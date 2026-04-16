  • Birthday Special: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असताना दोन मॉडेल्सना केलं डेट, नंतर पडली एका विवाहित खेळाडूच्या प्रेमात, कोण आहे ही अभिनेत्री?

Birthday Special:  ही बॉलीवूड अभिनेत्री आणि मॉडेल आज 16 एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. तिचा आज 48 वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने तिच्याबद्दल काही माहिती जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Apr 16, 2026, 08:00 AM IST
Happy Birthday Lara Dutta

माजी मिस युनिव्हर्स, बॉलिवूड अभिनेत्री आणि मॉडेल लारा दत्ता हिचा16 एप्रिल हा वाढदिवस. 1978 साली उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे तिचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच ती हुशार आणि आत्मविश्वासू होती. 2000 साली तिने मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकून भारताचं नाव जागतिक स्तरावर उजळवलं. तिने नंतर ग्लॅमर विश्वात मोठी झेप घेतली, करिअरचा प्रवास मात्र एवढा खास झाला नाही.   

अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं

मॉडेलिंगमधून बॉलिव्हूडमध्ये आलेल्या लाराने अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं, पण तिच्या वैयक्तिक आयुष्याने अनेकदा चर्चेत राहणं पसंत केलं.   

मिस युनिव्हर्स होण्यापूर्वीच रिलेशनशिपमध्ये

सुरुवातीच्या काळातच तिचं नाव अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींशी जोडलं गेलं. केली दोरजी हा तिचा पहिला चर्चेत आलेला साथीदार. मिस युनिव्हर्स होण्यापूर्वीच दोघं रिलेशनशिपमध्ये होते आणि नंतर त्यांनी ते उघडपणे मान्यही केलं. काही काळ ते लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते, जे त्या काळात खूप चर्चेचं कारण ठरलं.  

लाराचं नाव अनेकांशी जोडलं गेलं

मात्र या नात्यात असतानाच लाराचं नाव डिनो मोरिया याच्यासोबत जोडायला सुरुवात झाली. या गोष्टीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याभोवती वाद निर्माण झाले. याच काळात तिचं नाव आंतरराष्ट्रीय गोल्फपटू टायगर वुड्स याच्यासोबतही जोडलं गेलं होतं. या सर्व चर्चांमुळे माध्यमांमध्ये तिच्या नात्यांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर बातम्या झळकल्या. केली दोरजीने काही गोष्टी सार्वजनिकपणे सांगितल्यानंतर या वादाला आणखी उधाण आलं. अखेर या नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आणि लाराने त्या टप्प्याला पूर्णविराम दिला.  

टेनिसपटू महेश भूपतीची लग्न

यानंतर तिच्या आयुष्यात आला भारतीय टेनिसपटू महेश भूपती. त्याच्या सोबतच्या नात्याबाबतही सुरुवातीला वाद झाले, कारण त्या वेळी महेशच आधीच लग्न झालेलं होतं. त्याची माजी पत्नी श्वेता जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत या बाबत उल्लेख केला होता. मात्र पुढे महेश आणि श्वेता यांचा घटस्फोट झाला आणि त्यानंतर लारा आणि महेश यांनी 2011 साली लग्न केलं.   

आयुष्यात स्थैर्य आलं

या विवाहानंतर लाराच्या आयुष्यात स्थैर्य आलं असं मानलं जातं. 2012 साली त्यांच्या घरी मुलीचा जन्म झाला आणि तिने आपल्या कुटुंबीय आयुष्याला प्राधान्य दिलं.  

करिअर

करिअरच्या दृष्टीने पाहता, लाराने ‘अंदाज’, ‘नो एंट्री’, ‘भागम भाग’ यांसारख्या चित्रपटांमध्ये काम केलं. तिच्या अभिनयाला काही ठिकाणी प्रशंसा मिळाली, पण ती सतत मुख्य प्रवाहात राहू शकली नाही. शेवटचं ती 2016 साली अजहर या चित्रपटात छोट्या भूमिकेत दिसली होती. त्यानंतर ती प्रामुख्याने कुटुंब, फिटनेस आणि इतर उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करताना दिसते.  

वाद, चढ-उतार आणि वैयक्तिक निर्णय

लारा दत्ताचा प्रवास हा केवळ ग्लॅमर आणि यशाचा नाही, तर वाद, चढ-उतार आणि वैयक्तिक निर्णयांनी भरलेला आहे. तिच्या आयुष्यातील या सगळ्या टप्प्यांमुळे ती आजही चर्चेत राहणारी व्यक्ती आहे.  

