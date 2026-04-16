Birthday Special: लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असताना दोन मॉडेल्सना केलं डेट, नंतर पडली एका विवाहित खेळाडूच्या प्रेमात, कोण आहे ही अभिनेत्री?
Birthday Special: ही बॉलीवूड अभिनेत्री आणि मॉडेल आज 16 एप्रिल रोजी आपला वाढदिवस साजरा करत आहे. तिचा आज 48 वा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने तिच्याबद्दल काही माहिती जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Apr 16, 2026, 08:00 AM IST
Happy Birthday Lara Dutta
माजी मिस युनिव्हर्स, बॉलिवूड अभिनेत्री आणि मॉडेल लारा दत्ता हिचा16 एप्रिल हा वाढदिवस. 1978 साली उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथे तिचा जन्म झाला. लहानपणापासूनच ती हुशार आणि आत्मविश्वासू होती. 2000 साली तिने मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकून भारताचं नाव जागतिक स्तरावर उजळवलं. तिने नंतर ग्लॅमर विश्वात मोठी झेप घेतली, करिअरचा प्रवास मात्र एवढा खास झाला नाही.
अनेक चित्रपटांमध्ये काम केलं
मिस युनिव्हर्स होण्यापूर्वीच रिलेशनशिपमध्ये
लाराचं नाव अनेकांशी जोडलं गेलं
मात्र या नात्यात असतानाच लाराचं नाव डिनो मोरिया याच्यासोबत जोडायला सुरुवात झाली. या गोष्टीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याभोवती वाद निर्माण झाले. याच काळात तिचं नाव आंतरराष्ट्रीय गोल्फपटू टायगर वुड्स याच्यासोबतही जोडलं गेलं होतं. या सर्व चर्चांमुळे माध्यमांमध्ये तिच्या नात्यांबद्दल मोठ्या प्रमाणावर बातम्या झळकल्या. केली दोरजीने काही गोष्टी सार्वजनिकपणे सांगितल्यानंतर या वादाला आणखी उधाण आलं. अखेर या नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आणि लाराने त्या टप्प्याला पूर्णविराम दिला.
टेनिसपटू महेश भूपतीची लग्न
यानंतर तिच्या आयुष्यात आला भारतीय टेनिसपटू महेश भूपती. त्याच्या सोबतच्या नात्याबाबतही सुरुवातीला वाद झाले, कारण त्या वेळी महेशच आधीच लग्न झालेलं होतं. त्याची माजी पत्नी श्वेता जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत या बाबत उल्लेख केला होता. मात्र पुढे महेश आणि श्वेता यांचा घटस्फोट झाला आणि त्यानंतर लारा आणि महेश यांनी 2011 साली लग्न केलं.
आयुष्यात स्थैर्य आलं
