेत आली होती. अभिनयामुळे चाहत्यांच्या मनात स्थान निर्माण करणाऱ्या लक्ष्मी मेननवर अपहरण आणि मारहाणीचे गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे केरळसह संपूर्ण साऊथ फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून सोशल मीडियावरही याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती.
लक्ष्मी मेनन या प्रसिद्ध साऊथ इंडियन अभिनेत्रीचा आज वाढदिवस आहे. या निमित्त्ताने हे जून प्रकरण जाणून घेऊयात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कोचीमधील एका आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत त्याने असा आरोप केला आहे की, लक्ष्मी मेनन आणि आणखी तीन जणांनी मिळून त्याचे अपहरण केले आणि त्यानंतर त्याच्यावर मारहाण करण्यात आली. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकार अत्यंत धक्कादायक होता आणि त्याला मानसिक तसेच शारीरिक त्रास सहन करावा लागला.
या तक्रारीनंतर कोची पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत अभिनेत्रीविरोधात गुन्हा नोंदवला. पोलिस आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात नाव असलेल्या इतर तीन आरोपींना अटक करण्यात आली . मात्र लक्ष्मी मेनन अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेली नाही. त्यामुळे ती सध्या फरार असल्याची चर्चा रंगली .
या संपूर्ण प्रकरणामुळे लक्ष्मी मेननच्या करिअरवर परिणाम झाला. कारण साऊथ इंडस्ट्रीमध्ये ती एक लोकप्रिय आणि ओळख निर्माण केलेली अभिनेत्री मानली जाते. तिच्यावर असे गंभीर आरोप झाल्याने चाहत्यांमध्येही आश्चर्य व्यक्त केलं गेलं. काही जण या आरोपांवर विश्वास ठेवत असताना, तर काहीजण तपास पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढू नये, अशी भूमिका घेतली.
लक्ष्मी मेनन हिचा जन्म १९ मे १९९६ रोजी केरळमधील कोची येथे झाला. तिचे वडील राधाकृष्णन मेनन हे कलाकार असून ते दुबईमध्ये वास्तव्यास आहेत, तर तिची आई उषा मेनन या डान्स टीचर आहेत. लहानपणापासूनच कलाक्षेत्राची आवड असलेल्या लक्ष्मीने अभिनय क्षेत्रात लवकरच पदार्पण केलं.
२०१२ मध्ये आलेल्या सुंदर पांडियन या चित्रपटातून तिने मुख्य अभिनेत्री म्हणून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला. पहिल्याच चित्रपटातून तिने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आणि त्यानंतर तमिळ, मल्याळम तसेच कन्नड चित्रपटांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. आपल्या साध्या अभिनयशैलीमुळे आणि स्क्रीनवरील नैसर्गिक उपस्थितीमुळे ती प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री बनली.
यावर्षी ती शब्दम या चित्रपटात दिसली होती. मात्र आता अभिनयापेक्षा तिचं नाव या वादग्रस्त प्रकरणामुळे अधिक चर्चेत आलं आहे. या आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, हे आगामी तपास आणि पोलिस चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.